อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ คว้า 3 รางวัลใหญ่ใน เวทีอันทรงเกียรติ Haute Grandeur Global Awards 2023 รวมถึง รางวัล “โรงแรมลักซัวรีที่ดีที่สุดในเอเชีย”

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลกด้วย สีสันและเสน่ห์ของมหานครกรุงเทพ พร้อมการให้บริการด้วยมิตรไมตรีและมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางเพื่อธุรกิจหรืองานอีเว้นท์ อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ คือโรงแรมชั้นนำสำหรับการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่สำคัญ ตั้งแต่พิธีแต่งงาน ไปจนถึงงานเลี้ยงบริษัทอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เป็นสถานที่พิเศษสำหรับทุกโอกาส และเป็นสถานที่พักผ่อน พบปะ เพื่อเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก





บริษัทบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ หนึ่งในโรงแรมหลักภายใต้การบริหารจัดการโดย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตจากเวทีถึง 4 รางวัลใหญ่ ซึ่งรวมถึง รางวัล “โรงแรมลักซัวรีที่ดีที่สุดในเอเชีย”รางวัล Haute Grandeur Global Awards เป็นเวทีที่มีชื่อเสียงในระดับสากลสำหรับความเป็นกลางและมีมาตรฐานสูงในการมอบรางวัลให้แก่ โรงแรม สปา และร้านอาหารที่มีความโดดเด่น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกสบาย บริการ และมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้โรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมการคัดเลือกอย่างคับคั่งอย่างเสมอมา รางวัลนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของความสำเร็จในด้านงานบริการระดับโลกด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำในการเข้าพักและมาใช้บริการที่ อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ผสานเข้ากับความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการให้บริการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ โรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มามากว่า 5 ทศวรรษ จึงกลายเป็นการผนึกกำลังกันเพื่อสร้างสรรค์การให้บริการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยมาตรฐานระดับสากล ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของความเป็นไทยร่วมสมัยได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นการบริการชั้นยอดเพื่อมอบประสบการณ์การบริการเหนือระดับแก่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราได้รับการการันตีความเป็นเลิศถึง 4 รางวัลได้แก่•รางวัล โรงแรมที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Destination Hotel in Asia) - เป็นรางวัลที่แสดงถึงการเป็นโรงแรมที่สร้างประสบการณ์อันน่าดึงดูด และสามารถสะท้อนแก่นแท้ทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของเอเชีย•รางวัล โรงแรมลักชัวรีที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Luxury Hotel in Asia) - เป็นรางวัลแห่งความทุ่มเทในการมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ระดับลักชัวรี การให้บริการที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแก่แขกผู้มาเยือน รวมถึงการใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างประสบการณ์ในระดับสากล•รางวัล โรงแรมที่ให้บริการดีที่สุดในประเทศไทย (Best Hotel Service in Thailand) - เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่องในการให้บริการที่จริงใจและเอาใจใส่ ซึ่งยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศให้กับอุตสาหกรรมการบริการ•รางวัล สำหรับผู้จัดการทั่วไปที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best General Manager in Thailand) - เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อยกย่องทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในการส่งมอบการต้อนรับให้กับแขกผู้มาเยือนด้วยคุณภาพที่ยากจะหาใครเทียบได้อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ นับว่าเป็นโรงแรมหรูใจกลางย่านธุรกิจและช้อปปิ้งเดสทิเนชั่นของกรุงเทพฯ ได้รับการยกย่องจากเวที Haute Grandeur Global Awards ด้วยการออกแบบร่วมสมัยผสมผสานกับความเป็นไทยอันวิจิตรบรรจงความทุ่มเทของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในด้านนวัตกรรมและมาตรฐานขั้นสูงสะท้อนไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสร้างสรรค์ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้แก่แขกผู้เข้าพักและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ด้วยรากฐานของ "A Tailored Approach To Hospitality" เราจึงสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ช่วยสนองความต้องการที่ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลได้อย่างต่อเนื่องความสำเร็จของโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ บนเวที Haute Grandeur Global Awards 2023 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการมอบบริการอันหรูหรา โดดเด่น การได้รับเกียรตินี้ยังตอกย้ำถึงจุดยืนของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในฐานะจุดหมายปลายทางที่หรูหราชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย นับเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการยกระดับอุตสาหกรรมการบริการ