“เมสัน” รีสอร์ทอันดับหนึ่งย่านนาจอมเทียน ประกาศความพร้อมรองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

กล่าวว่า “การฉลองครบรอบ 5 ปีของเมสันนับเป็นการเริ่มต้นการเดินทางที่น่าทึ่ง ซึ่งเป็นการกำหนดนิยามใหม่ของความหรูหราและความสง่างามของไพรเวตพูลวิลล่าหนึ่งเดียวในนาจอมเทียนให้เหนือกว่าด้วยการบริการและรังสรรค์ประสบการณ์ริมทะเลที่เหนือระดับอย่างมีเอกลักษณ์ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เมสันไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา รีสอร์ตสุดหรูแห่งนี้ มุ่งเน้นยกระดับการบริการสู่นิยามคำว่า Ultra Luxury เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าพักผ่านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจของพนักงาน หรือเมนูอาหารรสเลิศจากทุกห้องอาหาร รวมถึงกิจกรรมสันทนาการทั้งภายในและภายนอกรีสอร์ต ที่พร้อมบริการและต้อนรับผู้เข้าพัก""ยิ่งไปกว่านั้น เมสันยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การอยู่ร่วมกันกับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อชุมชน โดยยึดหลักความยั่งยืน (Sustainability) เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน และยังพยายามมุ่งหาแนวทางที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม โดยแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าจากเมสันช็อป (MASON Shop) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดผลิตจากส่วนผสมหรือวัสดุธรรมชาติและรักษ์สิ่งแวดล้อม และคอนเซียชแพ็กเกจ (Concierge Packages) ให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ และมูลนิธิบ้านครูจา ที่เป็นมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและยังขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้และเที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว และ ชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในโซนนาจอมเทียนให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกด้วย เสมือนเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันปณิธานและถือเป็นสิ่งสำคัญที่เรามุ่งมั่นเพื่อก้าวต่อไปของ The New MASON”นับตั้งแต่เริ่มเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี 2562 เมสันไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานในระดับ Ultra Luxury ที่เหนือกว่า และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Design Hotels™ ซึ่งการเป็นสมาชิกของ Design Hotels™ จะต้องยึดมั่นใน 3 หัวใจหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้แขกผู้เข้าพัก คือการออกแบบที่มีเอกลักษ์เฉพาะตัว (Original) การบริการที่เป็นเลิศ และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การันตีด้วยการได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับโลกอย่างมากมายและอย่างต่อเนื่อง อาทิ● Iconic Awards 2020 – Innovative Architecture – Winner● Architizer A+ Awards 2020 – Finalist / Architecture + Collaboration● ADC Awards 2020 – Merit / Spatial Design / Hotel design● AHEAD Asia Awards 2020 – Finalist / Resort● 2021 Travelers’ Choice Award – Winner● Thailand Tourism Awards 2021 Accommodation – Luxury Hotel Category● Green Hotels Awards 2022 “Gold Level”● TripAdvisor 2022 Travelers’ Choice Award - Winner● Chonburi Wellness Tourism Awards 2023 Winner● Booking.com Guest review 9.1 2021● Agoda Customer Review Awards 2023● Best Unique Experience Spa in Asia -- World Luxury Spa Awards 2022และยังตอกย้ำความเป็น Ultra Luxury พูลวิลล่าด้วยรางวัล “Ultra-Luxury Design Pool Villa Award 2023” จาก Lifestyle + Travel Awards และ MASON Spa: Best Unique Experience Spa in Asia 2023 จาก World Luxury Spa Awards เพื่อยืนยันความเป็น World Ultra Luxury ที่แท้จริง ซึ่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าและการบริการในระดับเวิลด์คลาส พร้อมบรรยากาศโรแมนติกอย่างเป็นส่วนตัวริมชายหาดนาจอมเทียนและในโอกาสพิเศษของการฉลองครบรอบ 5 ปีนี้ เมสันยังมีโปรเจกต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการรังสรรค์มื้ออาหารค่ำสุดโรแมนติกจากการคอลลาบอเรชันระหว่าง เชฟตั้ม ชญาศักดิ์ นามวงษ์ Head Chef ของเมสัน และเชฟรับเชิญ เชฟเฟิร์ส ธนภัทร สุยาว ผู้ชนะ Master Chef SS2 มาร่วมรังสรรค์อาหารมื้อพิเศษอย่างมีระดับที่ผสมผสานวัฒนธรรมการรับประทานอาหารไทย และกลิ่นอายวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคทั้ง 4 ภาคและการรับประทานอาหารสุดโรแมนติกเอาไว้อย่างลงตัว พร้อมเติมเต็มบรรยากาศสุดหรูตั้งแต่วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา และเมนูสุดพิเศษนี้มีให้บริการตลอดทั้งปี เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ Ultra Luxury ขึ้นไปอีกระดับด้วยมื้ออาหารแสนพิเศษที่น่าจดจำในด้านแผนการตลาด เมสันมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเขตพื้นที่นาจอมเทียนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อยกระดับให้คนในประเทศและต่างประเทศรับรู้ว่า เขตพื้นที่นาจอมเทียนเป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวมากมาย รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและความเงียบสงบ พร้อมที่พักระดับลักชูรี่ ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าจับตามองและไม่ไกลจากใจกลางเมืองใหญ่หรือสนามบิน ซึ่งเรามีเป้าหมายเพื่อยกระดับเมสันให้เป็น Ultra Luxury Resort รีสอร์ทหรูที่เหนือระดับหนึ่งเดียวในนาจอมเทียน เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ผ่านประสบการณ์การพักผ่อนริมชายหาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยในปีที่ผ่านมา เมสันได้รับผลตอบรับที่ดีจากยอดเข้าพักสูงถึง 80% – 90% โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศความหรูหราที่เป็นส่วนตัว อาหารรสเลิศ และการบริการที่เอาใจใส่ และในปี 2567 เมสัน คาดหวังว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากทำเลที่ตั้งที่สวยงาม เงียบสงบเล้ว เมสันยังมีความโดดเด่นในด้านการเดินทาง ด้วยศักยภาพพื้นที่ที่อยู่ในเขตแผนการพัฒนาขนาดใหญ่ระบบของ EEC จากที่ตั้งอยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อทั้ง 3 สนามบินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทาง ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งการเดินทางในปัจจุบันมีหลากหลายเส้นทาง อีกทั้งง เขตพื้นที่นาจอมเทียนมีการขยายถนนให้กว้างขึ้น และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สวนน้ำ Columbia Pictures Aquaverse, Legend Siam Pattaya, และ Siam Country Club Old Course เป็นต้น ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่เหนือกว่าในอีกระดับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และจองห้องพักได้ที่ Website: masonpattaya.com , Facebook: MASON PATTAYA , IG: @masonpattaya , TripAdvisor: MASON PATTAYA , WeChat: MASON RESORT , LINE OA: @MASONPATTAYATel. +66 (0) 38 194 699 | +66 (0) 2 409 2699 , Fax. +66 (0) 38 194 688 , Address: 285 Moo 3 Sukhumvit Road, Na Jomtien, Sattahip, Chonburi 20250 Thailand