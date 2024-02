2 เชฟแห่งวงการอาหารตุรกี รังสรรค์มื้อค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

จากค่ำคืนแห่งความประทับใจสู่ความทรงจำที่แสนตราตรึง มูว์ แบงค์คอก (MUU Bangkok) พร้อมมอบ ประสบการณ์สุดพิเศษของมื้อค่ำระดับเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้คอนเซ็ปต์ “Treasure Hunting” ผจญภัยไปกับการ เดินทางค้นหาขุมทรัพย์แห่งความอร่อย ผ่านมื้ออาหารที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ครั้งแรกของ การพบกันระหว่าง 2 เชฟนักล่ามากฝีมือแห่งวงการอาหารตุรกีจากห้องอาหาร Fat Lamb Mediterranean Halal Restaurant และอาหารอิตาเลียนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนจากห้องอาหาร Otto Restaurant ที่พร้อม คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างพิถีพิถันจากทั่วทุกมุมโลก รังสรรค์เป็นเมนูอาหารสุดพิเศษที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน เสิร์ฟพร้อมไวน์โดยกูรูชื่อดังจาก ‘Swirl Cellar and Wine Bar’ และเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก ‘008 Bar’ ในค่ำคืน วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับลูกค้า 40 ท่านต่อคืนเท่านั้น!

คงไม่มีค่ำคืนไหนที่จะมอบประสบการณ์สุดตื่นเต้นให้กับคุณ เท่ากับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ มื้ออาหารที่ท้าทายความสามารถของเชฟมากฝีมือจาก 2 วงการ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด ในการปรุงอาหารและ ยกระดับวงการอาหาร สู่คอร์สดินเนอร์สุดหรูที่มีวัตถุดิบล้ำค่าเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูใหม่จาก เชฟธฤต ตั้งทรงศิริศักดิ์ หรือ ‘เชฟยาคุป’ เจ้าของร้าน Fat Lamb Mediterranean Halal Restaurant หนึ่งในร้านอาหารตุรกีที่ดีที่สุดของไทย เจ้าของตำแหน่ง Lambassador of Australian Lamb อีกทั้งครอง ตำแหน่งชนะเลิศรายการ Iron Chef Thailand ในปี 2019 และ เชฟธนพล จตุพรเจริญชัย หรือ ‘เชฟเจ’ หัวหน้าเชฟคนใหม่ของ OTTO Restaurant ที่สั่งสมประสบการณ์ในร่วมงานกับร้านอาหารชื่อดังมากมาย อาทิ Canvas ร้านอาหารไฟน์ไดน์นิ่งเจ้าของรางวัล 1 มิชลินสตาร์ ชายผู้หลงใหลอาหารทะเล สู่แรงบันดาลใจ ในฐานะเชฟอาหารอิตาเลียนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมความมุ่งมั่นที่จะเชิดชูวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Treasure Hunting พร้อมรังสรรค์มื้อค่ำระดับเอ็กซ์คลูซีฟในรูปแบบของ Earth - Sea - River - Land ที่จะถ่ายทอดเมนูอาหารจากวัตถุดิบหายากที่มาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะผืนดิน มหาสมุทร แม่น้ำ และผืนป่าลึกอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้คุณเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งมื้ออาหารจากวัตถุดิบล้ำค่าจากทั่วทุกมุมโลก

“เชฟยากุปจะชวนคุณมาปลดปล่อยจินตนาการอย่างเพลิดเพลินราวกับรับประทานอาหารตุรกีอยู่ท่ามกลางอากาศเย็น สบาย และความสวยงาม ดั่งเสน่ห์ของเมืองอิสตันบลู ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของเครื่องเทศ อาหารรสเลิศ ขณะที่เชฟเจคว้านหาวัตถุดิบล้ำค่าจากทั่วโลกและวัตถุดิบหายากของไทย เพื่อดึงเสน่ห์ในรสชาติดั้งเดิมทานพร้อมซอสสูตรลับที่จะเพิ่มอรรถรสให้กับมื้ออาหารนี้สุดพิเศษยิ่งขึ้นไป”

พิวัจน์ แสนสวัสดิ์เภตรา Food and Beverage Manager จาก ออตโต เรสเตอรองค์ (OTTO Restaurant) กล่าวเสริมว่า “อีกหนึ่งไฮไลต์ของการจัดงานในครั้งนี้คือ วัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมนำเข้าจาก ประเทศต้นตำรับ อย่างการที่เชฟยากุปนำเข้าวัตถุดิบคุณภาพดีจากประเทศตุรกี ขณะที่เชฟเจจะเน้นความ สดใหม่ของอาหารทะเลจากประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ สแกลลอปจากฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ปลากระพงเมดิเตอร์เรเนียนสดจากฝรั่งเศส รวมไปถึงเมนูลับเฉพาะอย่างการนำ ‘โมนากะ’ (Monaka) หนึ่งในส่วนประกอบของขนมหวานยอดนิยมพื้นถิ่นของชาวญี่ปุ่น ที่เชฟเจได้รังสรรค์โมนากะโดยทำให้เป็น แผ่นบางแล้วย่างจนกรอบเพื่อทานควบคู่กับอาหารทะเลได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ”

นอกจากนี้ เชฟเจยังพิถีพิถันในการคว้านหาวัตถุดิบพรีเมียมในแต่ละท้องถิ่น นำมาปรุงเป็นเมนูพิเศษ เพื่อดึงจุดเด่นในรสชาติของวัตถุดิบออกมาให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ‘Blue Crabs’ จากตาปีซีฟูดส์ (Tapee Seafood) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ‘ปลาเต๋าเต้ย’ พรีเมียมจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทะเลออร์แกนิก ที่มีชื่อเสียง ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนของไทย และยกระดับวัตถุดิบของไทยสู่เมนูอิตาเลียนสไตล์เมดิเตอร์ เรเนียนที่มีเอกลักษณ์ ขณะที่เชฟยากุปจะมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการรังสรรค์เมนู พิเศษที่ได้ แรงบันดาลใจจากเมนูโปรดขององค์สุลต่านแห่งตุรกีอย่าง ‘ฮังการ์ เบอร์กันดิ’ (Hungar Begenbi) รวมถึงเมนู ของหวานที่เชฟรังสรรค์ร่วมกันขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อมอบประสบการณ์ล้ำค่าให้ทุกท่านด้วยวัตถุดิบส่งตรงจาก ประเทศตุรกีและเชียงใหม่ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวและสัมผัสถึงความตื่นตาตื่นใจในแบบ Treasure Hunting”

นอกจากเมนูอาหารสุดพิเศษแล้ว Treasure Hunting ยังจับคู่มื้ออาหารกับไวน์รสเลิศโดย โน้ต-กิตติศักดิ์ จารยะพันธุ์ ไวน์กูรูชื่อดังแห่ง Swirl Cellar and Wine Bar พร้อมฟังเรื่องเล่าสนุก ๆ เกี่ยวกับไวน์ และเคล็ดลับในการจับคู่ไวน์รสเลิศกับมื้ออาหาร อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่หลงไหลใน เครื่องดื่มพิเศษจากมิกซ์โซโลจิสต์มากฝีมือโดย คุณโอ๊ค แห่ง ‘008 Bar’ ที่รังสรรค์มาเพื่อค่ำคืน สุดพิเศษ สำหรับคุณ

มูว์ แบงค์คอก พร้อมให้คุณร่วมผจญภัยไปกับการเดินทางค้นหาขุมทรัพย์แห่งความอร่อย ในค่ำคืน ของ “Treasure Hunting” อย่างตราตรึงใจในราคา 3,800 บาทต่อท่าน (ราคานี้ยังไม่รวมอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการ) ในวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางโรงแรมขออนุญาต จำกัดจำนวน 40 ท่านต่อคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง โทร. 02 090 9000

ออตโต เรสเตอรองค์ (OTTO Restaurant) ตั้งอยู่บนชั้น 11 ของโรงแรมมูว์ แบงค์คอก (MUU Bangkok) ซึ่งเป็นสมาชิกของ “Small Luxury Hotels of the World” ร้านอาหารออตโต เรสเตอรองค์ ตั้งอยู่ระหว่างทองหล่อซอย 8 และซอย 6 มีบริการที่จอดรถฟรีที่ห้างเอท ทองหล่อ (Eight Thonglor Mall) พร้อมให้บริการมื้อกลางวันและมื้อเย็นตั้งแต่เวลา 11.30 - 22.30 น. ติดตามห้องอาหารออตโตที่ www.ottoitalianrestaurant.com และ https://www.instagram.com/otto__restaurant/