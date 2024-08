เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ BIOTHERA ครีมปราการผิวจากพืชวีแกนผลิตจากเกาหลี (Made in Korea)

ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก และผู้บุกเบิกตลาดเตรียมตั้งครรภ์รายแรกในไทย แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะตลาดสกินแคร์ เปิดตัวครีมปราการผิวจากพืชวีแกนผลิตจากเกาหลี (Made in Korea) ด้วยสารสกัดจากพืช 14 ชนิด ปราศจากส่วนผสมจากสัตว์ เสริมสร้างปราการผิว ให้ผิวดูแข็งแรง ช่วยบำรุงผิวให้แลดูสุขภาพดีปราศจากสารอันตราย 20 ชนิดจึงอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้กับทุกสภาพผิว เจาะตลาดสกินแคร์สำหรับผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตรประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) คือผู้นำอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก และเป็นผู้บุกเบิกตลาดบำรุงเตรียมตั้งครรภ์รายแรกในไทย เน้นโภชนาการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ บำรุงน้ำนม และสมุนไพร ภายใต้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์เตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ ควบคู่กับการให้ความรู้ กรณีศึกษา และแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์อย่างตรงจุด ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ BabyAndMom.co.th รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของบริษัท ซึ่งนอกจากการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ที่ผู้มีบุตรยากให้ความสำคัญแล้ว การเลือกใช้สกินแคร์ขณะเตรียมตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรเป็นหนึ่งอีกสิ่งที่ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งมักจะกังวลว่าครีมที่ใช้จะปลอดภัยกับลูกน้อยหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบุตรยาก จึงมีข้อจำกัดในการใช้สกินแคร์มากพอสมควร และมีปัญหาผิวต่างๆ ตามมามากมาย อาทิ สิว ผิวแห้ง ผื่นแพ้ ริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อย ซึ่งสร้างความกังวลและส่งผลต่อความมั่นใจซึ่งจาก Pain point ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนา “ไบโอเธอร่า (BIOTHERA)” สกินแคร์สกัดจากพืชวีแกน 14 ชนิด ปราศจากสารอันตราย 20 ชนิด เพื่อผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตรโดยเฉพาะ อ่อนโยนสำหรับคนผิวแพ้ง่าย ใช้ได้กับทุกสภาพผิว ผลิตจากเกาหลี (Made in Korea) โดยผลิตในโรงงานชั้นนำประเทศเกาหลี ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ ไม่มีการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์กรรมการบริหาร และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจ babyandmom.co.th ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก กล่าวเสริมว่า ความกังวลด้านผิวพรรณและการเลือกใช้สกินแคร์เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากตามหลักวิทยาศาสตร์ มักจะมีคำถามเสมอว่าควรเลือกใช้สกินแคร์แบบไหน และควรหลีกเลี่ยงสารชนิดใดที่อาจส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ซึ่งปัญหาผิวพรรณเป็นปัญหากวนใจ และส่งผลต่อความมั่นใจของผู้หญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ระหว่างเตรียมตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์และให้นมบุตร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ครีมทาหน้าในช่วงเตรียมตั้งครรภ์ที่ต้องปลอดภัย ครูก้อยใช้เวลาคิดค้นและพัฒนากว่า 5 ปี ในการพัฒนาแบรนด์ “ไบโอเธอร่า (BIOTHERA)” ครีมปราการผิวที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณแม่ที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ และหลังคลอดได้มีสุขภาพผิวที่ดีและกลับมามั่นใจอีกครั้ง โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย Lacto Exosome จากเกาหลีใต้ คือ เทคโนโลยี EXOSOME ที่ได้จาก Lactobacillus เป็นการสื่อสารระดับเซลล์เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ กระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ เสริมสร้างเกราะป้องกันผิว และลดการอักเสบของผิว ทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพผนวกรวมกับส่วนผสมจากพืชธรรมชาติที่คัดสรรมา 14 ชนิด ได้แก่ 1.โมโลเกียร์ หรือ ใบชบาเหลืองแกมเขียว (Molokhia) 2.มาเต้ (Mate) 3.โบราจ หรือสมุนไรพรูปดาว (Borage, blue star) 4.เเครอทม่วง (purple carrot) 5.ใบบัวบก (Centella asiatica) 6.สารสกัดจากใบบีบะ 7.สารสกัดจากใบสเปียร์มิ้นท์ 8.สารสกัดจากเปลือกต้นหลิวขาว (Salix Alba (Willow) Bark Extract) 9.สารสกัดจากใบชาเขียว (Camellia Sinensis Leaf Extract) 10.สารสกัดจากใบบัวบก (Centella Asiatica Leaf Extract) 11.สารสกัดจากสาหร่ายทะเล (Cladosiphon Okamuranus Extract) 12.สารสกัดจากกาแฟอราบิก้า (Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract) 13.น้ำมันที่สกัดจากเปลือกมะกรูด (Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Leaf Extract) 14.สารสกัดใบสนเดนซิฟลอร่า (Pinus Densiflora Leaf Extract)ซึ่ง ไบโอเธอร่า (BIOTHERA) ช่วยดูแลผิว 5 ประการ ได้แก่ 1. เพิ่มความชุ่มชื้น เติมน้ำให้ผิว ผิวหน้านุ่ม อิ่มฟู (Hydrating) 2. ปลอบประโลมผิว ลดการอักเสบ ลดการระคายเคือง (Soothing and Anti-inflammatory) 3. กระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ เสริมสร้างเกราะป้องกันผิว ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Skin barrier) 4. ผิวสว่างกระจ่างใส (Brightening) 5. ลดสิว (Anti acne)และปราศจากสารอันตราย 20 ชนิด ที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ 1.Retinol และ วิตามิน A 2. Benzoyl Peroxide 3. Hydroquinone 4. Parabens 5. Aluminum Chloride 6. High dose salicylic acid (BHA) และ AHA 7. Formaldehyde 8. Tazorac, Accutane 9. Tetracycline 10. Dihydroxyacetone 11. Essential oils 12. Petroleum 13. Preservative 14. Mineral oil 15. Silicone 16. Alcohol (Ethanol, Isopropanol) 17. fragrance allergens free 18. Artificial Color 19. Phthalates 20. Lanolinครูก้อย นัชชา กล่าวด้วยว่า “ไบโอเธอร่า (BIOTHERA)” ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว active ingredients ที่ใช้ มีการทดสอบว่าไม่มีสารที่เป็นพิษและไม่ก่อให้เกิดการแพ้ มีการทดสอบทั้งทาง Clinical Test และ Scientist Test เหมาะสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่ให้นม อ่อนโยนและเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ด้วยสูตรที่ปราศจากสารระคายเคือง เช่น Paraben, Petroleum, Mineral Oil และ Siliconeนายเรืองศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “ไบโอเธอร่า (BIOTHERA)” ผลิตจากประเทศเกาหลี (Made in Korea) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22716 และ CGMP (Good Cosmetics Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่เข้มงวดในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และได้รับการรับรองจาก EVE VEGAN: RTS Cosmetics เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากส่วนผสมจากสัตว์และไม่มีการทดลองกับสัตว์ เลขที่ใบจดแจ้ง 12-2-6700018481 ขนาดบรรจุ 30 ml. ราคา กล่องละ 1,290 บาท มีวางจำหน่ายในโซเชียลคอมเมิร์ซของบริษัท ทั้งเว็บไซต์ และ Line OA: @BabyAndMom.co.th