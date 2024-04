ภาคใหม่ "The Rogue Prince of Persia" เปิดให้เล่นแบบ Early Access 14 พ.ค.นี้

The Rogue Prince of Persia มีฉากการเล่นอยู่ใน Ctesiphon (เทซีฟอน) เมืองหลวงของจักรวรรดิเปอร์เซียที่กำลังเผชิญกับการบุกรุกของกองทัพทหารที่ถูกครอบงำโดย Huns ซึ่งส่ง Nogai ขุนศึกผู้ชั่วร้ายมารุกราน ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นเจ้าชายผู้ได้รับของขวัญเป็นบ่วงบาศลึกลับที่จะฟื้นคืนชีพทุกครั้งที่เขาตาย ด้วยสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์นี้ทำให้เขาต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะกายกรรมและการต่อสู้ให้สมบูรณ์แบบ หล่อหลอมให้กลายเป็นนักรบที่น่าเกรงขาม พยายามครั้งแล้วครั้งเล่า ผู้เล่นจะต้องช่วยเจ้าชายสำรวจชีวนิเวศต่าง ๆ ฝึกฝนอาวุธใหม่ สวมใส่เครื่องประดับที่ช่วยเพิ่มพลัง อัปเกรดอุปกรณ์ที่โอเอซิส และรวบรวมพันธมิตรเพื่อปกป้องเมืองจากการถูกทำลายเพื่อที่จะเชี่ยวชาญการเล่นในส่วนแพลตฟอร์ม ผู้เล่นจะต้องใช้การวิ่งบนกำแพงอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ข้ามช่องว่างได้อย่างง่ายดาย หลีกเลี่ยงกับดัก และเอาชนะศัตรู ออกผจญภัยจากท่อระบายน้ำไปจนถึงสำนักวิชาการขนาดใหญ่ ผ่านเส้นทางและสวนป่าต่าง ๆ เจ้าชายต้องใช้ทักษะกายกรรมทั้งหมดเพื่อค้นหาเส้นทางปลอดภัย ผ่านเลเวลที่สร้างขึ้นจากชีวนิเวศหลากสีสัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย นอกเหนือจากอันตรายในสภาพแวดล้อมที่ผู้เล่นจะต้องรับมือแล้ว พวกเขายังต้องต่อสู้กับศัตรูต่าง ๆ ทั้ง Huns ที่ใช้เวทมนตร์ชามานิกแห่งความมืดและสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เกิดจากเวทมนตร์ดังกล่าว เกมมีตัวเลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับทุกสไตล์การเล่น ตั้งแต่มีดสั้นไปจนถึงหอก ดาบ และขวาน อาวุธรองที่ช่วยเพิ่มความซับซ้อนและระยะการโจมตี ด้วยตัวเลือกอย่าง โล่ คันธนู ตะขอ ฯลฯ การใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกับการวิ่งบนกำแพง กระโดดข้ามไหล่ การเตะ และการกระทืบ จะยิ่งช่วยให้เจ้าชายเป็นนักรบที่น่าเกรงขาม และยังทำให้การเล่นแต่ละรอบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยด้านเพลงประกอบเกมโดย ASADI โปรดิวเซอร์เพลงอิเล็กทรอนิกส์และศิลปินการแสดง ชาวเปอร์เซีย-อเมริกัน ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเขาจะทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำกับวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ของนิทานพื้นบ้านเปอร์เซีย เพลงประกอบสำหรับ The Rogue Prince of Persia เป็นการผสมผสานระหว่างท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยมีจังหวะที่สอดคล้องไปกับการเคลื่อนไหวและท่วงท่าของเจ้าชายทั้งนี้ สตูดิโอ Evil Empire มีประสบการณ์อันแข็งแกร่งมาจากเกมแนวแอ็กชัน 2 มิติ และด้วยความปรารถนาที่จะริเริ่มโปรเจ็กต์ใหม่ พวกเขาจึงติดต่อ Ubisoft โดยเสนอมุมมองของตนเองต่อแบรนด์ Prince of Persia ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและระบบการเล่นสุดคลาสสิก Ubisoft ในฐานะผู้จัดจำหน่าย และ Evil Empire ในฐานะผู้พัฒนา เลือกที่จะวางจำหน่ายเกมในช่วง "การเล่นระหว่างการพัฒนา" บน Steam เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนและสร้างเกมที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่น โดยใช้หัวใจขัดเกลาผลงานไปอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นสามารถคาดหวังที่จะได้พบกับ เลเวลใหม่ ๆ บอส, อาวุธ, ศัตรูใหม่ ๆ และการอัปเกรดแบบไม่หยุดยั้ง เช่นเดียวกับการปรับปรุงตามคำติชมของชุมชน ซึ่งจะยังมีเรื่องราวอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย