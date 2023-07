mesoestetic® เปิดตัว ‘bodyshock’ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายและรูปร่าง ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกิน

mesoestetic® แบรนด์ความงามจากประเทศสเปน ได้เปิดตัว bodyshock ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งบำรุงผิวกายเเละรูปร่างไปพร้อมกัน แก้ไขปัญหาเรื่องผิวพรรณเเละปัญหารูปร่างได้อย่างตรงจุด โดยงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้จัดขึ้น ณ The Pearl Bangkok ถนนพหลโยธินbodyshock ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก mesoestetic® แบรนด์เพื่อความงามจากประเทศสเปน อัดแน่นด้วยสารสกัดเข้มข้นต่างๆ ผสานด้วย micro and nanotechnology, (meso)adipoactive complex และสารสกัด จาก L-carnitine microcap เอกสิทธิ์พิเศษจาก mesoestetic® ผ่านการคิดค้นวิจัยจากห้องทดลองแล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญเซลล์ไขมันอย่างได้ผล ลดการสะสมไขมัน ลดการเกิดเซลลูไลท์ ด้วยการทำงานร่วมกันของนวัตกรรมและส่วนผสมในระดับเซลล์เพื่อการกระตุ้นกระบวนการเมทาบอลึซึมของร่างกาย ซึ่งเป็นการทำงานแบบล็อกเป้าไขมัน เเละเข้าไปจัดการให้แตกตัวใน 72 ชั่วโมง โดย bodyshock มีผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) bodyshock intensive mist ช่วยลดไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น หน้าท้อง ต้นขา, 2) bodyshock celluxpert ช่วยลดปัญหาเซลลูไลท์ หรือผิวเปลือกส้ม, 3) bodyshock firm’up ช่วยลดปัญหาผิวขาดความยืดหยุ่น และ 4) bodyshock essential cream ที่ช่วยลดรอยแตกลายบนผิวธีร์ธวัช แร่จั่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพอันดับ 1 ในเมืองไทย กล่าวถึงการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ mesoestetic® ไว้ว่า “mesoestetic® Thailand เล็งเห็นว่าความมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สงเสริมให้เราดูดีขึ้น เเละนอกจากปัญหาเรื่องรูปร่างและน้ำหนักเเล้ว เรื่องผิวพรรณก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้หลายๆ คนขาดความมั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้า นอกจากนี้ mesoestetic® มีห้องปฏิบัติงานวิจัยเป็นของตัวเอง โดยมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมความงามรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทจะผ่านการทดสอบจากมีห้องปฏิบัติงานวิจัยที่ได้คุณภาพ ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ mesoestetic® มีคุณภาพสูง และยืนยันผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพอใจได้อย่างแท้จริง ซึ่งรวมไปถึง bodyshock ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องผิวพรรณเเละปัญหาได้อย่างตรงจุด เปรียบเหมือนเหมือนการเล็งแล้วแล้วล็อกเป้าเพื่อสลายไขมัน ให้ทุกคนได้มีความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง สมกับคอนเซ็ปต์ ‘My Body My Confidence’ ของงานในวันนี้”ทางด้าน วรพงศ์ พืชนไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหารของเดอร์มาลิงค์ กล่าวเสริมว่า “mesoestetic® ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ผลิตเพียงเเต่สกินเเคร์ mesoestetic® ยังเชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวแบบองค์รวมที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากทั่วโลก โดยเห็นได้จากการมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากยุโรป ทั้งโรงงานผลิตและผลิตภัณฑ์ ทุกๆ 30-40% ของกำไรที่ได้จะถูกแบ่งออกไปเพื่อสนับสนุน เเละพัฒนา เพื่อวิจัยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ mesoestetic® ให้มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งผลิตภัณฑ์แรกๆ ที่สร้างชื่อให้กับ mesoestetic® คือผลิตภัณฑ์สำหรับลดเลือนฝ้า cosmelan ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้และโด่งดังไปทั่วโลก เพราะไม่ว่างานแสดงสินค้าความงามระดับโลกที่ไหนๆ ก็จะเห็นบูธของแบรนด์ mesoestetic® อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเป็นผู้นำการดูแลผิวพรรณแบบองค์รวมทั้งลูกค้าทั่วไป และลูกค้าในคลินิกเวชกรรมในประเทศไทยครับ”พบกับ bodyshock และผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิวอื่นๆ จาก mesoestetic® ได้ที่ LINE Shop https://lin.ee/q08pcry เว็บไซต์ https://mesoestetic-th.com/shop/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Mesoestetic Thailand https://www.facebook.com/mesoestetic.th