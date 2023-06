IDENTITY MEDICAL CENTER ยกระดับการรักษาหลุมสิวด้วยเทคโนโลยี

ยกระดับการรักษาหลุมสิวด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นผู้นำนวัตกรรมการรักษาหลุมสิวด้วยเนื้อเยื่อตัวเอง “CYNOSCARS SURGERY’ TM” เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาที่เห็นผลไวกว่าปกติถึง 10 เท่าผู้ก่อตั้ง IDENTITY MEDICAL CENTER กล่าวว่า หลุมสิว เกิดตามหลังจากการอักเสบของสิว และทำให้ผิวบริเวณนั้นมีลักษณะคล้ายแผลเป็นและเกิดเป็นพังผืดเกาะยึดติด ทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นยุบตัวลงไป หลุมสิวมีหลายชนิด และแต่ละชนิดต้องใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกัน รวมถึงในคนไข้บางราย จำเป็นต้องใช้การรักษาหลายๆ วิธีร่วมกัน เรียกว่า MULTIMODALITY TREATMENT โดยโปรแกรม CYNOSCARS SURGERY’ TM นั้นคือการนำสุดยอดเทคโนโลยีในการรักษาหลุมสิว มาใช้ร่วมกันกับเทคนิคพิเศษเฉพาะของทางคลินิก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีขั้นตอนการรักษา : CYNOSCARS SURGERY’ TM ด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ• ขั้นตอนที่ 1 แปะยาชา 1 ชั่วโมง• ขั้นตอนที่ 2 รักษาหลุมสิวทั่วใบหน้าด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของโลก นำนวัตกรรมรักษาหลุมสิว ที่มีการส่งพลังงานรักษาหลุมสิวอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบ MONOPOLAR, BIPOLAR, 1 และ 2 Mhz (POTENZA PRO MICRONEEDING RF) จำนวน 1000 ชอต หรือ 49,000 DOTS• ขั้นตอนที่ 3 เลาะพังผืด,พั้งผืดหลุมสิว (SUBCISSION) ด้วยเข็มชนิดพิเศษ บริเวณที่เป็นหลุมสิวประเภท BOXCAR/ROLLING SCARS• ขั้นตอนที่ 4 กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อการสร้างผิวใหม่ ด้วยเทคโนโลยี PICOSECOND FOCUS LENS (PICOSURE)• ขั้นตอนที่ 5 ตกแต่งปากหลุมสิวและขอบหลุมสิวด้วย FRACTIONAL CO2 LASER เพื่อกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ให้ดียิ่งขึ้น• ขั้นตอนที่ 6 WOUNDS HEALING STIMULATION เพิ่มการกระตุ้นการรักษาหลุมสิวด้วยเนื้อเยื่อของตัวเอง ให้เซลล์ FIBROBlAST ทำงานได้มากขึ้น ด้วยสารสกัดจาก UMBILICAL CORD (EXOSOME BIOTECHNOLOGY)• ขั้นตอนที่ 7 STERILE HYDROGEL PROTEIN MASK ลดการอักเสบของผิว และลดอาการแดงหลังจากการรักษาในระยะเวลาในการพักฟื้น ห้ามล้างหน้า 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ โดยล้างหน้าและทากันแดดสูตรอ่อนโยน ทาครีมบำรุงผิวที่ปราศจากน้ำหอมและกรดผลไม้ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งไอเด็นทิตี้ กรุ๊ป ได้กล่าวว่า Identity Medical Center เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านผิวพรรณ และเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่รองรับกว้างขวาง โซนรับรองสำหรับลูกค้า VIP โดยเฉพาะ และห้องตรวจรักษาที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากลทั้งนี้ Identity Medical Center ยังมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการดูแลท่านอย่างครบวงจร เช่น การบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Therapy) , การรักษาด้วยออกซิเจนแบบไฮเปอร์บาร์ก (Hyperbaric Oxygen Therapy - HBO) , การฟื้นฟู/บำรุงระบบต่างๆ ในร่างกายโดยการฉีดผ่านทางเส้นเลือด (IV Therapy) , การรักษาสิวและแผลเป็น รอยดำ ฝ้า กระ (Acne & Atrophic Scars) , การยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม (Face Lift) , การลดน้ำหนักและสลายไขมัน (Weight Loss Slimming) , การเติมเต็มใบหน้าด้วยสารเติมเต็ม (Filler) , การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ (Laser Hair Removal) , การลบรอยสัก (Tattoo Removal) และ การสักคิ้ว/ปาก (Eyebrows/Lips Embroidery) เป็นต้นนอกจากนี้ Identity Medical Center เชื่อว่าการใส่ใจในการให้บริการสุขภาพของทุกท่าน จะช่วยให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด “Be the best version of you ให้คุณโดดเด่น และดูดี พร้อมเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด “และปณิธานที่ว่า “บริการด้วยความจริงใจ พร้อมด้วยผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ”สำหรับ Identity Medical Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ (คลินิกปิดให้บริการทุกวันพุธ) ระหว่างเวลา 11.00 - 20.00น. โดยมีช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0969545699, 0659241504 หรือติดต่อผ่าน Facebook fanpage : Identity Wellness Center /Identity Clinic /Identity X , Instagram: identityexclusive/identitythailand, LINE ID : @identityclinic , Website : https://www.identitybangkok.com หรือ E-mail: info@identitythailand.com