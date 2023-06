“อนันดา” ร่วมเปิดกิจกรรม Garnier สานต่อกิจกรรมรักษ์โลก สนับสนุนการแยกขยะให้เป็นเรื่องง่ายผ่าน "การ์นิเย่กรีนกันทุกวันพุธ"

“อนันดา เอเวอริงแฮม” สุดปัง ขึ้นแท่น “แม็คยีนส์” แบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์ยีนส์อันดับ 1 ของไทย ตัวแทนถ่ายทอด My Mc My Way ชีวิต...เต็มแม็ค ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง