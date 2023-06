“อนันดา เอเวอริงแฮม” สุดปัง ขึ้นแท่น “แม็คยีนส์” แบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์ยีนส์อันดับ 1 ของไทย ตัวแทนถ่ายทอด My Mc My Way ชีวิต...เต็มแม็ค ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง

“ผมเต็มที่กับทุกสิ่งที่ได้ทำ และในทุกๆ วันกางเกงยีนส์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผม” นั่นคือ แนวคิดของ “อนันดา เอเวอริงแฮม” “แม็คยีนส์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ เจ้าของแบรนด์ “แม็คยีนส์” แบรนด์ยีนส์อันดับ 1 ของไทย มั่นใจว่า “อนันดา” มี “ดีเอ็นเอของแม็คยีนส์” ทั้งคาแรคเตอร์ และไลฟ์สไตล์ รวมถึงทัศนคติในการดำเนินชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง ตัวแทนถ่ายทอดแบรนด์คอนเซ็ปต์หลัก “My Mc My Way ชีวิต...เต็มแม็ค” ผ่านแนวคิด “Body Positivity” เข้าใจในความแตกต่างของรูปร่าง และพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์จากแม็คยีนส์“อนันดา เอเวอริงแฮม” เผยการถูกรับเลือกเป็น “แม็คยีนส์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ ในครั้งนี้ว่า “ตัวตนและดีเอ็นเอ (DNA) ของผมมีความสอดคล้องกับแบรนด์แม็คยีนส์ ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ผมเต็มที่กับทุกสิ่งที่ได้ทำ และในทุกๆ วันกางเกงยีนส์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผม”เช่นเดียวกับไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ชื่นชอบการใส่กางเกงยีนส์ “ผมเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงยีนส์ เพราะเป็นไอเท็ม ที่ดูดี สวมใส่สบาย ง่ายและลงตัวในทุกๆ โอกาส สำหรับผมการมีกางเกงยีนส์ที่ใช่ ที่เหมาะกับเรา ก็พร้อมจะใช้ชีวิตไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจ”“ในมุมมองของผม เดนิมคือ ตัวแทนความคลาสสิก ที่มากกว่าคำว่าแฟชั่น (Beyond Fashion) ในทุกๆ แฟชั่น เจเนอเรชั่น เดนิมจะเป็นส่วนหนึ่งเสมอ เป็นตัวแทนของยุคสมัยที่ไม่เคยตกยุค ที่คุณสามารถสวมใส่ได้อย่างมั่นใจอินเทรนด์เสมอ และสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณได้ดี”สำหรับ Mc3109 (แม็ค3109) The Original Straight กางเกงยีนส์ทรงขากระบอกเล็ก 5 เฉดสี คอลเล็กชั่นใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ความคลาสสิกของยีนส์ รุ่นยอดนิยม ขายดีที่สุด ที่ผ่านกรรมวิธีการออกแบบและการผลิตพิถีพิถัน รวบรวมทุกคุณสมบัติของยีนส์ เพื่อให้ได้ยีนส์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ แม็ค3109 เป็นยีนส์รุ่นแรกที่นำวัสดุที่ยั่งยืน (Sustainable Material) มาใช้ในการผลิตกระดุมและรีเวท ผ่านเทคโนโลยีและกระบวนการทำสีโลหะด้วยเทคนิคของ YKK แบรนด์ซิปสัญชาติญี่ปุ่น ที่เรียกว่า Acro plating (อะโครเพลทติ้ง) เพื่อกำจัดมลภาวะและสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี ลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงานและการใช้ไฟฟ้า และเนทูล่อน ซิปเปอร์ (Natulon Zipper) ผ้าเทปซิป ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ผ่านกระบวนการรีไซเคิล อาทิ เช่น ขวดพลาสติก หรือเศษผ้าที่ใช้แล้ว นำมาบดและทอเป็นผ้าเทปซิป โดยที่ยังคงรักษาคุณภาพเทียบเท่าคุณภาพเดิมทิ้งท้ายด้วยนิยามการใช้ชีวิตของดาราหนุ่ม “อนันดา” เผยว่า “คำว่าเต็ม...แม็คของผม ผมให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่กลายเป็นแรงผลักดันในชีวิต ที่ขับเคลื่อนทำให้ผมอยากออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และการที่ผมได้เป็นแม็คยีนส์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ทุกคนจะได้เห็นว่าผมคือใครในเวอร์ชั่นของผม และทุกคนก็จะเป็นคุณในเวอร์ชั่นของคุณเช่นเดียวกัน” ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mcjeans และเว็บไซต์ www.mcshop.com