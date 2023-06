ห้างเซ็นทรัลเปิดกลยุทธ์ 5 IN ปูพรมตลาดบิวตี้

การตลาด - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เปิดเกมรุกตลาดความงามครึ่งปีหลังผ่านแคมเปญ “Central All the Beauties” พร้อมชูกลยุทธ์การตลาดผ่าน “5 IN” ได้แก่ Individualism, Inclusivity, Insights, Innovation และ Inspiration เสริมแกร่งแผนกบิวตี้ ห้างเซ็นทรัล แบบ 360 องศา ปูพรมตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ เผยไตรมาส 1 ปี 2566 ยอดขายรวมแผนกบิวตี้ แกลเลอรี ห้างเซ็นทรัล, แผนกบิวตี้ ห้างโรบินสัน และ KIS Beauty Store เติบโต 14% จำนวนการใช้จ่ายเพิ่ม 12%นายโอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า แผนกบิวตี้ แกเลอรี (Beauty Gallerie) ห้างเซ็นทรัล เป็นผู้ริเริ่มการนำเข้าสินค้าความงามแบรนด์ดังระดับโลกให้คนไทยได้เลือกซื้อสินค้าพร้อมอัปเดตเทรนด์ความงามระดับสากล ที่รวบรวมแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกครอบคลุมทุกหมวดสินค้าไม่ว่าจะเป็น เมกอัพ, สกินแคร์, น้ำหอม และอุปกรณ์ความงาม ให้ลูกค้าได้ชอปครบจบในที่เดียว โดยไม่หยุดนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งสินค้าและบริการเพื่อเติมเต็มความสุขให้ลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้ ‘เซ็นทรัล’ เป็นเบอร์หนึ่งในใจของลูกค้าที่ชื่นชอบการชอปสินค้าความงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนผ่านความสำเร็จด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยไตรมาส 1 ปี 2566 นี้ยอดขายรวมของแผนกบิวตี้ แกลเลอรี ห้างเซ็นทรัล, แผนกบิวตี้ ห้างโรบินสัน และ KIS Beauty Store มียอดขายรวม (Sale) เติบโตขึ้น 14% และมีจำนวนการใช้จ่าย (Transactions) รวมแล้วเพิ่มขึ้น 12% โดย KIS Beauty Store เติบโตแบบก้าวกระโดดจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นและการปรับ Layout ชอปที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เข้ากับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำ No.1 Beauty Destination ของเมืองไทย ในปีนี้เราได้วางกลยุทธ์ ‘5 IN’ ให้ลูกค้าทุกคนอินไปกับแผนกบิวตี้ แกลเลอรี ห้างเซ็นทรัล, แผนกบิวตี้ ห้างโรบินสัน และ KIS Beauty Store ทั้ง 109 สาขาทั่วประเทศ รวมพื้นที่แผนกบิวตี้กว่า 78,802 ตารางเมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้เราเข้าถึง เข้าใจ และครองใจลูกค้าในทุกเซกเมนต์มากยิ่งขึ้นกลยุทธ์ ‘5 IN’ มัดใจลูกค้าเพื่อตอกย้ำการเป็น “ที่สุดแห่งเดสติเนชันด้านความงามของห้างเซ็นทรัล” แบบ 360 องศา ได้แก่1. INdividualism นำเสนอคอนเซ็ปต์ในการออกแบบแผนกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขา รวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละแบรนด์ได้ชูอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมบริการที่เหนือระดับช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการชอปปิ้ง โปรโมชันเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับแบรนด์และพาร์ตเนอร์ชั้นนำ รวมถึงสินค้าที่มีความหลากหลายและการันตีของแท้ 100% ทำให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจในการชอปปิ้งกับห้างเซ็นทรัลมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งในวงการตลาดความงามของเมืองไทย2. INclusivity นำเสนอสินค้าความงามอย่างครบครันจากหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้งแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะห้างเซ็นทรัลเท่านั้น ทั้งยังครบครันด้วยกลุ่ม Prestige และ Masstige ครอบคลุมสินค้าทุกเซกเมนต์ให้ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ได้เลือกชอป โดยห้างเซ็นทรัลเป็นเจ้าแห่งแบรนด์ระดับ Prestige ด้วยสัดส่วนแบรนด์มากถึง 90% ส่วนแบรนด์ Masstige จะวางจำหน่ายใน KIS Beauty Store ซึ่งเป็น Multi-Brand Beauty Store ที่เจาะตลาดนักชอปมิลเลนเนียลเมื่อนับแบรนด์ความงามจากแผนก บิวตี้ แกลเลอรี ห้างเซ็นทรัล, แผนกบิวตี้ ห้างโรบินสัน, KIS Beauty Store และ Central App จะทำให้เซ็นทรัลมีแบรนด์ความงามรวมกว่า 500 แบรนด์ มากที่สุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของไทย พร้อมอิมพอร์ต 5 แบรนด์ใหม่ ได้แก่ L:A Bruket, Elemis, Avenue, Acqua di Parma และ Olaplex ให้สาวกบิวตี้เลิฟเวอร์ได้ชอปไอเท็มชิ้นโปรด3. INsights มุ่งทำการตลาดแบบ Targeted Marketing ด้วยการนำเสนอสินค้า บริการ และโปรโมชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในทุกเซกเมนต์ได้เป็นอย่างดี ด้วยฐานข้อมูลลูกค้าของ The 1 กว่า 20 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66) บวกกับการใช้ Marketing Technology หรือ Martech ทำให้ “ห้างเซ็นทรัล” เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ “แผนกบิวตี้ แกลเลอรี ห้างเซ็นทรัล” เป็นมากกว่าเดสติเนชันด้านความงาม แต่เป็นเพื่อนที่รู้ใจของเหล่า Beauty Lovers4. INnovation: นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่แผนกบิวตี้ แกลเลอรี ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแผนกให้ดูทันสมัยด้วยการใช้ Digital Signage, การสนับสนุนให้แบรนด์นำ Beauty - Technology มาสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้ลูกค้าทุกคน อย่าง เครื่องตรวจสภาพผิว เครื่องวิเคราะห์สภาพผมและหนังศีรษะ AR Filter ที่ช่วยเลือกสีเครื่องสำอางที่เหมาะกับสีผิว เป็นต้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อการชอปของห้างและออนไลน์ไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ (Omnichannel) เพื่อมอบประสบการณ์ชอปที่เหนือกว่าปีนี้มาพร้อมบริการใหม่ Central Digital Beauty Concierge ให้คุณได้ปรึกษาปัญหาผิวกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจองบริการได้ง่ายๆ ด้วย 3 steps กับแบรนด์ที่คุณต้องการ เพื่อมอบบริการและประสบการณ์ชอปที่เหนือกว่า5. INspiration มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกค้าอย่างไม่รู้จบ ผ่านแคมเปญและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้าง Beauty Community ที่แข็งแกร่งทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและพาร์ตเนอร์ ได้แก่5.1 Central All The Beauties ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านตัวแทนความงามที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นคุณค่าและการยอมรับในตัวตน พร้อมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมโหวตบิวตี้ไอเท็มในดวงใจกับกิจกรรม “Central Beauty Awards”5.2 Central Beauty Advent Calendars ปฏิทินของขวัญเพื่อฉลองเทศกาลพิเศษ5.3 Robinson Beauty Truck สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในคอมมูนิตีต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น ที่ห้างโรบินสัน สาขาตรัง และนครศรีธรรมราช (พลาซา)5.4 กิจกรรม CSR สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ด้วยการสร้างอาชีพให้บุคคลขององค์กรและมูลนิธิต่างๆ รวมถึง รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะจากผลิตภัณฑ์ความงาม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนกับแคมเปญ “Beauty Reborn” ด้วยการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้แล้วที่จุด Beauty Waste Corner แผนกบิวตี้ แกลเลอรี ที่ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์นางสาวณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้าเครื่องสำอาง บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเสริมถึงการจัดแคมเปญ Central All The Beauties ในครั้งนี้ว่า “แคมเปญ Central All The Beauties เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความงามที่หลากหลายในทุกเพศ ทุกวัย โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่าน 8 ตัวแทนความงามที่หลากหลาย เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าและการยอมรับในตัวตน ด้วยการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้า ดุจงานศิลปะเพื่อฉลองความงามในทุกรูปแบบ ให้ทุกคนได้ชื่นชมผ่านนิทรรศการ ‘Central All The Beauties Photo Showcase’ พร้อมจัดกิจกรรม ‘Central Beauty Awards 2023’ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร่วมโหวตบิวตี้ไอเท็มที่ชื่นชอบในปี 2565 ที่ผ่านมาเราได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมโหวตผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบมากกว่า 50,000 คน ช่วยกระตุ้นยอดขายของแผนกบิวตี้ แกลเลอรี ห้างเซ็นทรัลกว่า 150 ล้านบาท (24 มี.ค. 65-22 พ.ค. 65) และเปิดโอกาสให้ลูกค้าและคู่ค้าได้มีส่วนร่วมกับเรามากขึ้น โดยปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะมีผู้ร่วมโหวตเพิ่มขึ้น 50% หรือมากกว่า 75,000 คน และคาดหวังว่าแคมเปญ Central Beauty Awards 2023 จะช่วยให้ยอดขายในครึ่งหลังของปีนี้เติบโตขึ้น 50% เป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าคนสำคัญของเราที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ วันกิจกรรมไฮไลต์จากแคมเปญ Central All The Beauties ในปีนี้ ประกอบด้วย1. Central Beauty Bonus: ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66-30 มิ.ย. 66 พบกับดีลดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับฟรี! คูปองแทนเงินสดหรือดิจิทัลคูปองสูงสุด 5,000 บาท (เมื่อชอปครบตามเงื่อนไข) และรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 27.5% จาก เดอะวัน และบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน (เฉพาะศุกร์-อาทิตย์) พร้อมใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% ผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ที่แผนก บิวตี้ แกลเลอรี ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือชอปผ่าน Chat and Shop และ Call & Shop 14252. Central All The Beauties Photo Showcase: ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66-31 ก.ค. 66 นิทรรศการภาพถ่ายที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจกับ 8 ตัวแทนความงามจากหลากหลายเพศและวัย เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าและการยอมรับในตัวตน พร้อมร่วมฉลอง Pride Month เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในสังคม ที่ชั้น 1 อีเวนต์ อารีนา ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์3. Central The Best Beauty Items Voting: ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. 66-9 ก.ค. 66 ร่วมโหวตบิวตี้ไอเท็มจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณชื่นชอบให้เป็นที่สุดของบิวตี้ และลุ้นของรางวัลตลอดรายการ ผ่านไลน์ @CentralBeautyClub หรือคลิก https://beautyaward2023.d-dots.com4. Central Beauty Awards 2023: วันที่ 3 ส.ค. 66 ห้ามพลาด! งานประกาศผลรางวัลผลิตภัณฑ์บิวตี้และแบรนด์ในดวงใจสุดยิ่งใหญ่ทั้ง เมกอัพ, สกินแคร์ และน้ำหอม ที่ทุกคนร่วมส่งคะแนนโหวตตลอดแคมเปญ ณ ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์