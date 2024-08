อมารี กรุงเทพฯ และ จีบี ลีโมซีน พร้อมพันธมิตร ประกาศความร่วมมือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเดินทาง

คุณวนิดา ทาร์ดิเวล Founder and CEO of luxury group คุณยุพราช วงศ์ดาวกูล ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภายใต้การบริหารโดย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู โดยมีแบรนด์ภายใต้การดูแลที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อาทิแบรนด์ อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) จัดงานแถลงข่าว ประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ (Amari Bangkok) บริษัท จีบี ลีโมซีน จำกัด (GB Limousine) พร้อมด้วยผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการเลือกใช้ระบบขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวรถลีมูซีนไฟฟ้าของโรงแรม เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าพักที่โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาภายในงาน สุขมาล มอนเดล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอมารี กรุงเทพฯ และโรงแรมในเครือ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ภาคพื้นกรุงเทพฯ ได้กล่าวว่า ในยุคที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจ การหันมาเลือกใช้ระบบขนส่งที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขนส่งโดยตรง ด้วยเหตุนี้ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) จึงมุ่งหวังที่จะสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการใช้รถยนต์ไฟฟ้าลีมูซีน ซึ่งเป็นระบบขนส่งและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยลดมลพิษทางเสียงและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับการนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ไปใช้ในกระบวนการให้บริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน“โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยมีโครงการต่างๆ ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมการกำกับดูแลที่มีจริยธรรม ความพยายามเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของโรงแรมอมารี กรุงเทพฯ ให้สามารถดึงดูดกลุ่มนักเดินทาง นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ที่ใส่ใจในความยั่งยืนให้เลือกมาใช้บริการกับเรา ซึ่งอาจนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวด้วย โดยเหนือสิ่งอื่นใดเราเชื่อมั่นว่าการมุ่งมั่นในหลัก ESG จะทำให้โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ สามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืนต่อไปได้อย่างแน่นอน” คุณสุขมาล กล่าวด้าน สาธิษฐิ์ จิวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท จีบี ลีโมซีน จำกัด เผยว่า การนำหลัก ESG มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจ ทั้งการนำรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำมาใช้ การดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเข้าร่วมในโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังถึงความตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยังเสริมสร้างคุณค่าของแบรนด์และเพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้า “แนวทางนี้ไม่เพียงทำให้เรามั่นใจได้ในความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาว แต่ยังทำให้เราเป็นผู้นำที่รับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรมลิมูซีนด้วย” คุณสาธิษฐิ์กล่าวสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กิตติ พรศิวะกิจ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ประธานกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เล่าถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ว่า ที่ผ่านมา ททท. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่รับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ผ่านแคมเปญการท่องเที่ยวอันโดดเด่นและน่าสนใจ ซึ่งนับเป็นแนวทางที่ช่วยให้ประเทศไทยยังคงความสวยงามและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ผู้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี“ททท. มุ่งหวังที่จะอนุรักษ์ความงามทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ผ่านแคมเปญและโครงการต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้นให้นักเดินทาง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความยั่งยืนด้วย โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของไทยได้ในระยะยาว ที่สำคัญคือ วิธีการนี้ยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับประเทศในสายตานักท่องเที่ยว และสนับสนุนเป้าหมายที่กว้างขึ้นในการรักษาสถานะของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำในภูมิทัศน์การท่องเที่ยวระดับโลกด้วย” คุณกิตติให้ข้อมูลทั้งนี้ ความร่วมมือของ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ และ บริษัท จีบี ลีโมซีน จำกัด รวมถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งทั้งสามองค์กรคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม เกิดความตระหนักในการทำธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไป(จากซ้ายไปขวา) คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล Sustainism Director, คุณสาธิษฐิ์ จิวังกูร Chief Marketing Officer (CMO) for GB Limousine คุณสุขมาล มอนเดล Area General Manager - Amari Bangkok and ONYX Bangkok properties คุณณัฎฐ์รมณ อัตภูมิสุวรรณ์ CEO GB limousine คุณกิตติ พรศิวะกิจ TAT Board of Director / President of Smart Tourism Committee TCT.