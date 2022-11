“HOTELUX” เจาะไฮเอนด์ไทย รุกตลาดแอปฯ จองที่พักหรูทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - HoteLux (โฮเทลลักซ์) แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่มาพลิกโฉมรูปแบบการให้บริการการจองโรงแรมหรูที่ล้ำสมัย เปิดตัวในไทย ตั้งเป้าเจาะตลาดไฮเอนด์ด้วยบริการเหนือระดับสำหรับสมาชิกเท่านั้น รวมเอกสิทธิ์ที่สามารถใช้ได้ในทุกโรงแรมไว้ในคลิกเดียว ผ่านเทคโนโลยีบุ๊กกิ้งออนไลน์ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงมร.อี้ฮาว ชิ (Yihao Shi) กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง HoteLux เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวในสิงคโปร์และญี่ปุ่น HoteLuxapp.com ได้ขยายตลาดด้วยการเปิดตัวในประเทศไทย โดยจะให้บริการจองที่พักระดับลักชัวรี และผู้ช่วยอำนวยความสะดวกส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกที่ได้รับเชิญเท่านั้น ผ่านแอปพลิเคชันสุดล้ำบนสมาร์ทโฟนของสมาชิกที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย โดยมีจุดขายอยู่ที่สามารถเชื่อมต่อสมาชิกให้เข้าถึงกลุ่มโรงแรมหรูชั้นนำทั่วโลกและโปรแกรมสิทธิพิเศษมากมาย รวมถึงการสะสมคะแนนที่คุ้มค่ามากกว่าที่เคยโดยเล็งเห็นว่าเทรนด์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องการความยืดหยุ่น ความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น แต่ผู้ให้บริการท่องเที่ยวลักชัวรีแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ จึงเป็นที่มาของ HoteLux ที่จะทำให้ทริปของนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัลลงตัวกว่าที่เคย ด้วยการจองที่พักที่ง่าย สะดวกสบาย ไร้รอยต่อ ไม่ต้องส่งอีเมลไปมา และยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอสุดพิเศษมากมายกลุ่มเป้าหมายของ HoteLux คือผู้ใช้แอปพลิเคชันมีอายุระหว่าง 25-45 ปี เป็นนักเดินทางยุคดิจิทัลที่มองหาการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ เป็นเหล่านักเดินทางรุ่นใหม่ที่ออกเดินทางอีกครั้ง มีความถี่มากขึ้น และระยะทางไกลขึ้นหลังจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งถ้ามองเทียบจากการเติบโตของ HoteLux ปีต่อปีที่ 400% นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 40-50% เดือนต่อเดือนในปี 2565 ทำให้มั่นใจในผลตอบรับของตลาดที่มีต่อ HoteLux ที่ดีมร.อี้ห่าวยังมองว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเติบโตเต็มที่ของโลก การเดินทางที่หรูหราเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่เติบโตที่สุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงกลุ่ม Digital Nomad ที่ทำงานได้จากทุกที่ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก และมั่นใจว่า HoteLux จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดในประเทศในขณะเดียวกัน HoteLux ได้วางแผนที่จะดำเนินการพัฒนาและขยายตัวแอปฯ ต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การเสนอการเชื่อมต่อการจองไปยังเรียวกังแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถจองได้อย่างง่ายดาย การเพิ่มภาษาใหม่และเผยแพร่ไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ พร้อมทั้งฟังก์ชันโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้ใช้บริการแชร์ประสบการณ์ต่อๆ ไป และกิจกรรม Networking เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่เดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันได้“HoteLux เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพรายแรกๆ ที่พลิกโฉมการเดินทางที่หรูหราให้เป็นดิจิทัล โดยรองรับกลุ่มตลาดที่กำลังเติบโต ซึ่งเป็นนักเดินทางรุ่นใหม่ที่ต้องการการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ การตอบสนองทันที และความสะดวกสบายผ่านช่องทางดิจิทัล สำหรับเจ้าของโรงแรม HoteLux สามารถช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกได้มากขึ้น ตั้งแต่การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักที่ใช้งานง่าย ไปจนถึงการฉลองโอกาสพิเศษ ซึ่ง HoteLux สามารถช่วยให้โรงแรมสร้างประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการสำหรับลูกค้าของแต่ละโรงแรมได้อย่างแท้จริง เรามั่นใจว่าจะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเซกเมนต์ไฮเอนด์ในประเทศไทยให้เติบโต และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ทุกคนในอุตสากรรมท่องเที่ยวไทยอีกด้วย” มร.อี้ห่าว ชิ กล่าวสำหรับสิทธิประโยชน์มากมายที่สมาชิก HoteLux จะได้รับ เทียบเท่ากับเอกสิทธิ์ของสมาชิกบัตรเครดิตหรือโรงแรมชั้นนำ เช่น อาหารเช้าฟรีทุกวัน เครดิตสำหรับรับประทานอาหารในโรงแรม สปาสูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเข้าพัก การอัปเกรดห้องพักฟรี เช็กอินก่อนเวลาและเช็กเอาต์ล่วงเวลา ชำระเงินเมื่อเช็กอิน และเงื่อนไขการยกเลิกการจองที่ลงตัว ซึ่งตอบโจทย์พฤติกรรมของการเดินทางสมัยใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการ HoteLux ที่เป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดี (Royalty Program) ของโรงแรมชั้นนำต่างๆ เช่น โปรแกรม “Bonvoy” ของแมริออท (Marriott) โปรแกรม “Honours” ของฮิลตัน (Hilton) และโปรแกรม “World of Hyatt” ของไฮแอท (Hyatt) จะได้รับคะแนนดับเบิลเป็นสองเท่า รวมถึงยังมีฟังก์ชันแชตตอบคำถามแบบเรียลไทม์อีกด้วย โดยเครือโรงแรมลักชัวรีที่สามารถจองได้บนแอปฯ HoteLux ได้แก่ Four Seasons, Capella, Waldorf Astoria, The Ritz-Carlton, Park Hyatt, Rosewood, Mandarin Oriental, The Peninsula, Aman, Six Senses, Banyan Tree, The Dorchester Collection, Belmond Hotels และอื่นๆ อีกหลายโรงแรมและรีสอร์ตทั่วโลก นอกจากนั้น สมาชิกยังสามารถจองบริการเสริมอื่นๆ แบบครบวงจรเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็น บริการรถลิมูซีน ร้านอาหารยอดนิยม หรือแม้แต่ใช้แอปฯ ของเราเพื่อวางแผนการเดินทางสุดพิเศษก็ทำได้อย่างง่ายดายเช่นกันค่าธรรมเนียมรายปีของ HoteLux เริ่มต้น 199 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,562 บาท) โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับ “Elite” พร้อมเครดิต 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,800 บาท) สำหรับการเข้าพัก 2 ครั้งแรก สมาชิกสามารถจองห้องพักกับ HoteLux ด้วยดีลสุดพิเศษ โดยชำระเงินโดยตรงกับโรงแรม ซึ่งหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้ในนาทีสุดท้ายกับโรงแรมโดยไม่ต้องยุ่งยาก