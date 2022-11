บางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวบัตร “The Elite” beyond limit บินไม่จำกัดเที่ยว พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

บางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวบัตรสมาชิก Bangkok Airways “The Elite” Beyond Limit สำหรับ Elite 120,000 บาท บินได้ไม่จำกัดเที่ยวบิน ในประเทศ 16 เส้นทาง Elite Plus 190,000 บาท บินระหว่างประเทศไม่จำกัด 23 เส้นทาง ตลอดหนึ่งปี จำหน่าย 1-30 พ.ย.นี้บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวบัตรสมาชิก Bangkok Airways “The Elite” beyond limit ที่ให้สมาชิกบัตรฯ สามารถเดินทางแบบไม่จำกัดเส้นทางและจำนวนเที่ยวบินตลอดระยะเวลา 1 ปี ราคาเริ่มต้น 1.2 แสนบาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)โดยมีบัตร 2 ประเภท ได้แก่ บัตร Elite สำหรับการเดินทางในเส้นทางบินภายในประเทศ และบัตร Elite Plus ที่สมาชิกสามารถเดินทางทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทางสายการบินฯ และพาร์ตเนอร์ เปิดจำหน่ายทางเว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/theelite เริ่ม 1-30 พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มเปิดให้บริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าพร้อมออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้บัตรฯ จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดสมาชิกบัตร Elite และ Elite Plus จะได้รับการเลื่อนขั้นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสเป็นระดับพรีเมียร์ และสิทธิประโยชน์ในการเลือกที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมการจัดการสัมภาระและเรียกขึ้นเครื่องในอันดับต้น ได้รับสิทธิ์อยู่ในรายชื่อผู้โดยสารรอการยืนยันที่นั่งในสนามบินเป็นอันดับต้นทั้งนี้ สามารถเช็กอินได้ ณ เคาน์เตอร์เฉพาะสมาชิกระดับพรีเมียร์ ณ สนามบินที่ให้บริการ โดยได้รับน้ำหนักสัมภาระตามสถานะพรีเมียร์ และสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ บลูริบบอนคลับ เลานจ์ รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตร Elite - ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง/ราคา 120,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสามารถบินได้ไม่จำกัดเที่ยวบินสำหรับเฉพาะในเส้นทางภายในประเทศ จำนวน 16 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-สมุย กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ภูเก็ต-สมุย ภูเก็ต-อู่ตะเภา ภูเก็ต-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชียงใหม่-สมุย เชียงใหม่-ภูเก็ต เชียงใหม่-กระบี่ กรุงเทพฯ-สุโขทัย กรุงเทพฯ-ลำปาง กรุงเทพฯ-ตราด หาดใหญ+สมุย อู่ตะเภา-สมุย กรุงเทพฯ-กระบี่ และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ รวมถึงเส้นทางบินจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในปี 2566 โดยสามารถสำรองที่นั่งบัตรโดยสารได้ทั้งแบบเที่ยวเดียว และ ไป-กลับ พร้อมบัตรกำนัลเข้าใช้บริการ บลูริบบอนคลับ เลานจ์ สำหรับผู้ติดตาม จำนวน 5 ใบ มูลค่ารวมกว่า 4,750 บาทบัตร Elite Plus ชำระค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง ราคา 190,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสามารถบินได้ไม่จำกัดเที่ยวบินทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมจำนวน 23 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ กรุงเทพฯ-ดานัง สิงคโปร์-สมุย กรุงเทพฯ-พนมเปญ กรุงเทพฯ-เสียมราฐ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง กรุงเทพฯ-สมุย กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ภูเก็ต-สมุย ภูเก็ต-อู่ตะเภา ภูเก็ต-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เชียงใหม่-สมุย เชียงใหม่-ภูเก็ต เชียงใหม่-กระบี่ กรุงเทพฯ-สุโขทัย กรุงเทพฯ-ลำปาง กรุงเทพฯ-ตราด หาดใหญ่-สมุย อู่ตะเภา-สมุย กรุงเทพฯ-กระบี่ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ รวมถึงเส้นทางบินจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในปี 2566 โดยสามารถสำรองที่นั่งบัตรโดยสารได้ทั้งแบบเที่ยวเดียว และไป-กลับสำหรับบัตร Elite Plus รับบัตรกำนัลเข้าใช้บริการ บลูริบบอนคลับ เลานจ์ สำหรับผู้ติดตาม จำนวน 10 ใบ มูลค่า 9,500 บาท และ Voucher ห้องพัก 1 คืน ณ รีสอร์ตสุดหรู “SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton”พิเศษ! รับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 3 ต่อจากกลุ่มสยามพิวรรธน์ได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ONESIAM SuperApp” ก็สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ดังนี้1. บริการที่จอดรถฟรี ณ Siam Car Park ในศูนย์การค้าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามเซ็นเตอร์ สำหรับสมาชิก บัตร Elite จอดฟรี 6 เดือน และสมาชิกบัตร Elite Plus สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม2. สมาชิก VIZ LOYALTY REWARD รับทันที Extra VIZ Coin จำนวน 2,000 บาท สำหรับสมาชิกบัตร Elite และ 4,000 VIZ Coins สำหรับสมาชิกบัตร Elite Plus (1 VIZ Coin มีมูลค่า = 1 บาท)3. ยกระดับสิทธิพิเศษแบบคูณสอง สำหรับสมาชิกบัตร Elite และ Elite Plus เพียงอัปเกรดเป็นสมาชิกบัตร VIZ Card ในระดับ Titanium หรือ Black รับทันที! ที่จอดรถฟรี 3 เดือน ตามสิทธิประโยชน์สมาชิกระดับ Titanium หรือ 1 ปี สิทธิประโยชน์สมาชิกระดับ Black ตามลำดับนอกจากนี้ ยังสามารถรับข้อเสนอและส่วนลดอีกมากมายจากแคมเปญ “Beyond Flying by Bangkok Airways” สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/theelite หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร. 1771 หรือ 0-2270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH พร้อมกันนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตโปรโมชันสุดพิเศษของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/FlyBangkokAir หรือ Line Official Account: @flybangkokair คลิก https://bit.ly/addfriend_pgline