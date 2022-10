ไทยสมายล์เปิดตัวแพคเกจ TIME TO SMILE พร้อมเครดิตเงินสด และสิทธิพิเศษนาน 2 ปี

ไทยสมายล์ เปิดตัวแพคเกจ “TIME TO SMILE” มอบบัตรกำนัลเงินสดสำหรับการซื้อบัตรโดยสาร มูลค่า 75,000 บาท เริ่ม 1 พ.บ. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 และสิทธิพิเศษมากมายนาน 2 ปีนายธรรมนูญ กู้ประเสริฐ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันกลับมาคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและการที่ประเทศไทยผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเข้าประเทศแก่นักท่องเที่ยว ไทยสมายล์จึงเสนอทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่า ผ่านบริการที่หลากหลาย โดยนำเสนอแพคเกจ "TIME TO SMILE" แพคเกจที่มาพร้อมเครดิตเงินสดสำหรับซื้อบัตรโดยสารมูลค่า 75,000 บาท และสถานะการเป็นสมาชิก ROP WE Prestige ฟรี 2 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษอื่นมากมายนอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังได้ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด (Mastercard) มอบไมล์สะสม 2,500 โบนัสไมล์ (Bonus Miles) สำหรับโปรแกรมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อใช้บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดในการซื้อแพ็คเกจ TIME TO SMILE”ผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่าที่เคย และจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ ดังนี้1. บริการเลื่อนชั้นบัตรโดยสารจากชั้น สมายล์คลาส เป็นชั้นสมายล์พลัส (Smile Plus Upgrade) จำนวน 5 เที่ยวบิน2. บริการห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (THAI Smile Lounge) พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน3. รับบัตรกำนัลสำหรับเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษภายในประเทศของการบินไทยจำนวน 3 ครั้ง โดยจะจัดส่งในรูปแบบ E-Voucher ผ่านอีเมล (1 บัตรกำนัลต่อการเข้าใช้บริการ 1 ท่านต่อครั้ง)4. สิทธิ์ส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 10% ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะการใช้เครดิตเงิน TIME TO SMILE5. สิทธิ์ส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 5% ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด6. รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มขึ้น 10 กิโลกรัม7. บริการเลือกที่นั่ง พร้อมข้อความ (SMS) แจ้งเตือนเที่ยวบิน และลิงก์การเช็คอินล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง8. สิทธิพิเศษเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส (Smile PLUS Class)9. สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน10.สิทธิพิเศษในการรับสัมภาระก่อน11.บริการสายตรงในการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1181 โดยไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR)12.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางล่วงหน้า 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1181 หรือ 02 118 888813.รับทราบข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษล่วงหน้าทางอีเมลสำหรับแพ็คเกจ “TIME TO SMILE” สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ https://valuepack.thaismileair.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566 และสามารถนำเครดิตมาใช้ซื้อบัตรโดยสาร (จองตั๋ว) และใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://evoucher.thaismileair.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Smile Contact Center 1181 หรือ (+66) 02 118 8888 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.