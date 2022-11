ไรมอน แลนด์ ชวนปักหมุดงาน “The Art of Living” อาร์ต มิวเซียมแห่งใหม่ที่เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ พบกับงานศิลป์ จาก “มุก-เพลินจันทร์” อาร์ติสระดับโลก ตลอดเดือนพ.ย.นี้

หลังจากที่ไรมอน แลนด์ ได้สร้างปรากฏการณ์พลิกพื้นที่สำนักงานขาย (Sales Gallery) คอนโดฯ ลักชัวรี่ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ เป็นอาร์ต มิวเซียมแห่งใหม่ใจกลางสาทร ภายใต้ชื่อ ‘The Art of Living’ และเปิดตัวศิลปินดังแถวหน้าเมืองไทยที่จะรวมตัวกันมาถ่ายทอดผลงานทุกเดือนจนถึงสิ้นปีในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดสร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวผลงาน ‘มุก-เพลินจันทร์ วิญญรัตน์’ ศิลปินด้านสิ่งทอ (Textile Art) เจ้าของแบรนด์กระเป๋าผ้าทอแฮนด์เมด Mook V และศิลปินเพียงคนเดียวในไทยที่ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง ‘หลุยส์ วิตตอง’ (Louis Vuitton) มาโชว์ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สายอาร์ตชวนกันไปชมได้ทุกวันฟรี! ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 พ.ย.65นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไรมอน แลนด์ ไม่หยุดยั้งในการส่งมอบประสบการณ์ที่ล้ำค่าให้กับลูกค้า ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของไอเดียการจัดงาน ‘The Art of Living’ ด้วยการปรับพื้นที่สำนักงานขายให้เป็นอาร์ต มิวเซียม ที่ลูกค้าและคนทั่วไปสามารถชมห้องตัวอย่างพร้อมเสพงานศิลป์ได้ในเวลาเดียวกันอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน อีกทั้งยังต่อยอดประโยชน์ให้กับสังคม โดยรายได้จากการขายงานศิลปะของศิลปินในงานจะนำไปช่วยเหลือเด็ก ผ่านการบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยงานนี้จะจัดทุกวัน และเปลี่ยนผลงานของศิลปินทุกเดือนจนถึง 27 ธันวาคมนี้ สำหรับผลตอบรับของงาน งานได้เริ่มจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็น The Art of Living Solo Exhibition แสดงผลงานของ ‘บี-ชนิดา อรุณรังษี’ อาร์ติสท์สาวที่สร้างสรรค์งานศิลปะแนว Abstract ปรากฏว่าเป็นงานแรกแต่กลับได้รับผลตอบรับดีเกินคาด มีคนเข้ามาเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก ต่อเนื่องมาในเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็ได้จัดงานแสดงผลงานของ ‘มุก เพลินจันทร์ วิญญรัตน์’ โดยผลงานของคุณมุกจะนำเสนอความงามของศิลปะด้วยเทคนิคการทอผสานกับดีไซน์ที่มีซิกเนเจอร์ที่ชัดเจน ซึ่งผลงานของคุณมุกที่นำมาแสดงจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบงานศิลปะที่สวยงาม และทำให้ Sales Gallery คอนโดฯ ลักชัวรี่ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ เป็นสถานที่ที่จะช่วยเติมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตได้อย่างแน่นอน”ด้าน มุก - เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ เล่าถึงการร่วมแสดงผลงานที่ ‘The Art of Living’ ว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงผลงานในงาน The Art of Living ของไรมอน แลนด์ โดยทางไรมอน แลนด์ ได้ติดต่อให้มาช่วยทำให้ Sales Gallery คอนโดฯ ลักชัวรี่ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ เป็น Iconic Art Space โชว์งานศิลปะแห่งใหม่ โดยผลงานของมุกยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากสิ่งไร้ค่าสู่งานอาร์ทสร้างมูลค่าได้ ไฮไลต์ของงานนี้คือมุกได้สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนและมาแสดงที่นี่ที่แรก มุกจึงอยากจะชวนให้ทุกคนมาชมผลงานที่มุกได้ทุ่มเทตั้งใจทำขึ้น ผลงานของมุกจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะ”สำหรับโครงการ “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” (Tait Sathorn 12) คอนโดมิเนียม High-rise ระดับลักชัวรี่ที่ร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โครงการออกแบบอย่างโดดเด่นด้วยรูปทรง Iconic Slope มีการวางผังอาคารแบบ Single Corridor ได้ความเป็นส่วนตัว พร้อมห้องขนาดใหญ่ที่มุมอาคาร และห้อง Special Room ระเบียงยาวมองเห็นวิว Sky Garden ได้ พร้อมพื้นที่ส่วนกลางลอยฟ้าเล่นระดับ บนพื้นที่ 6 ชั้น กว่า 2,000 ตร.ม. อาทิ Amphitheater Lounge, Sky Gym, Non-chlorine filtration system sky pool รวมถึงโครงการนี้เป็น Pet-Friendly ที่มีพื้นที่สวนสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ“เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” ออกแบบภายใต้ 3 SENSES1. SENSE OF SECURITYระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และความเป็นส่วนตัวการวางผังอาคารแบบ Single Corridor ทุกยูนิต2. SENSE OF COMMUNITYตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางสาทรซอย 12 และเพียง 180 เมตรถึงสถานี BTS เซนต์หลุยส์3. SENSE OF MEทุกตารางเมตรของ “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” ออกแบบให้สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัย โดยเรามีห้อง Iconic Suite ที่ออกแบบให้มีห้องอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถปรับการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย อาทิ ฟิตเนสส่วนตัว ห้องทำงาน มุมเก็บของสะสม ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวชมนิทรรศการแสดงผลงานได้ที่ สำนักงานขาย เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ ซอยประมวญ เวลา 9.30-18.00 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 02-029-1888, Line Official @raimonland หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.raimonland.comเกี่ยวกับ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)ไรมอน แลนด์ คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่ นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมาย เราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้กับลูกค้าภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา “ลักชัวรี่ รีอิมเมจิ้น” (“Luxury Reimagined”) เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไรมอน แลนด์ พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 25 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 100,000 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่งหนึ่ง บทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของ ไรมอน แลนด์ คือ รางวัล “Developer of the Year 2022” และ “Best Developer Luxury Condominiums 2022” ในงาน Dot Property Thailand Awards 2022 รวมถึงรางวัล “Thailand Property Development Company of the Year” จาก Frost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆ ของเราได้ที่ www.raimonland.com