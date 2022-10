กรณ์ ณรงค์เดช จัดงาน ‘The Art of Living’ เอาใจคนรักงานศิลปะ ชวน 3 ศิลปิน 3 สไตล์ เนรมิต Show Unit “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” เป็น ‘อาร์ต มิวเซียม’ แห่งใหม่ใจกลางสาทร

เป็นคู่สามีภรรยาตัวอย่างที่น่ารักมากๆ ล่าสุด กรณ์ ณรงค์เดช ผู้บริหารหล่อเนี้ยบ แห่ง ไรมอน แลนด์ จัดงาน ‘The Art of Living’ เอาใจคนรักงานศิลปะ ศรีภรรยา ริต้า - ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เลยอาสาเป็นแม่งานด้วยการออกไอเดียเนรมิต Show Unit สำนักงานขายคอนโดฯ ลักชัวรี่ “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” ให้เป็น ‘อาร์ต มิวเซียม’ แห่งใหม่ใจกลางสาทร ภายใต้คอนเซปต์ ‘The Iconic Art Space’ แบบไม่คิดค่าตัว เพราะถือคติ “เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน” โดยได้นักแสดงหนุ่มสุดติสท์ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ผู้ชื่นชอบงานศิลปะ มาเป็นแขกคนพิเศษ พร้อมร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปะ ซึ่งงานนี้ถือเป็นการรวมศิลปิน 3 ท่าน 3 สไตล์ บี - ชนิดา อรุณรังษี อาร์ตติสท์สาวเจ้าของผลงานภาพวาดแนวแอ็บสแตรกต์ที่สามารถสื่ออารมณ์ได้, มุก - เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นักออกแบบสิ่งทอที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง ‘หลุยส์ วิตตอง’ (Louis Vuitton) และ คิด - คณชัย เบญจรงคกุล ผู้สร้างศิลปะบนภาพถ่ายผ่านเลนส์กล้องตัวเอง มาจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2565 โดยครั้งนี้ ครอบครัว “ณรงค์เดช” คุณพ่อเกษม และ คุณกพ - กฤษณ์ พี่ชาย มาร่วมให้กำลังใจ ณ โครงการ “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” คอนโดมิเนียม High-rise ระดับลักชัวรี่ ที่ร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันก่อนกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไรมอน แลนด์ ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และในครั้งนี้เราได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ความงามเชิงศิลป์ ผ่านงานนิทรรศการ ‘The Art of Living’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘The Iconic Art Space’ ด้วยแนวคิดที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนงานศิลปะที่สามารถสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้ โดยใช้พื้นที่สำนักงานขายโครงการ “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” คอนโดมิเนียมลักชัวรี่ ใจกลางสาทร โดยเหตุผลที่เราเลือกจัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่นี่ เนื่องจากการออกแบบโครงการได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด ‘Live the iconic Life’ สัมผัสกับมิติใหม่แห่งชีวิตที่แตกต่าง มอบความเป็นเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตได้อย่างเหนือระดับ โดยตลอด 3 เดือนนี้ เราจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากศิลปิน 3 ท่าน 3 สไตล์ เริ่มจาก คุณบี - ชนิดา อรุณรังษี อาร์ตติสท์สาวเจ้าของผลงานภาพวาดแนวแอ็บสแตรกต์ที่สามารถสื่ออารมณ์ได้ จะนำผลงานมาจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2565 ด้าน คุณมุก - เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นักออกแบบสิ่งทอที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง ‘หลุยส์ วิตตอง’ (Louis Vuitton) ก็จะเริ่มจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 และ ท่านสุดท้าย คุณคิด - คณชัย เบญจรงคกุล ช่างภาพอิสระผู้สร้างศิลปะบนภาพถ่ายผ่านเลนส์กล้องตัวเอง จะจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 27 ธันวาคม 2565 มาร่วมทำให้ ‘The Iconic Art Space’ โดดเด่นด้วยคุณค่าความงามของศิลปะ สามารถสะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ซึ่งนักสะสมและคนรักงานศิลปะไม่ควรพลาด ชื่นชอบผลงานชิ้นไหน สามารถเลือกซื้อได้เลย เราตั้งใจว่าจะจัดงานนี้ไปจนถึง มีนาคมปีหน้าเลย ส่วนจะเป็นผลงานจากศิลปินท่านไหนที่จะนำมาจัดแสดง ขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ครับ”ด้าน นักแสดงหนุ่มสุดติสท์ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ผู้ชื่นชอบงานศิลปะ กล่าวถึงงานนี้ว่า... “ผมเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว และมีโอกาสได้ดูงานศิลปะมาหลายที่ ซึ่งพอผมได้มาร่วมงานนิทรรศการศิลปะ ‘The Art of Living’ ผมมองว่าเป็นงานที่น่าสนใจมาก เป็นการรวมผลงานศิลปินดังที่นับได้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะมารวมตัวกันได้ เพราะคนที่มาชมจะได้เห็นทั้งงานแบบแอ็บสแตรกต์ หรือชิ้นงานจากสิ่งทอที่มีเสน่ห์น่าค้นหา รวมไปถึงศิลปะจากภาพถ่าย ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ชม ซึ่งงาน ‘The Art of Living’ คาดว่าจะเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะที่ใหม่ใจกลางสาทร ที่สายอาร์ตจะต้องถูกใจแน่นอนครับ”ร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ‘The Art of Living’ ผลงานจากศิลปิน 3 ท่าน 3 สไตล์ บี - ชนิดา อรุณรังษี, มุก - เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ และ คิด - คณชัย เบญจรงคกุล เปิดให้ชมฟรี! ทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานขาย “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” ซอยประมวญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 02-029-1888, Line Official @raimonland หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.raimonland.com