“ศิริปันนา กรุ๊ป” เผยคอนโดฯ "วันเดอร์ เกษตร" กวาดยอดขาย 80% จัดโปรการันตียิลด์ 6% เวลา 1 ปี

กลุ่มทุนอสังหาฯ เชียงใหม่ “ศิริปันนา กรุ๊ป” เตรียมแกรนด์โอเพนนิ่ง โชว์ความสำเร็จหลังเบนเข็มบุกเมืองกรุงครั้งแรกกับโครงการ วันเดอร์ เกษตร มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท กวาดยอดขายแล้ว 80% คอนโดฯ LOW RISE รูปแบบใหม่ New Normal ปรากฏการณ์สุด Unseen “7 ความมหัศจรรย์” สร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้กับข้อเสนอสุดพิเศษ ราคาเริ่ม 1.99 ล้านบาท*

จัดโปรโมชันพิเศษเอาใจคนอยู่เองและสำหรับนักลงทุน ให้การันตี Yield 6% เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมแถมเฟอร์นิเจอร์แบบ Fully Furnished* และเครื่องใช้ไฟฟ้า Electrical Appliance (TV, Refrigerator, Microwave, Washing Machine, Water heater)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกภูมิทรัพย์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ในเครือศิริปันนา กรุ๊ป เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ มาลงทุนที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ครั้งแรกด้วยการเปิดตัว “โครงการ วันเดอร์ เกษตร” (ONEDER KASET) เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้โครงการได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเตรียมจัดงาน Grand Opening โครงการในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 พร้อมกับเปิดให้ลูกค้าที่ซื้อตรวจรับโอนห้องก่อนเข้าอยู่อาศัยได้แล้วเช่นกันอย่างไรก็ดี เพื่อฉลองโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% และเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้บริโภคมีที่อยู่อาศัยทางโครงการได้ทั้งนี้ โครงการวันเดอร์ เกษตร ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ งามวงศ์วาน บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย (LOW RISE) มูลค่ารวมกว่า 1,400 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 อาคาร 8 ชั้น อาคารมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้ง 3 อาคาร สีส้ม แดง แซมด้วยสีน้ำตาล และมีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 585 ยูนิต แต่ละยูนิตมีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 21.50-36.05 ตารางเมตร (ตร.ม.) และ 7 ร้านค้า มีที่จอดรถประมาณ 35% โดยมีห้องชุดให้เลือก 4 แบบราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท“การขยายฐานตลาดออกนอกพื้นที่จากเชียงใหม่มาเมืองกรุงครั้งแรกของศิริปันนา กรุ๊ป เราถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จลูกค้าให้การตอบรับดี มียอดขายไปแล้ว 80% โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเป็นกลุ่มเรียลดีมานด์ที่ต้องการอยู่อาศัยจริง และกลุ่มคนที่ซื้อลงทุนเพื่อปล่อยเช่า ซึ่งตรงกับเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้” นายศุภมิตร กล่าว จุดขายสำคัญของ โครงการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักๆ ที่ได้กระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า ดังนี้1.รูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีความเป็นยูนีคพรีเมียมเฉพาะตัว สะท้อนความต้องการของคนรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ Feel Evergreen in Wonderland ชวนหลงใหลไปกับการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ New Normal และ “7 ความมหัศจรรย์”2.ทำเลที่ตั้งโครงการที่ติดถนนใหญ่งามวงศ์วาน เป็นย่านชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีครบทั้งแหล่งงาน บ้านพักอาศัย โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีบางเขนเพียง 200 เมตร ใกล้รถไฟฟ้า 5 สาย ใช้เวลาเพียง 5 นาทีถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 6 นาทีถึง BTS ม.เกษตร ในอนาคตบนถนนงามวงศ์วานจะเกิดแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)3.สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ภายในโครงการที่ครบครัน โดยแต่ละอาคารจะมี Facilities เป็นของตัวเอง พื้นที่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ และความร่มรื่นของโครงการ โดยเฉพาะพื้นที่สวนขนาด 1 ไร่ ที่อยู่ตรงกลางระหว่างอาคารทั้ง 3 ตึก สร้างสรรค์ที่ว่างกลางโครงการด้วยเส้นสายรูปทรงเรขาคณิต พื้นที่สีเขียวรวมเข้ากับทางเดินโค้งเชื่อมต่อกัน และอุโมงค์ต้นไม้ (Flow of Space) ให้ความรู้สึกมีเสน่ห์น่าหลงใหล แต่ยังคงลึกลับน่าค้นหา (Hide&Seek) อีกทั้งยังได้ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางชั้นบนให้คุณได้วิ่งชมสีสันท้องฟ้าและวิวเมืองทุกวันบน Sky Running และ Sky Garden เชื่อมต่อกับทุกอาคารการันตีคุณภาพด้วยรางวัลความสำเร็จจาก Thailand Property Awards 2021 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัล The Winner Best Condo Landscape Architectural Design และ The Highly Commended : Best Boutique Developer ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่บ่งบอกว่า ONEDER KASET เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดของการออกแบบพร้อมกันนี้ นายศุภมิตร ยังได้ขยายความเพื่อตอกย้ำถึงรายละเอียดในโครงการที่ทำให้ดูน่าค้นหายิ่งขึ้นผ่านความมหัศจรรย์ 7 Wonder I like about “ONEDER KASET” ซึ่งประกอบไปด้วย• Wonder of wonder : โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก• Wonder of location : ติดถนนใหญ่งามวงศ์วาน ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โรงพยาบาลวิภาวดี• Wonder of transport : ที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต สถานีบางเขน 200 เมตร เชื่อมต่อกับถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต ทางด่วนศรีรัช และดอนเมืองโทลล์เวย์• Wonder of lifestyle : แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ แหล่งงาน ร้านค้า และคอมมูนิตีมอลล์ 24 ชั่วโมง• Wonder of facility : พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เกือบ 2 ไร่ ที่รู้ใจ New Generation พื้นที่สวน 1 ไร่ ถูกออกแบบให้เหมือนอยู่ใน Wonderland• Wonder of space : ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม คำนึงเรื่องฟังก์ชัน และพื้นที่การใช้งานในทุกรายละเอียด• Wonder of furnishing : เฟอร์นิเจอร์ครบ จบที่เดียว“นับตั้งแต่ที่คิดจะมาบุกตลาดอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ และได้ที่ดินแปลงนี้มาเราคิดและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะต้องการสร้างดีเอ็นเอของศิริปันนา กรุ๊ป ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งโครงการวันเดอร์ เกษตร สะท้อนภาพได้ชัดเจน”