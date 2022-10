เปิดประสบการณ์เส้นทางใหม่เที่ยวตื่นตาในราคาตื่นใจ ในงาน "HIDDEN PRICE HIDDEN PLACE" พบแพคเกจท่องเที่ยวทั่วไทย ในแบบฉบับลับ! พิเศษ! สำหรับคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคีเครือข่ายท่องเที่ยว และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมจัดงาน "HIDDEN PRICE HIDDEN PLACE" งานท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์เส้นทางใหม่ เที่ยวตื่นตาในราคาตื่นใจ ชวนจองทริปสุด Exclusive 1 ปี มีครั้งเดียว! กับทริป ชมนกชายเลนปากช้อน สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ หนีหนาวมาจากไซบีเรีย พร้อมยกขบวนทริปลับ ที่พักเปิดใหม่ และทริปสุดคุ้ม Unseen Series โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรมร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากแหล่งท่องเที่ยว มากกว่า 50 บูธ ยกขบวนกันมามอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 50 % พร้อมโปร 2 แถม 1 และร่วมสนุกกับกิจกรรมเกมแจกของรางวัลมากมายภายในงาน สายเที่ยว สายชิล สายกิน สายแอดเวนเจอร์ ฯลฯ พลาดไม่ได้ กับประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ ในราคาสุดคุ้ม เฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้น "HIDDEN PRICE HIDDEN PLACE" วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน นี้ ที่ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์พร้อมจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 พ.ย. นี้ เวลา14.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมพิธีเปิดงาน และผู้บริหารเครือข่ายภาคีอีกมากมายเข้าร่วม อาทิ คุณสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และชิลไปกับมินิคอนเสริ์ตจากศิลปินจากค่ายเทโร มิวสิค อาทิ Mercury Goldfish, FrenchW, Meriko, Vybes, Aran, Eill, Chilax พร้อมดาราสายเที่ยว “เขต ธาราเขต” และศิลปินไอดอล The Glass Girls, PEACH YOU, Kitsune นอกจากนี้ยังมีกูรูสายเที่ยวมาพูดคุยเส้นทางลับภายในงาน อาทิ “เล่าเรื่องเมืองเก่า เส้นทาง Lost World” โดย คุณกัญญาวีร์ กัลยวรรธน์ บจก.กู๊ชวิลล์ แมเนจเม้นท์ & ทัวร์ แนะนำดินแดนกว่า 2,000 ปี ผสาน 3 อารยธรรม ทวาราวดี-เขมร-อินเดีย พร้อมนำทริปสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลลอยกระทงบิ๊กอีเวนท์ประจำเมืองสุโขทัย ชมการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตา กับที่นั่งระดับ VIP ก่อนใคร จองได้ภายในงาน และพบกับกูรู น้าโบ๋ นักเล่าเรื่องประจำคุ้งน้ำคลองบางมด กับ One Day Trip “Amazon คลองบางมด” ชวนพายเรือคายัค ล่องคลองบางมดในจุดท่องเที่ยวลับๆ กับป่าอเมซอนในกรุงพร้อมน้องสุนัขแสนรู้ “ชิโร่” ที่จะพาคุณไปรู้จักทักทายธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชุมชนคนริมคลองแท้ๆ ชมงานศิลป์ จิบกาแฟ ดื่มน้ำมะพร้าว สดจากสวนคัดสรรไฮไลท์ทริปลับ ฉบับพิเศษพร้อมส่งตรงถึงมือคุณแล้ว เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นเปิดตัวทริปใหม่! Coffee Travel “One Day Private Trip” เยี่ยมชมไร่กาแฟกลางป่าบนดอยสูงกว่า 1,200 เมตร พื้นที่ Unseen ที่ยังไม่ปรากฎเส้นทางบน Google Map ดริปกาแฟดื่มท่ามกลางบรรยากาศป่ากาแฟ ชมกระบวนการผลิตกาแฟและทดลองโปรเซสกาแฟด้วยตัวเอง ดื่มด่ำรสชาติกาแฟที่ได้รับรางวัลไทยสเปเชียล coffee 3ปีซ้อน ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา และทะเลหมอก บนดอยม่อนอังเกตุ จ.เชียงใหม่ ทริปพิเศษที่คอกาแฟไม่ควรพลาด และเปิดตัวที่พักแห่งใหม่! พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเปิดให้จองภายในงาน “ม่อนผาแดงวิว” จ.เชียงใหม่ ที่พักแคมป์ปิ้งอิงธรรมชาติ ริมเขื่อนแม่งัด พิเศษสุดในช่วงฤดูหนาวชวนสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางสายหมอกในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี และร่วมออกบูธงานท่องเที่ยวครั้งแรก! ที่นี่ กับ “X3 TARA Resort” บ่อเกลือ จ.น่าน รีสอร์ทที่โอบล้อมด้วยลำธารและภูเขา โดดเด่นด้วยการออกแบบดีไซน์เพื่อการใช้พื้นที่ที่กว้างขวางและเน้นให้ความเป็นส่วนตัวสูง พิเศษสุดกับอ่างจากุชชี่ส่วนตัวชมวิวภูเขาแบบพาโนราม่าทริปลับไฮไลท์ เมืองสมุทรสาคร ใกล้กรุงแค่นี้ พลาดได้ไง! จองทริปสุด Exclusive 1 ปี มีครั้งเดียว! ชมนกชายเลนปากช้อน สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ หนีหนาวมาจากไซบีเรีย สุดประทับใจกับทริปชมวาฬบรูด้า ชวนมารู้จักกับเพื่อนใต้ทะเลอ่าวไทย ที่อาศัยในย่านน้ำนี้มานาน พบกับ แม่กันยา ท่องสมุทร น้องสาคร ฯลฯ ดำผุดดำว่ายหยอกล้อกัน มาทักทายนักท่องเที่ยวด้วยความน่าเอ็นดู พร้อมมัคคุเทศน์บอกเล่าเรื่องราวของวาฬแต่ละตัวได้อย่างละเอียดจนถึงลักษณะนิสัยและรูปลักษณ์สังเกตที่ต่างกัน สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้ได้เยี่ยมชม ระหว่างทางล่องเรือยังได้ชม "วัดกลางน้ำ” Unseen สมุทรสาคร... พุทธมหาสมุทร ณ ศาลากลางทะเล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “พระกลางน้ำ” อีกด้วย สนใจร่วมจองทริปได้ในงาน หรือ ณ จุดจองทริปชมวาฬร้านเจ๋ง ครัวชายทะเล (ขอบคุณภาพวาฬ Bruda จากร้านเจ๋ง ครัวชายทะเล) ,ทริปล่องเรือชิมผลไม้ อ.บ้านแพ้ว,สักการะองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์, หมู่บ้านเบญจรงค์และเส้นทาง Street Art ต.ท่าฉลอม พร้อมเลือกช้อปซับบอร์ดราคาพิเศษแนะนำทริปพายซับบอร์ด ที่นักท่องเที่ยวสายผจญภัยห้ามพลาดแนะทริปที่พักจุดกางเต๊นท์สัมผัสธรรมชาติ กับ “กลิ่นป่าแคมป์” อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชวนนั่งล้อมวงชมดาวในฤดูหนาว พร้อมผิงไออุ่นจากกองไฟ ยามค่ำคืน อิ่มหนำกับเมนูท้องถิ่น หมูกลิ่นป่า ไก่กระบอกรสเด็ด หรือจะร่วมกิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติทองผาภูมิ-สังขละบุรี ก็มีให้เลือกตามอัธยาศัย และทริปจุดกางเตนท์ “THE FARMERS CAMPING” จ.ปราจีนบุรี ศึกษาเรียนรู้การเกษตรสวนลุงยันต์ ไผ่ดำ ไผ่ทองไม้มงคล หาชมยาก พร้อมเก็บพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ คิดค้นเมนูแสนอร่อยจากฝีมือของตัวเองด้วยเตาถ่าน อิ่มอร่อยกับข้าวสวยหอมละมุนที่หุงจากกระบอกไม้ไผ่ และปรุงเมนูพื้นบ้านจากวัตถุดิบตามฤดูกาล เช่นกบย่างเกลือสมุนไพร ต้มยำไก่บ้าน สูตรโบราณสายสุขภาพพลาดไม่ได้ กับทริปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากทางสมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กับทริปที่พัก “River Kwai Village Resort & Onsen” จ.กาญจนบุรี แช่ออนเซ็นอุ่นๆ หรือกิจกรรม สปา และนวดแผนไทย สุดชิล หรือจะเลือกออกกำลังกับกิจกรรมเรียกเหงื่ออย่าง Extreme Centric Park ที่มีให้เลือกมากกว่า 10 กิจกรรม และ One Day Trip “มาแล้ว Young” โดย เวลเนส รีจู บางไทร จ.อยุธยา พบกับโปรแกรมดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมออกกำลังเต้น ZUMBA , พิลาทีส,ธาราบำบัดมหัศจรรย์แห่งน้ำ สัมผัสธรรมชาติ Low Carbon เที่ยวและชมฟาร์มไข่น้ำ Wolffia Farm Plant Based One Day ทัวร์ที่ WellnessX ฟาร์ม เรียนรู้การเพาะ Future Food อาหารโปรตีนไฟเบอร์และวิตามินรวมเชิญร่วมออกเดินทางสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ในราคาสุดคุ้ม เฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้น "HIDDEN PRICE HIDDEN PLACE" วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน นี้ ที่ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์