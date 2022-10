ททท. จัดงาน “หรอยแรง แหล่งใต้ TRAVEL EXPO” นำทีมผู้ประกอบการภาคใต้ บุกกลางกรุง เสนอแพ็กเกจท่องเที่ยว พร้อมโปรฯ สุดพิเศษ หวังดึงบรรยากาศเที่ยวใต้คึกคัก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนการจัดงาน “หรอยแรง แหล่งใต้ TRAVEL EXPO” ชวนคนไทยกลับมาชีพจรลง South เที่ยวภาคใต้ให้หายคิดถึง โดยผนึกกำลังผู้ประกอบการภาคใต้ 14 จังหวัด จัดแพ็กเกจเที่ยวภาคใต้พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจคนกรุง เร่งปลุกกระแสเที่ยวไทย สร้างรายได้สู่ชุมชนฐานราก ระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 22.00 น. ณ ลานสแควร์ B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ปี 2565 – 2566 ททท. จะกระตุ้นความต้องการเดินทางของคนไทย สอดรับกับแคมเปญสื่อสาร “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ชูความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เช่น ภาคใต้ ททท. เตรียมพาสัมผัสการท่องเที่ยวรสจัดจ้าน “หรอยแรง แหล่งใต้” ดึงคนไทยเที่ยวภาคใต้ตลอดทั้งปีควบคู่กับการสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรม “หรอยแรง แหล่งใต้ TRAVEL EXPO” ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่มีนัยยะสำคัญต่อการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ เปิดรับการท่องเที่ยวและชวนคนไทยกลับมาชีพจรลง South ออกท่องเที่ยวเมืองใต้ ให้หายคิดถึง ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยผนึกกำลังผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวในรูปแบบ B2C (Business to Customer) B2B (Business to Business) และ B2G (Business-to-Government) พบปะเจรจาซื้อขายแพ็กเกจสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดในภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักเจาะกลุ่มเป้าหมายคนเมืองกรุงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค และเป็นโอกาสนำเสนอเส้นทาง การท่องเที่ยวใหม่ๆ ของผู้ประกอบการแต่ละรายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นงาน “หรอยแรง แหล่งใต้ TRAVEL EXPO” ครั้งนี้ ได้ยกทัพยกขบวน 14 จังหวัดภาคใต้ มาไว้ที่กรุงเทพฯ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว และโปรโมชั่นสุดพิเศษ กว่า 124 บูธ ประกอบด้วย การออกร้าน เปิดบูธให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้นำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษกับที่พัก ที่เที่ยว รวมถึงกิจกรรมการออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ ร้านค้าของดี ของเด็ด ของภาคใต้ ที่ ททท. คัดสรรมารวมกันไว้ในงาน เอาใจนักท่องเที่ยวสายกิน สายช้อป ให้ได้เพลิดเพลินกันอย่างจุใจรวมทั้ง มีการออกร้านผลิตภัณฑ์งานคราฟท์ของเหล่าศิลปินชื่อดังของภาคใต้, การออกร้านค้าเครื่องประดับ จากท้องทะเลอันดามัน, กิจกรรม B2B B2C และ B2G ระหว่างผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้ประกอบการนำเที่ยวด้วยกัน ผู้ประกอบการนำเที่ยวกับผู้บริโภค และผู้ประกอบการนำเที่ยวกับหน่วยงานท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมถ่ายภาพเช็กอินรูปจำลองเมืองภูเก็ต เสมือนยกภูเก็ตมาให้ได้สัมผัส ใจกลางเมือง ก่อนจะส่งท้ายเติมสีสันบรรยากาศไทยๆ ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ในทุกวันของการจัดงาน อาทิ การแสดงลิเกฮูลู, การแสดงซัมเป็ง, การแสดงมโนราห์, พร้อมชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 พบกับศิลปินวง Yes Indeed (วง เยสอินดี๊ด) และวันที่ 23 ตุลาคม 2565 พบกับ นักร้องขวัญใจ น้องติวเตอร์ เยาวราช และกิจกรรมไฮไลท์ Live จำหน่ายสินค้าภายในงาน โดยพิธีกรและนักแสดงที่มีชื่อเสียง ผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊ก : หรอยแรง แหล่งใต้ Travel Expo เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่นแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาคใต้ให้นักท่องเที่ยวและผู้ชมการออกอากาศอีกด้วย โดยวันที่ 20 ตุลาคม 2565 พบกับลิซ่า อลิซาเบธ แซตเลอร์, วันที่ 21 ตุลาคม 2565 พบกับชาล็อต ออสติน, วันที่ 22 ตุลาคม 2565 พบกับ ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร, วันที่ 23 ตุลาคม 2565 พบกับ ดีเจบุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล นอกจากนี้ ยังมี การแจกคูปองแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท รวม 400 ใบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใช้จ่ายภายในงานทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/roiranglheangtai.travelexpo