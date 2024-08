แมริออทเปิดตัวแคมเปญ “วิสัยทัศน์ของคุณ พันธสัญญาของเรา” ยกระดับการจัดประชุมองค์กรครั้งต่อๆ ไปในประเทศไทยด้วย Marriott Bonvoy Events™

โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) เชิญชวนนักวางแผนงานประชุมเลือกรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมายเมื่อจองสถานที่จัดอีเวนต์ การประชุม หรือกิจกรรมแบบหมู่คณะครั้งต่อ ๆ ไปในประเทศไทยผ่าน Marriott Bonvoy Events™ด้วยแคมเปญใหม่ "วิสัยทัศน์ของคุณ พันธสัญญาของเรา (Your Vision, Our Commitment)" ทุกธุรกิจสามารถยกระดับอีเวนต์สู่ความเป็นเลิศขึ้นอีกระดับ โดยแคมเปญนี้มุ่งเน้นที่เสาหลักสี่ประการของ แมริออท บอนวอย อีเวนต์ (Marriott Bonvoy Events) ที่ตั้งใจมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ได้แก่ "สัมผัสรสชาติอันน่ารื่นรมย์" (Sensations to Savor) ที่ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญด้านอาหารของแมริออท "บริการที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างพิถึพิถัน" (Thoughtfully Personalized Service) ที่เน้นย้ำถึงความสามารถของพนักงานในการคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของแขกทุกท่าน "รังสรรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำ" (Experiences Made Memorable) ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้วยการดูแลทุกรายละเอียดอย่างไร้ที่ติ และสถานที่จัดงานแห่งแรงบันดาลใจของเราที่เป็น "สถานที่แห่งการสร้างสัมพันธ์ที่เติบโตงอกงาม" (Where Connections Flourish) ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เราสามารถสร้างงานอีเวนต์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือของแมริออทกว่า 50 แห่งทั่วประเทศไทยผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม MICE เตรียมพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายที่ออกแบบมาให้ตามความต้องการของแต่ละองค์กรเมื่อยืนยันการจัดงานประชุมหรือกิจกรรมแบบหมู่คณะภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจัดงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568สำหรับ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงคะแนนแมริออท บอนวอยโบนัส 2,000 คะแนนและบริการซักรีดฟรี 2 ชิ้น ส่วนผู้จัดงานสามารถเลือกสิทธิประโยชน์จากทั้งหมด 6 รายการ รวมถึงการเข้าใช้ Royal Club Lounge และบริการนวด 60 นาที หรือเลือกจัดงานที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok) แลนด์มาร์คใจกลางเมืองที่มีห้องประชุม 15 ห้องและผนังที่เป็นจอ LED ซึ่งผู้จัดงานจะได้รับคะแนนแมริออท บอนวอย 10,000 คะแนนสำหรับทุกการใช้จ่าย 250,000++ บาท (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด) นอกจากนี้ ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น,กรุงเทพฯ (Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) ซึ่งตั้งอยู่ที่อโศกและเชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการจัดประชุมจะได้รับคะแนนแมริออท บอนวอย สองเท่า รวมถึงอัปเกรดห้องพัก และส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20% ในขณะที่กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการจัดอาหารว่างตามธีม ช่วงเวลาให้บริการเครื่องดื่มที่ยาวนานขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย!โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen's Park) หนึ่งในสถานที่จัดประชุมชั้นนำของเมืองที่มีพื้นที่จัดงานกว่า 30 แห่งและห้องบอลรูม 3 ห้อง มอบทางเลือกสิทธิประโยชน์ 3 รายการให้ผู้จัดงาน ได้แก่ คะแนนแมริออท บอนวอยสองเท่า ห้องพักฟรี หรือบัตรกำนัลอาหารกลางวันในวันธรรมดา ในขณะที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok) ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและระดับโลกเข้าไว้กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการจัดประชุมให้มาจัดงานที่เดอะเฮ้าส์ออนสาทร (The House on Sathorn) คฤหาสน์อันสง่างามจากศตวรรษที่ 19 ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ส่วนโรงแรม คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท (Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airport) แห่งใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยด้วยบริการรถรับส่งตลอด 24 ชั่วโมง และมีพื้นที่จัดประชุมอเนกประสงค์ทั้งในร่มและกลางแจ้งสำหรับผู้เข้าร่วมงานสูงสุด 600 คน ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่มฟรี และคะแนนแมริออท บอนวอยโบนัส 1,000 คะแนน ในขณะที่ผู้จัดงานจะได้รับห้องพักฟรี 1 คืน บัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาท และคะแนนโบนัส 5,000 คะแนนที่ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rayong Marriott Resort & Spa) ซึ่งสามารถจัดงานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงห้องบอลรูมและชายหาดทรายเป็นแนวยาว ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเครดิตจากทางรีสอร์ทหรือคะแนนแมริออท บอนวอย1,000 คะแนน และผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการจัดประชุมจะได้รับห้องพักฟรี 1 คืนหรือคะแนนโบนัส 5,000 คะแนน ในขณะที่ เชอราตัน สมุย รีสอร์ท (Sheraton Samui Resort) ซึ่งตั้งอยู่บนหาดเฉวงน้อย ห่างจากสนามบินเพียง 15 นาที สามารถจัดงานที่น่าประทับใจในเต็นท์ขนาดใหญ่! ส่วนที่ เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา (Le Méridien Khao Lak Resort & Spa) ซึ่งมีห้อง Grand Merlin Ballroom และสนามหญ้าริมชายหาดที่สามารถรองรับการจัดงานได้ทุกโอกาส ผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการจัดประชุมจะได้รับส่วนลด 5% จากยอดรวมค่าใช้จ่าย บริการนวด 30 นาที และห้องพักฟรี 1 คืน และผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15% และเครื่องดื่มฟรีที่โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของภูเก็ต ผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการจัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความสะดวกสบายจากทำเลที่สะดวกของโรงแรม ห้องบอลรูมขนาดใหญ่ โถงอเนกประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนได้ อาหารว่างและมื้ออาหารที่ปรับแต่งตามธีม ในขณะที่โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) ซึ่งมีห้องบอลรูม 2 ห้องห่างจากชายหาดเพียงไม่กี่ก้าว มอบบัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน อาหารชุดกลางวันหรือค่ำสำหรับสองท่าน บริการรถรับส่งสนามบินไป-กลับ และคะแนนโบนัส 5,000 คะแนนสำหรับผู้จัดงาน และส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% เครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว และคะแนนโบนัส 1,000 คะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (Chiang Mai Marriott Hotel) ซึ่งมีห้องประชุม 10 ห้องและจอ LED ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ตลาดกลางคืนและห่างจากสนามบินเพียง 15 นาที ผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการจัดประชุมจะได้รับบัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน และผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับส่วนลด 20% ที่ร้านอาหาร บาร์ และสปาของโรงแรม รวมถึงคะแนนโบนัส 1,000 คะแนนและเครื่องดื่มฟรี!ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนจัดการประชุมเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรของคุณให้ก้าวไปข้างหน้า หรือจัดงานสังสรรค์ที่มีระดับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตแมริออท บอนวอย อีเวนต์สจะมุ่งมั่นทำงานและพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริง และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ