แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เดินหน้าจัดงานกอล์ฟการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ณ ภูเก็ต ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ประกาศเตรียมความพร้อมในการจัดงานกอล์ฟการกุศลประจำปี “งานกอล์ฟการกุศล แมริออท บอนวอย” (Marriott Bonvoy Charity Golf Day) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เพื่อระดมทุนการกุศล ตอกย้ำปณิธานในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุก ๆ แห่งที่ดำเนินธุรกิจ เดินตามรอยความสำเร็จของการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถระดมทุนได้มากกว่า 2 ล้านบาทเพื่อมอบแก่พันธมิตรด้านการกุศล โดยจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งวันเต็มในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ บลูแคนยอน คันทรีคลับ ซึ่งจะดึงดูดเหล่านักกอล์ฟจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกอล์ฟการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง “Serve360: Doing Good in Every Direction” ขององค์กรในการสร้างผลลัพท์ทางสังคมและความยั่งยืน งานการกุศลครั้งนี้ตั้งเป้าที่จะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 350 ท่าน พร้อมระดมทุนเพื่อมอบเงินบริจาคให้แก่สามองค์กรสำคัญในประเทศไทย อันได้แก่ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (Save the Children), มูลนิธิเอเชีย เซ็นเตอร์ (Asia Center Foundation) และ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance (SOS))“อุตสาหกรรมโรงแรมต้องตระหนักรู้ว่าเรานั้นสามารถมีส่วนในความรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีผลกระทบสูงสุดของโลก โดยการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์เชิงบวก ที่แมริออท เราอุทิศตนและมีความมุ่งมั่นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาว โดยยึด 2025 Sustainability & Social Impact Goals ของเรา และ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ (UN) เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ณ ทุกหนแห่งที่เราดำเนินธุรกิจอยู่” มร. แบรด เอ็ดแมน (Mr. Brad Edman) รองประธานโรงแรมในเครือพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวในฐานะส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกในทุก ๆ แห่งที่ดำเนินธุรกิจ Marriott Business Council ประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงกำไร ไม่ว่าจะเป็น กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ไปจนถึงสภากาชาดไทย, โรงพยาบาลเครือข่ายเด็กมิราเคิล, คณะกรรมการช่วยเหลือและกู้ภัย นานาชาติ, ปรินซ์ส ทรัสต์ (Prince’s Trust), เครือข่ายพันธมิตรโรงแรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Hospitality Alliance), เวิลด์ เซ็นทรัล คิทเช่น (World Central Kitchen) และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund) เพื่อที่จะสนับสนุนเหล่าปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุด Marriott Business Council ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายของผู้นำของโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรการกุศลท้องถิ่น และนานาชาติ ตั้งแต่องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก และกองทุนสัตว์ป่า ไปจนถึงองค์กรบรรเทาภัยพิบัติ หน่วยงานด้านความยั่งยืนและอื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากงานกอล์ฟการกุศล แมริออท บอนวอย ครั้งที่ 2 ที่ภูเก็ตนี้ ยังมีอีกหลายโครงการอันเป็นหมุดหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงความตั้งใจของแมริออทในการทำคุณประโยชน์ให้แก่โลกของเรา และนี่คือตัวอย่างความสำเร็จบางส่วน•มอบโอกาสในการฝึกอบรมและเข้าทำงาน: เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนที่ขาดโอกาส แมริออทประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MoU) กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย มอบโอกาสในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในจังหวัดปัตตานี และพื้นที่ขัดแย้งเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ แมริออท และวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในวงการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย•ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint): ความยั่งยืนได้ผสมผสานภายอยู่ในทุก ๆ มิติของการดำเนินงานของแมริออท ประเทศไทย ด้วยนโยบายการติดตามและบริหารจัดการขยะของเสีย น้ำ และการใช้พลังงาน ที่แมริออทได้ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2568 (2025 Sustainability Goals) สำหรับการลดขยะอาหารลงให้ได้ราว 50% ลดการใช้น้ำราว 15% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนราว 30% แมริออทยังได้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในโรงแรมต่าง ๆ และรณรงค์ด้านการจัดการอาหารส่วนเกินโดยบริษัทได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ เพื่อบริจาคอาหารหลายพันมื้อให้กับชุมชนที่ขาดแคลน และกำลังอยู่ในกระบวนการของการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า 165 แห่งทั่วประเทศไทยภายในปี 2568 โดยมีเป้าหมายระยะยาวของการบรรลุการปล่อยก๊าซกรีนเฮ้าส์เป็นศูนย์ (net-zero greenhouse gas emissions) ภายในปี 2593•สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าพักในการทำความดีร่วมกันกับแมริออท บอนวอย: แขกผู้เข้าพักจะได้มีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนนี้ของแมริออท ภายใต้โครงการ “Good Travel with Marriott Bonvoy™” ที่เหล่าลูกค้าผู้กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันหลากหลาย ภายใต้ 3 แนวทางหลัก อันได้แก่ การอนุรักษ์ทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ การมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งตัวอย่างของโครงการความร่วมมือเหล่านี้ ยังได้รวมไปถึง อนุบาลฉลามกบ (Bamboo Shark Nursery) ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Khao Lak Resort & Spa) และโรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท สวีท (JW Marriott Khao Lak Resort Suites), “Help the Herd” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงแรม ภูล์เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve) และศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดกระบี่ (Krabi Elephant House Sanctuary) ตลอดจน “Helmets for Kids” ที่ให้แขกผู้เข้าพักได้ร่วมตกแต่งลวดลายและบริจาคหมวกกันน็อคให้แก่เด็กนักเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ขาดแคลน“แขกผู้เข้าพัก และพนักงาน คือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา พวกเขาคือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง Serve360 จากงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า 83% ของนักท่องเที่ยวเชื่อว่าการเดินทางอย่างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้น เราจึงอุทิศตนให้กับการมอบทางเลือกในการผสมผสานประสบการณ์อันเปี่ยมด้วยความหมายกับการเดินทางพักผ่อนของพวกเขา และนี่คืออนาคตของการเดินทาง และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนให้แขกผู้มาเยือนและพนักงานของเราในการสร้างสรรค์พรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับโลกใบนี้” มร. ดาริน ฮัดสัน (Mr. Daryn Hudson) ประธานร่วมแห่ง แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสเนส เคาน์ซิลส์ ประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโฟร์ พอยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Serve360 ของแมริออท สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://serve360.marriott.com