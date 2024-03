"คาเฟ เดอ เพทาย" คาเฟ่สไตล์ยุโรปผสานกลิ่นอายไทย ณ ล็อบบี้เลานจ์ "แอทธินี ทาวเวอร์"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 0-2650-8800 อีเมล์: FB.TheAthenee@luxurycollection.com

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เปิดตัวคาเฟ่สไตล์ยุโรปผสานกลิ่นอายความเป็นไทยในรูปแบบล็อบบี้เลานจ์ที่แอทธินี ทาวเวอร์ อาคารสํานักงานระดับ A+ ใจกลางถนนวิทยุ ที่เชื่อมต่อกับโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล อย่างลงตัว รังสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Garland Yard (สวนดอกไม้หอม) สร้างบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและเบ่งบานด้วยลวดลายดอกไม้หอมนานาชนิด โดยการเปิด คาเฟ เดอ เพทาย เป็นการสานต่อแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ Co-Living ที่ไม่เหมือนที่ไหนภายในอาคารสำนักงานของเครือ AWC และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาณาจักรแอทธินี ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และสถานที่ทํางานชั้นนํา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจอาคารสำนักงานและการโรงแรมและการบริการ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า "การเปิดตัว ‘คาเฟ เดอ เพทาย’ เป็นการเสริมความครบครันให้กับอาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ และโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยการสร้างสรรค์พื้นที่ล็อบบี้เลานจ์เป็นสวนสวรรค์แห่งดอกไม้อันน่ารื่นรมย์ใจกลางกรุงเทพฯ สานต่อแนวคิด 'Co-Living Collective: Empower Future' ที่ริเริ่มไปที่อาคาร 'เอ็มไพร์' เมื่อปลายปี 2566 สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ AWC ในการสร้างสรรค์พื้นที่ Co-Living ภายในอาคารสำนักงานเพื่อสร้างนิยามใหม่แห่งการทำงานและการใช้ชีวิตแบบบูรณาการ (Work-Life Integration) ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการพักผ่อนให้กับพนักงานองค์กรและผู้เช่าให้สามารถเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการระดับโรงแรมได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าและผู้เช่ายังสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก ‘AWC Infinite Lifestyle (AWI)’ และแอปพลิเคชัน 'Pikul' ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายทั้งหมดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ AWC เพื่อมอบประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อทั้ง ‘Office-Home-Hotel-Retail’ กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครันท่ามกลางบรรยากาศอันน่าหลงใหลที่อาคารแอทธินี ทาวเวอร์”ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ เชื่อมต่อกับโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ที่ได้รับการประดับตกแต่งรายล้อมไปด้วยงานศิลปะจากโรงแรมไปยังอาคารได้อย่างลงตัวผ่านการจัดแสดง ‘Our Art Gallery’ โดยผลงานศิลปะจากศิลปินท้องถิ่น สำหรับการออกแบบ ‘คาเฟ เดอ เพทาย’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Garland Yard' ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นกําเนิดทางประวัติศาสตร์ของอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ และโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของวังคันธวาส ที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 โดยบริเวณชานวังเคยเป็นสวนดอกไม้หอมที่พระองค์ทรงใช้เวลากับงานอดิเรกในการจัดดอกไม้และการร้อยมาลัย ‘คาเฟ เดอ เพทาย’ แห่งนี้ จึงได้รับการรังสรรค์ขึ้นด้วยลวดลายของดอกไม้นานาพันธุ์ สร้างบรรยากาศสดใส ร่มรื่น และมีกลิ่นอายของธรรมชาติใจกลางกรุงเทพฯพร้อมเปิดให้บริการตลอดทั้งวันด้วยการบริการระดับโรงแรม 5 ดาว อย่าง ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล นำเสนออาหารเพื่อสุขภาพรสเลิศที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเมนูต่างๆ สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจจากทวีปยุโรปผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทย เมนูไฮไลท์ ได้แก่ ‘Chiang Mai Toast’ ไส้กรอกหมูส่งตรงภาคเหนือ เสิร์ฟพร้อมไข่คน อโวคาโด และผักสดกรอบวางบนขนมปัง ‘Green Tuna Bowl’ เมนูที่คลุกเคล้าด้วยวัตถุดิบสีสันสดใส ทั้งข้าวแดงออร์แกนิก ผักใบเขียว พร้อมน้ำสลัดมะนาวและขิงแสนอร่อย และ ‘Red Curry Pizza’ พิซซ่าหน้าแกงเผ็ดเข้มข้นสไตล์โรมัน เสริมโปรตีนด้วยเนื้อไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระและปลอดสารพิษ พร้อมเติมเต็มประสบการณ์สวนดอกไม้หอมที่ ‘คาเฟ เดอ เพทาย’ ด้วยอุปกรณ์การรับประทานอาหารสีโรสโกลด์และสีทองคู่กับภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารลายดอกไม้‘คาเฟ เดอ เพทาย’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานและการพักผ่อนอย่างครบครันด้วยพื้นที่ Co-Living อเนกประสงค์หลายรูปแบบ ทั้งล็อบบี้เลานจ์ คาเฟ่ บาร์ พื้นที่เพื่อพบปะสังสรรค์ พื้นที่นั่งทำงานสบายๆ พื้นที่รับประทานอาหารแบบส่วนตัว และพื้นที่จัดเลี้ยงด้านนอก พร้อมส่งมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีชีวิตชีวาและรื่นรมย์ตามแบบฉบับ 'Colorful Palette of Fresh Food on the Plate' สะท้อนใน 4 โซนที่โดดเด่นด้วยธีมสีดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมให้ทุกคนดื่มด่ำกับซิมโฟนีแห่งความงดงามของธรรมชาติใจกลางกรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยSummer Court (สีชมพูและสีโอลด์โรส) ในบรรยากาศร่มรื่นในช่วงฤดูร้อนบริเวณส่วนกลาง ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยการตกแต่งดอกไม้สีสันสดใส ผสมผสานการตกแต่งด้วยลวดลายดอกพิกุลเพื่อย้อนรำลึกถึงความหลังอันแสนอบอุ่น Jasmine Corral (สีคอรัลและสีส้มพีช) โซนพื้นที่ Co-Living พร้อมด้วยโต๊ะยาวส่วนกลาง พื้นที่บาร์ ไปจนถึงพื้นที่ทํางานอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบส่วนตัว และปรับเป็นห้องประชุม Essential Arbor (สีน้ำเงินและสีเขียว) เคาน์เตอร์บาร์ที่แตกต่งด้วยพันธ์ไม้ที่มีสรรพคุณทางยา สมุนไพรและเครื่องเทศสีน้ำเงิน สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคาเฟ่ในทวีปยุโรปที่ให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ Spring Orchard (สีเขียว) สวนภายนอกที่ตกแต่งด้วยซุ้มถักโค้งที่สามารถจัดเป็นพื้นที่สังสรรค์และจัดเลี้ยง ลายร้อมด้วยพุ่มไม้เขียวขจีหลากหลายพันธุ์"การเปิดตัว ‘คาเฟ เดอ เพทาย’ ในวันนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ และโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และอาคารออฟฟิศชั้นนําของไทย โดยเชื่อมต่อพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงแรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่ง ‘คาเฟ เดอ เพทาย’ ไม่เพียงแต่จะสร้างสีสันให้ย่านเพลินจิตและย่านวิทยุในกรุงเทพฯ แต่ยังสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางขององค์กรและพนักงานจากทั่วโลกในรูปแบบของ AWC Lifestyle and Workplace Destination เช่นกัน" นางวัลลภา กล่าวทิ้งท้ายเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07:00 น. - 19:00 น. โดยตั้งอยู่ที่ชั้น G ของอาคารแอทธินี ทาวเวอร์#########################################