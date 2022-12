สกาย ไอซีทีชวนโหลดแอป 'SAWASDEE by AOT' ลุ้นรถยนต์-ตั๋วเครื่องบิน

“สกาย ไอซีที” จัดแคมเปญ “โหลด ลุ้น รับ กับแอป SAWASDEE by AOT” ชวนโหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” ลุ้นรับรถยนต์ Honda Civic บัตรกำนัลที่พักโรงเเรม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2566พร้อมตอกย้ำการเป็น Must Have Thailand Travel App รวมเด็ดทุกฟีเจอร์ที่สายเที่ยวไม่ควรพลาด! เสิร์ฟบริการครบจบในแอปเดียว ใช้ได้ทุกที่ทั้งในและนอกสนามบิน สามารถติดตามผลประกาศรางวัลผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ได้แล้ววันนี้บนระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Play Store ที่ https://bit.ly/sawasdeebyaot_luckydrawกติกาและเงื่อนไขในการร่วมสนุก ดังนี้1) สำหรับผู้ใช้งานใหม่ เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ*พิเศษ! ลูกค้าทรูเพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT รับเพิ่มเป็น 3 สิทธิ2) สำหรับผู้ใช้งานปัจจุบันสามารถกดยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ3) แลกคะแนนสะสม AOT Point จำนวน 10 คะแนน รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ4) แลกสิทธิพิเศษจากร้านค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ด้วย AOT Point รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ5) ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน SAWASDEE Pay ทุก 100 บาท รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ6) โอนคะแนนสะสมจาก King Power หรือ PTG มายังแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ (จำกัดวันละ 1 สิทธิ)7) โอนคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการ มายังแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ (จำกัดวันละ 1 สิทธิ)8) ซื้อประกันภัยทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT รับสิทธิลุ้นโชค 1 สิทธิ ต่อ 1 เลขที่กรมธรรม์พร้อมลุ้นรางวัลกว่า 71 รางวัล เช่นรางวัลที่ 1 รถยนต์ Honda Civic E:HEV RS สีดำ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,259,000 บาทรางวัลที่ 2 บัตรกำนัลห้องพัก Le Meridien Khao Lak Resort & Spa จังหวัดพังงา จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท (ประกอบด้วยห้องพักแบบ Pool Villa จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า)รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลห้องพัก Le Meridien Khao Lak Resort & Spa จังหวัดพังงา จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท (ประกอบด้วยห้องพักแบบ Studio Pool จำนวน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า)รางวัลที่ 4 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสำหรับเดินทางในประเทศ สายการบิน Thai Viet Jet จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย