“เมืองไทยประกันภัย” ส่งแคมเปญ “ซื้อปุ๊บรับปั๊บ ส่งท้ายปลายปี” ชอปประกันภัย ลดหย่อนภาษีได้ คุ้ม 2 ต่อ

สำหรับรายละเอียดโปรโมชัน แคมเปญเมื่อลูกค้าซื้อ หรือต่ออายุประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผน PA Simple, PA Trust, PA สุขสันต์ 555, PA Your Happy, PA Happy Family, PA Happy Kids และประกันภัยอุบัติเหตุ มาดามแคร์ / ประกันสุขภาพ แผน Health ME, Health ME Plus, Health Trust และ Health สบายเป๋า / ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer 2 Care / ประกันสุขภาพเฉพาะโรค Care for kidsรับคืนถึง 2 ต่อรับสิทธิ์การผ่อนเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับ Lotus’s e-Coupon มูลค่าสูงสุด 2,400 บาทต่อกรมธรรม์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปได้สูงสุดถึง 25,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจให้ เมืองไทยประกันภัย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวางแผนการลดหย่อนภาษี พร้อมกับมอบการดูแลคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแคมเปญ ซื้อปุ๊บรับปั๊บ ส่งท้ายปลายปีมีคืน ได้ตั้งแต่เท่านั้นแคมเปญส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการผ่านโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้งทั้งนี้ เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Website : www.muangthaiinsurance.com Line :@mtifriend Application : Muang Thai Friends