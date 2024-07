“กาแล็คซี่ อารีน่า” จัดเต็มโปรดักชัน เอฟเฟกต์สุดอลังสมศักดิ์ศรี Tencent Music Entertainment Awards 2024 ดัน “มาเก๊า” สู่ “เมืองแห่งศิลปะการแสดง”

เริ่มจาก Diamond Lobby พื้นที่ล็อบบี้ ที่พร้อมสร้างความตื่นตาให้แขกผู้มาเยือน ด้วยการแสดงแสง สี เสียง และน้ำพุ พร้อมชมความสวยงามตระการตาของเพชรเม็ดยักษ์ที่ผุดขึ้นมาจากน้ำอย่างน่าอัศจรรย์ ก่อนที่น้ำพุจะเอ่อล้นไหลท่วม อันเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีแก่ผู้พบเห็น ส่วนอีกด้านของล็อบบี้จะมีตู้กาชาปองขนาดยักษ์ สำหรับให้แขกผู้มีเกียรติร่วมชิงโชครอบวันที่ 1 ก.ย. ที่จะถึงนี้ เพื่อลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, สินค้าแบรนด์หรู บัตรผ่านประตูรายปี Grand Resort Deck สำหรับ 2ท่าน และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 36 ล้านบาท เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิก Galaxy Ultimate และใช้จ่ายตามที่กำหนด หรือแสดงคีย์การ์ดโรงแรม, ตั๋วจาก Galaxy Arena หรือ Broadway Theatre ภายใน 7 วันที่ผ่านมา

อีกครั้งที่(Galaxy Arena)อารีน่าที่ใหม่ที่สุดและแกรนด์ที่สุดในมาเก๊า ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบิ๊กอีเว้นต์แห่งโลกดนตรี ด้วยการเป็นสถานที่จัดงานหนึ่งในเวทีประกาศรางวัลด้านดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคมที่ผ่านมา งานนี้นอกจากจะมีไลน์อัพศิลปินดังระดับโลกจากนานาชาติตบเท้ามาร่วมงานอย่างคับคั่ง ยังมีตัวแทน T-POP ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ อย่างวง PERSES (เพอร์เซส) และวง VIIS (วิส) ศิลปินกลุ่มชายหญิงจากค่าย G’NEST (จีเนส) ที่ได้รับเลือกจาก Tencent Music Entertainment Group (TME) ให้ไปร่วมเดินพรมแดงและขึ้นโชว์บนเวทีเดียวกับศิลปินตัวท็อปอย่าง ILLIT และ BABYMONSTER อีกด้วยแม้งาน TMEA จะปิดฉากอย่างสวยงามไปแล้ว แต่ความอลังการของเวที ที่จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง พร้อมเอฟเฟกต์สุดล้ำ ที่มาช่วยยกระดับเพอร์เฟอร์แมนซ์ของศิลปินให้ยิ่งสมบูรณ์แบบ ยังเป็นที่กล่าวขานและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมให้กับผู้ร่วมงานและผู้ชมนับล้าน แม้ว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ TMEA เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาอยู่ในอินดอร์ แต่ด้วยจุดเด่นของกาแล็คซี่ อารีน่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงแรมหรูอย่าง กาแล็คซี่ มาเก๊า (Galaxy Macau) ที่ไม่เพียงสามารถจุผู้ชมได้ถึง 16,000 คน ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน โดดเด่นด้วยออกแบบเวทีให้มีความทันสมัย สามารถรับชมได้แบบ 360 องศาแบบไม่มีอะไรขวางกั้น เพิ่มอรรถรสด้วยระบบเสียงคุณภาพสูงรอบทิศทาง และเทคโนโลยีสุดล้ำ ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์ชมคอนเสิร์ตให้ยิ่งเหนือชั้น ทำให้กาแล็คซี่ อารีน่า เป็นหนึ่งในหมุดหมายของการจัดทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกของศิลปินดังจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเก๊า ไม่ว่าจะเป็น World Tour 'Born Pink' ของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่าง BLACKPINK, MAGIC MAN WORLD TOUR 2023 – 2024 ของ แจ็กสัน หวัง รวมไปถึงและวงร็อกอเมริกันชื่อดังอย่าง One Republic ที่เลือกมาจัดคอนเสิร์ต "THE ARTIFICIAL PARADISE TOUR ที่อารีน่าแห่งนี้เช่นกันสำหรับงาน TMEA ในปีนี้ จัดขึ้นในธีม "High Five, Music Drive" มุ่งส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงสุดล้ำ ที่ผสมผสานสุนทรียภาพของดนตรี และความล้ำสมัยของเทคโนโลยีไว้อย่างกลมกล่อม นอกจากผู้ชมจะได้ดื่มด่ำกับผลงานดนตรีของศิลปินคนโปรด ยังจะได้ตื่นตากับเทคโนโลยีสุดล้ำที่มายกระดับเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวที ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3 มิติที่สามารถรับชมได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตา 3 มิติหรือเครื่องมือเสริมอื่น (Naked eye 3D) ,หน้าจอ LED แบบโปร่งใสเพิ่มความน่าสนใจให้กับโชว์ รวมถึงความพิเศษของหน้าจอหลัก ที่สามารถเปิดและปิดได้อย่างอิสระ จึงสามารถนำเสนอเอฟเฟกต์บนเวทีได้แบบไร้รอยต่อ ครอบคลุมความกว้างทั้งหมดของเวที ช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมการแสดงของเหล่าศิลปิน ที่ตั้งใจมอบความสุขและประสบการณ์บันเทิงที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนอกจากนี้ด้วยพื้นที่ของกาแล็คซี่ อารีน่า ที่กว้างขวางกว่า 3,250 ตารางเมตร และมีความสูงถึง 28 เมตร ทำให้สามารถออกแบบการใช้พื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น มีอุปกรณ์สุดล้ำที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีการถ่ายทอดภาพที่คมชัด ในส่วนของเวทียังออกแบบให้ผู้ชมทุกคนในอารีน่าสามารถรับชมได้แบบ 360 องศา มีระบบกันสะเทือนแบบยืดหยุ่น สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 140 ตัน เพิ่มความอุ่นใจในด้านความปลอดภัยในการรองรับผู้ชมจำนวนมากความสมบูรณ์พร้อมของกาแล็คซี่ อารีน่า ถือเป็นอีกหนึ่งจิกซอร์สำคัญ ในการสนับสนุน “มาเก๊า” สู่ ‘เมืองแห่งศิลปะการแสดง’ (City of Performing Arts) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนจะขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวไปสู่นานาชาติมากขึ้น โดยการที่กาแล็คซี่ อารีน่า ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดงาน TMEA ครั้งล่าสุด ตลอด 3 วันเต็ม ถือเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงไว้ด้วยกันอย่างลงตัวอย่างไรก็ตาม นอกจากประสบการณ์ความบันเทิงแบบจัดเต็ม กาแล็คซี่ มาเก๊า ยังเป็นเดรสทิเนชันสำหรับการพักผ่อน ที่ทำให้ทุกวันเหมือนเป็นวันหยุดที่แสนมหัศจรรย์ส่วนใครที่เป็นสายฟู้ดดี้พลาดไม่ได้ เพราะตลอดซัมเมอร์นี้ จะมีเชฟดังหมุนเวียนมารังสรรค์เมนูอาหารตามฤดูกาลให้ได้ชิม เริ่มจาก Sushi Kissho by Miyakawa ที่ Raffles at Galaxy Macau ร้านอาหารนอกญี่ปุ่นแห่งแรกของเชฟมาซาอากิ มิยากาวะ หนึ่งในเชฟซูชิระดับแนวหน้า เพียงไม่กี่คนที่สามารถคว้ามิชลิน 3 ดาว, Teppanyaki Shou ที่ Raffles at Galaxy Macau พร้อมเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์และประณีต โดยเชฟชาวญี่ปุ่นมากประสบการณ์ส่วนในช่วงวันที่ 8-13 ก.ค. พบกับงาน Malaysian Cultural and Food Festival ครั้งที่ 10 ซึ่งเปิดโอกาสให้แขกผู้เกียรติได้ดื่มด่ำกับเสน่ห์ของศิลปะและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ East Square และลิ้มรสชาติมาเลเซียแท้ๆ ในบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำอันน่าหลงใหลที่โรงแรม Oasis of Galaxy พร้อมกันนี้ยังเตรียมพบกับร้านอาหารใหม่ๆ รวมถึง Waso Cafe ซึ่งเป็นร้านกาแฟสไตล์ฮ่องกงยอดนิยม ที่จะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ Galaxy Macauปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์ที่หลอมรวมประสบการณ์ในการดื่มด่ำงานอาร์ตกับอาหารเข้าด้วยกัน ผ่าน “Eggspression” นิทรรศการในรูปแบบ Immersive Art Experience" ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูสุดพิเศษโดยเชฟจาก 8 ร้านอาหารดัง ทั้งหมดนี้ คือ ประสบการณ์สุดพิเศษที่กาแล็คซี่ มาเก๊า เตรียมพร้อมไว้ต้อนรับทุกคน