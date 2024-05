if (อีฟ) ยกขบวนเครื่องดื่มใหม่!! เตรียมรุกตลาดโลกด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตั้งเป้ายอดเติบโตทุกช่องทาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนเวทีฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (INNOVATIVE FOOD AND BEVERAGE PTE. LTD) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์เปิดเผยถึงความสำเร็จในตลาดต่างประเทศปี 2566 ที่ผ่านมาโกยยอดขายไปได้มากกว่า 3 พันล้านบาท หรือเติบโตขึ้นจากปี 2565 มากถึง 87% โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน เนื่องจากรสหวานธรรมชาติใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวสดจากลูกและคุณภาพของวัตถุดิบไทยแท้ โดยไม่ใส่สารเติมแต่ง การผลิตด้วยเทคโนโลยี Cold Aseptic Technology ที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทำให้น้ำมะพร้าว IF คงความอร่อยและสารอาหารครบถ้วนได้นานถึง 12 เดือนโดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย คุณสมบัติเหล่านี้ ส่งให้น้ำมะพร้าว อีฟ เป็นทางเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสุขภาพที่ดีและความสดชื่นที่แท้จริงในทุกๆ ขวดปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายตลาดไปมากกว่า 30 ตลาดทั่วโลก ด้วยช่องทางการขายทั้ง Online และ Offline ครอบคลุมทุกPlatform เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างไร้รอยต่อ ความสำเร็จของแบรนด์ IF ในตลาดจีนบน Platform E-commerce เช่น Tmall, JD, Flagship Store และโมเดิร์นเทรดรายใหญ่รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อ (CVS) นับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้อีฟมีชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศกลยุทธ์ของเราคือการทำ Branding & Marketing 360 องศา ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ส่งออกรายอื่นในไทย เรามีแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราในแต่ละประเทศ โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Official ของเรามากกว่า 10 ภาษาที่หลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์บริษัท และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมทางการตลาดที่ใหม่และน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Key Distributors ในแต่ละตลาดเพื่อทำ Activation ต่าง ๆ เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ยกประเทศไทยไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อีฟ ชาไทยแท้ (IF Thai Milk Tea) ที่ห้าง The Forest ย่านมงก๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ ห้าง Suntec City กับ One Raffles Place ในสิงค์โปร์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปี 2567 บริษัทฯตั้งเป้าขยายธุรกิจไปยังแถบอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย คาดยอดขายเติบโตมากกว่าปี 2566 43% โดยเฉพาะการนำรสชาติเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติลิ้มลอง พร้อมเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ขยายธุรกิจไปในตลาดที่ไม่ใช่เพียงแค่น้ำผลไม้ นั่นคือกลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snacks) ประเภทผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูปจากมะพร้าว(Plant Based) เช่น ทองม้วน, คีนัว ชิปส์ รสมะพร้าว, มะพร้าวอบกรอบ และกล้วยน้ำว้าไทยแปรรูปแบบแท่ง ( IF Sun-dried Banana Stick) ที่สำคัญใน Quarter 3 ของปีนี้ IFB-เรามีแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในสิงคโปร์ด้วยในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 นี้ IFB ได้ยกทัพสินค้าในเครือ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อีฟชาไทยแท้ (IF Thai Milk Tea) รสชาติเหมือนชงสด หวานพอดี อร่อยได้ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง, อีฟ นมมะพร้าวแท้ (IF Coconut Milk) ทั้ง 3 รสชาติ ซึ่งเราพยายามอะแดปต์เอาความเป็นไทยไปสู่เวทีตลาดโลก อย่างรสข้าวเหนียวมะม่วง รสชาติขนมหวานอันเลื่องชื่อของไทย, อีฟ ชาโบทานิคอล เฮิร์บ (IF Botanical Herbs Cha), อีฟ น้ำพีชพร้อมวิตามินซี (IF Peach juice drink with vitamin C), อีฟ น้ำมะม่วงและกล้วย IF Mango Banana Juice, อีฟ นมโอ๊ต (IF Oat Drink) ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน และ อีฟ ควีนัว (IF Quinoa Chips) ขนมทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพในฐานะทีมผู้บริหาร เราขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกเครื่องดื่มแบรนด์ อีฟ และแบรนด์อื่น ๆ ในเครือ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องดื่มและอาหารคุณภาพสูงจากไทยให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ทุกขั้นตอนการผลิตถูกออกแบบมาเพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตโปรโมชันได้ที่ https://www.iffamily.com/