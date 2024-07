วันนี้ยิ่งกว่าที่รอคอย! Perfume Asia Tour [Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024 ] in Bangkok เพลงดี เพอร์ฟอร์แมนซ์ล้ำ สวยดูแพง สมคำร่ำลือ

ยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดของความ Futuristic ที่ต้องหาโอกาสมาดูมาดูด้วยตาเนื้อสักครั้งในชีวิต! กับคอนเสิร์ตปิดเอเชียทัวร์ในประเทศไทยที่จบลงไปอย่างสวยงามของ 3 สาสุดยอดป็อบไอดอลจากประเทศญี่ปุ่นที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ UOB Live โดยผู้จัดมากคุณภาพอย่างสำหรับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ 3 สาวและหลังจากที่พวกเธอเดบิวต์มานานถึง 25 ปี โดยครั้งนี้ถือเป็นการมาร่วมฉลองเดบิวต์และเป็นการมาพบปะแฟนเพลงชาวไทย ที่รอคอยที่จะได้ชมคอนเสิร์ตจากพวกเธอมานานมากกว่า 10 ปี เรียกได้ว่าเป็นฝันที่ไม่กล้าฝัน แต่ก็จัดให้ฝันเป็นจริง!และเมื่อถึงวัน D-Day เวลาของ Magic Hour ก็ได้เริ่มต้นขึ้น แฟนๆ ผู้หลงรักในเสียงเพลงของ Perfume ก็มารวมตัวกันอย่างแน่นขนัดฮอลล์ ของ UOB Live ต่างปรบมือเป็นจังหวะไปพร้อมกับส่งเสียงแสดงถึงความพร้อม! จากนั้นเสียงดนตรี อิเล็กโทรป็อบ (Electropop) ที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นเป็นจังหวะ ก่อนที่ 3 สาว อาจัง คาชิยูกะ และ นจจิ จะปรากฏตัวขึ้นมาบนเวที และจัดเต็มกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เตรียมมาแบบยกกำลังกับเพลย์ลิสต์ที่ Perfume เลือกมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ อัดแน่นถึง 17 เพลง อาทิ FLASH, Electro World, Laser Beam, Polyrhythm, Loop, Spinning World, Android&, FUSION, Edge, CODE OF PERFUME, Moon, Sumikko Disco, Love Cloud, FAKE IT, Chocolate Disco, My Color และ The Light ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่พวกเธอปล่อยออกมาเพื่อเอเชียทัวร์ครั้งนี้โดยเฉพาะสำหรับ [Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024 ] in Bangkok ครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็น LIVE ที่ต้องมาดูด้วยตาตัวเองเท่านั้น และคุ้มค่าสมการรอคอยมากที่สุด เพราะนอกจากแนวเพลงที่ตรงใจของ Perfume แล้ว การแสดง LIVE ในแบบของวง ยังเปรียบเสมือนการไปเสพย์งานอาร์ตที่มีความล้ำสมัย โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับโชว์และท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเธอ สร้างจังหวะให้แฟนๆ ได้ไฮป์ไปกับโชว์ ขณะเดียวกันก็มีช่วงเวลาที่ทุกคนในคอนเสิร์ตไม่อาจละสายตาไปจากเวทีการแสดงของพวกเธอได้เลย เป็นเสน่ห์ในแบบของ Perfume ที่ต้องมาดูด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วจะไม่เสียใจพร้อมกับเพิ่มความเข้มข้น DNA ของ Perfume เข้าไปอีกขั้น ด้วยพลังของงานโปรดัคชั่น ที่ทั้ง แสง สี เสียง ชวนตะลึง เวทีที่มีการเล่นเทคนิคของจอ LED เลื่อนไปมา ให้เข้ากับ Visual Graphic ที่งานภาพสวยจนขนลุก สมกับเป็นคอนเสิร์ตที่สุดของความ Futuristic ของ สุดยอดป็อบไอดอลที่ยืนหนึ่งมาตลอด 25 ปีเพลงดี! เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ล้ำ! ส่วนความน่ารักของ 3 สาว อาจัง คาชิยูกะ และ นจจิ เอาใจแฟนๆ ชาวไทยไปเกินร้อย! ซึ่งพูดได้ว่าเพราะแม้จะร้อง เต้น ไปกว่าชั่วโมง แต่เอเนอร์จี้ 3 สาวไม่มีดรอป ทั้งยังเตรียมคำภาษาไทยมากทักทายแฟนๆ ชาวไทยให้ปลื้มใจ อาทิและยังชวนแฟนๆ อัพเอเนอร์จี้ด้วยการบิวท์ให้แฟนๆ ได้มีรีแอคชั่นสนุกๆ ระหว่างคอนเสิร์ตอีกด้วยก่อนที่ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ต ทั้ง 3 สาว จะกล่าวคำขอบคุณต่อแฟนๆ ที่มาชมคอนเสิร์ตในวันนี้ กับภาพที่พวกเธอไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นในคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย ที่แฟนๆ มาหาเยอะมากๆ ทำให้มีพลังใจในการโชว์ และมีความสุขมากๆ ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา การเดบิวต์ของพวกเธอเหมือนการขึ้นลงภูเขา แต่ระหว่างทางก็ได้พบผู้คนมากมาย ที่คอยมาสนับสนุน มีทั้งเรื่องที่ดี และไม่ดี แต่ก็ทำให้ Perfume มีวันนี้ได้ เพราะเชื่อว่าทุกคนรออยู่ และไม่อยากพบเจอทุกคนแค่วันนี้เท่านั้น ถ้าได้เจอทุกคนอีกจะดีใจมากๆ พูดไปก็ทำเอาสาว “อาจัง” น้ำตาซึมออกมา เพราะวันนี้ถือเป็นการปิดเอเชียทัวร์ที่ประทับใจเธอมากที่สุดฐานะแฟนคลับของวง ที่ได้ชมคอนเสิร์ตที่รอคอยมานานมากขนาดนี้ด้วยตาตัวเองจนเรียกได้ว่าสามารถนอนตายตาหลับได้แล้ว ครั้งนี้ได้เก็บเอาความประทับใจกลับบ้านไปล้นปริ่ม ขอซูฮกให้กับผู้จัด Avalon Live ที่สร้างช่วงเวลาดีๆ สำหรับ Perfume และแฟนๆ ชาวไทย