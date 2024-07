ทำถึงมาก! “คิมซูฮยอน” แฟนเซอร์วิสฉ่ำ ประเดิมแฟนมีตติ้งที่ไทย ครบทุกฟีล สมการรอคอย 10 ปี!! ในงาน “2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in BANGKOK”

ทำถึงทุกตรง มาครบทุกฟีล ฟิน ยิ้ม หัวเราะ มีน้ำตา

จนถึงตอนนี้เชื่อว่ายังไม่มีใครออกจากงานได้!! โดยผู้จัด Grand Prix Xpectrum ทุ่มไม่อั้นโปรดักชั่น แสง สี เสียง เลิศเวอร์

เมื่อเจ้าพ่อไร้แคปชั่นบนไอจี ต้องอธิบายภาพถ่ายด้วยเวลาอันจำกัด แต่คิมซูฮยอนก็ทำได้เริ่ดมาก ได้รับเสียงปรบมือไปท่วมท้น ก่อนจะต่อด้วยการพิสูจน์ว่าผู้ชมในฮอลล์เป็นแฟนตัวยงจริงหรือไม่ กับการตอบคำถามเกี่ยวกับคิมซูฮยอน พาร์ทนี้ทั้งลุ้นกันฮากันสุดๆ ความสนุกของงานทวีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครอ่อม พลังล้นไม่แพ้กันทั้งคิมซูฮยอนและแฟนคลับ โดยเฉพาะช่วงสอนภาษาไทย ที่แฟนๆ ลงมติว่าต้องเป็นคำฮิตคำนี้เท่านั้น เหมาะสมที่สุด "ทำถึงมาก , ฉ่ำ" ถูกอกถูกใจหนุ่มคิมซูฮยอน จนจำเอาไปพูดไม่หยุดตลอดทั้งงาน

จบลงอย่างประทับใจ เต็มสิบไม่หักแต่บวกเพิ่ม! งานแฟนมีตติ้งเอเชียทัวร์ในรอบ 10 ปีของพระเอกซุปเปอร์สตาร์เบอร์ท็อปแห่งเกาหลีใต้ที่เลือกปักหมุดไทยแลนด์ประเดิมที่แรก!! ในงานจัดขึ้น ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่เรียกว่าเสียงกรี๊ดดังสนั่นทันที เมื่อเปิดตัวในลุคออลไวท์ ที่ดูหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละ 10 รอบ กระชากหัวใจแฟนคลับตั้งแต่วินาทีแรก พร้อมเพลงฮิต 'Love You With AIlI My Heart' เพลงประกอบซีรีส์ 'Queen Of Tear - ราชินีแห่งน้ำตา' ที่กำลังฟีเวอร์ทั่วเอเชีย จากนั้นพระเอกของงานได้ทักทายแฟนๆ และชวนปลุกเอเนอร์จี้ให้สนุกไปด้วยกันเริ่มพาร์ทแรก ก็บูทพลังแฟนๆ ด้วยความน่าเอ็นดูก่อนเลยเรียกว่าวาสนาแฟนคลับไทยไม่มีคำว่าหมด 10 ลักกี้แฟนได้ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีใกล้ชิด และถึงจะมีทีมแพ้ แต่คิมซูฮยอนใจป้ำ ปลอบใจด้วยการให้ทุกคนได้ถ่ายโฟโต้กรุ๊ป ส่วนทีมชนะก็ได้รางวัลพิเศษฟินๆ กลับบ้านไป ก่อนจะพักเวทีด้วยคลิปพิเศษจากนั้น "คิมซูฮยอน" รีบกลับมาเจอแฟนๆ อีกครั้ง พร้อมช่วงเวลาที่ทุกคนในงานได้หูเคลือบทองไปกับ 3 เพลง Wherever You Will Go, Someone You Loved และ All Of Me ที่คนดูทั้งฮอลล์กรี๊ดและปรบมือรัวๆ ให้กับเซอร์ไพรส์พิเศษ ที่พระเอกหนุ่มตั้งใจนำมามอบให้ แต่งานนี้แฟนๆ ขอเซอร์ไพรส์กลับ ด้วยวิดีโอโปรเจกต์และป้ายข้อความ ที่เขียนว่า "오늘 함께 한시간이 내 인생의 기적이었습니다" (แปลว่า : เวลาที่ได้ใช้ร่วมกันในวันนี้เป็นดั่งปาฏิหาริย์) ทำเอา "คิมซูฮยอน" ถึงกับตื้นต้นใจ กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว เผยความรู้สึกและเอ่ยขอบคุณทุกคนว่างานจบแต่ทุกคนในฮอลล์ไม่ยอมจบ ตะโกนเรียกชื่อ "คิมซูฮยอน" ดังสนั่น เจ้าตัวกลับขึ้นเวทีโชว์เสียงร้องเพราะๆ ส่งทุกคนกลับบ้านด้วยเพลง 'Way Home' ปิดท้ายงานแฟนมีตติ้งในรอบ 10 ปีได้อย่างสมบูรณ์แบบเต็มอิ่มคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆ