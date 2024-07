พารากอนเปิดฮอล์ล ต้อนรับ รูกกี้ปีศาจ ‘BABYMONSTER’ จัดเต็มแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทย  ‘BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE in Bangkok’  บัตรหมดเกลี้ยง 2 รอบ สมมงตัวลูกเจน 5

จบกันไปแล้วสำหรับ ‘BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE in Bangkok’ (เบบี้มอนสเตอร์ พรีเซนต์ส ซี ยู แดร์ อิน แบงค็อก) แฟนมีตติ้งในเมืองไทยครั้งแรกของ ‘BABYMONSTER’ (เบบี้มอนสเตอร์) 7 สาวรูกกี้ปีศาจจากค่าย YG Entertainment (วายจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์) เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ปรากฏการณ์ “Extraordinary Eventainment” ครั้งยิ่งใหญ่ของ พารากอน ฮอลล์ โฉมใหม่แม้จะเรียกว่าเป็นงานแฟนมีตติ้ง แต่ใครหลายคนที่เข้าไปชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกสุดมันส์เหมือนดูคอนเสิร์ต เพราะสาว ๆ BABYMONSTER ร้อง เต้น แรปจัดเต็มตั้งแต่ซีนแรก เมื่อพวกเธอปรากฏตัวบนเวทีด้วยเพลง ‘SHEESH’ (ชีช) ซิงเกิ้ลเปิดตัวจากมินิอัลบั้มแรก ‘BABYMONS7ER’ (เบบี้มอนสเตอร์) ก่อนจะทักทายแฟน ๆ และโชว์เพลงใหม่ในอัลบั้มเดียวกัน ที่มีจังหวะชวนโยกตามเบา ๆ อย่าง ‘Like That’ (ไลก์ แดท)หลังจากแนะนำตัวและโชว์เรียกน้ำย่อยเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาพูดคุยกับสาว ๆ มากขึ้น พร้อมได้รับเกียรติจาก ‘ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร’ มาเป็นพิธีกรในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ งานนี้นอกจากสาว ๆ BABYMONSTER จะได้โชว์เสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคนผ่านชาเลนจ์ต่าง ๆ บนเวทีแล้ว แฟน ๆ ยังได้เห็นสกิลภาษาไทยของสมาชิกทุกคนที่พูดออกมาได้อย่างน่ารัก น่าเอ็นดู รวมไปถึงเสียงหัวเราะเอกลักษณ์ของดีเจนุ้ย ที่น้อง ๆ ทุกคนดูจะชื่นชอบเป็นพิเศษความมันส์ยังมาอย่างต่อเนื่องเมื่อสาว ๆ ได้โชว์สเต็ปแดนซ์ใน ‘2NE1 Mash Up’ ซึ่งเป็นเพลงจากภารกิจสุดท้ายที่สาว ๆ ร่วมกันแสดงในรายการ‘BABYMONSTER - Last Evaluation’ (เบบี้มอนสเตอร์ลาสต์ เอวาลูเอชั่น) รวมไปถึงการแสดงเพลงของตัวเองไม่ว่าจะเป็น ‘BATTER UP’ (แบทเทอร์ อัป), ‘DREAM’ (ดรีม), ‘STUCK IN THE MIDDLE’ (สตัค อิน เดอะ มิดเดิล), และ ‘SCARS TO YOUR BEAUTIFUL’ (สการ์ส ทู ยัวร์ บิวติฟูล) ที่แสดงจัดเต็มสมมงศิลปินตัวลูกเจน 5BABYMONSTER ศิลปินสังกัด YG Entertainment สร้างผลงานโดดเด่นด้วยความสามารถทั้งด้านร้อง, แรพ, เพอร์ฟอร์มานซ์ หรือวิชวล พร้อมสมาชิกหลากหลายเชื้อชาติทั้งเกาหลีใต้, ไทย และ ญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 7 คนได้แก่ Ruka (รุกะ), Pharita (ภาริตา), Asa (อาสะ), Ahyeon(อาฮยอน), Rami (รามิ), Rora (โรร่า), และ Chiquita (ชิกิต้า) ด้วยผลงานร้องเต้นที่แปลกตา ทำให้นักวิจารณ์เพลงหลาย ๆ คนขนานนามว่าพวกเธอคือ ‘รูกกี้ปีศาจ’ (Monster Rookie)หลังจากออกอีพีอัลบั้มแรก [BABYMONS7ER] (เบบี้มอนสเตอร์) เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา BABYMONSTER ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก จากซิงเกิ้ลโปรโมท "SHEESH" (ชีซ) คว้าอันดับ 69ในโกลบอลชาร์ตประจำวันของ Spotify (สปอติฟาย) สร้างประวัติศาสตร์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยอดสตรีมมิงเปิดตัวสูงสุดของปีนี้ นอกจากนี้ผลงานเพลงที่ผ่านมาอย่าง "BATTER UP" (แบทเทอร์ อัป) และ "Stuck In The Middle" (สตัก อิน เดอะ มิดเดิล)หลังจากจบกิจกรรมแฟนมีตติ้งในเมืองไทย ล่าสุดสาว ๆ BABYMONSTER ได้ออกซิงเกิ้ลใหม่ ‘FOREVER’ (ฟอร์เวเอร์) เพลงป๊อปแดนซ์จังหวะสนุก ที่กวาดยอดวิวกว่า 30 ล้านบน YouTube ในสัปดาห์แรกที่เปิดตัว และเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ รูกกี้ปีศาจทีมนี้ยังได้ขึ้นแสดงบนเวทีเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอย่าง ‘Summer Sonic 2024’ (ซัมเมอร์ โซนิค 2024) รวมไปถึงการจัดแฟนมีตติ้งรอบไฟนอลที่โซลในเดือนเดียวกันนี้อีกด้วย