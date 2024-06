แฟนคลับไทยเตรียมฟิน “LEE JE HOON” พร้อมกลับมาแจกความสดใสในงาน “2024 LEE JE HOON FANMEETING ASIA TOUR "JEHOON's Favorite" LOVE IN BANGKOK”

เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! สำหรับเหล่าแฟนคลับของพระเอกหนุ่ม “อีเจฮุน” (LEE JE HOON) หนุ่มหล่อที่แฟน ๆ ชาวไทยรู้จักกันดีกับบทบาทของคนขับแท็กซี่สุดหล่อสายโหดจากซีรีส์ “Taxi Driver”หลังจากที่เคยมาโปรยเสน่ห์จนสาว ๆ ชาวไทยใจสั่นกันมาแล้ว ครั้งนี้หนุ่ม “อีเจฮุน” ขอกลับมาใกล้ชิด สุดเอ็กซ์คลูซีฟกันอีกครั้งในงาน “2024 LEE JE HOON FANMEETING ASIA TOUR "JEHOON's Favorite" LOVE IN BANGKOK” (ทูเธาเซิน ทเวนตี้โฟร์ อีเจฮุน แฟนมีตติ้ง เอเชียทัวร์ เจฮุน เฟเวอร์ แฟน มีตติ้ง เลิฟ อิน แบงค็อก) ให้เหล่าแฟนคลับได้บอกรักกันแบบใกล้ชิด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ (MCC HALL, THE MALL BANGKAPI)งานนี้ผู้จัดอย่าง บริษัท ฮาล์ฟ โทสท์ จำกัด นำทีมโดยผู้บริหาร คุณบุศนีวงศ์ พงษ์สนิท ได้ผนึกกำลังพันธมิตรด้านธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้ บริษัท สตาร์ แพลนเน็ต เอเชีย จำกัด และ บริษัท ยูจินเอนเตอร์เทนเม้น พร้อมเป็นด่านหน้าคว้าตัวหนุ่ม “อีเจฮุน” บินลัดฟ้ามาให้แฟนคลับได้ใจละลายกันถึงเมืองไทยพระเอกหนุ่ม “อีเจฮุน” คือหนึ่งสุดยอดนักแสดงเกาหลีที่มากฝีมือในด้านการแสดง การันตีด้วยผลงานทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ ที่คว้ารางวัลด้านการแสดงมาแล้วมากมาย เจ้าตัวนั้นโด่งดังจากซีรีส์เรื่อง แท็กซี่ ไดร์เวอร์ (Taxi Driver) ที่สาว ๆ เทใจให้กับคนขับแท็กซี่สุดหล่อสายโหด รวมถึงบทบาทของ “คุณอา” จาก “มูฟ ทู เฮฟเวิน” (Move to Heaven) ซึ่งเรื่องนี้โกยทั้งเรตติ้งแบบถล่มทลายมาแล้วทั่วโลก รวมถึงผลงานล่าสุดอย่าง “ชีฟ ดีเท็คทีฟ 1958” (Chief Detective 1958) ออกอากาศทาง Disney plus ซีรีส์รีเมค แนวสืบสวน ที่เจ้าตัวได้รับบทเป็นตำรวจนักสืบ เรื่องนี้ก็มาแรงจนคว้าเรตติงอันดับหนึ่งไปอีกด้วย และล่าสุดหนุ่ม “อีเจฮุน” ก็กำลังจะหวนคืนจอเงินอีกครั้งกับผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Moral Hazard” ประกบนักแสดงมากฝีมืออย่าง “ยูแฮจิน” เป็นครั้งแรก แฟน ๆ จะได้ชมกันประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ แฟน ๆ ชาวไทย เตรียมล็อคนิ้วให้พร้อม เพราะทางผู้จัดจะเปิดขายบัตรวันแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปสามารถซื้อบัตรได้ที่ https://www.eventpop.me/s/leejehoonfanmeeting บัตร ราคา 6,500 (VVIP) / 5,500 (VIP) / 4,500 / 3,500 และ 2,500 บาท โดยทุกที่นั่งจะได้รับ Official Poster, Postcard, Goodbye session อัดแน่นความฟินพร้อมรับของที่ระลึกและ Benefit จุใจกว่าครั้งไหน ๆ ที่ผ่านมา เพราะครั้งนี้แฟนคลับจะมีสิทธิ์ลุ้นได้ Hi-Touch สัมผัสมือนุ่ม ๆ ของหนุ่ม "อีเจฮุน" อีกด้วย พิเศษสุดแบบจัดเต็มขนาดนี้ ขอย้ำอีกทีว่าห้ามพลาด ด้วยประการทั้งปวงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TikTok : Half Toast OfficialX : Half Toast OfficialIG : halftoastOfficialFB : Half Toast Official