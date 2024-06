“S39 Digital Agency” ประกาศจับมือ “YunShang Technology” ขึ้นแท่นตัวแทน Baidu อย่างเป็นทางการในไทย พร้อมปลดล็อกศักยภาพธุรกิจไทยสู่ตลาดจีน

ดิจิทัลเอเจนซี่จีนชั้นนำในประเทศไทย ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น ยกระดับเป็น Full-Service Agency ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ YunShang Technology Co., LTD. (云上科技) Baidu Official Agency ในจีน สู่การเป็นบริษัทตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Baidu ในประเทศไทยS39 Digital Agency ดิจิทัลเอเจนซี่ด้านการตลาดจีนแบบครบวงจร ได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับเป็น Full-Service Agency ด้วยการจับมือกับ YunShang Technology หนึ่งในพันธมิตรหลักของ Baidu ในจีน การร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Baidu Ads ซึ่งเป็นบริการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Baidu (百度) เครื่องมือค้นหายอดนิยมของจีน เปรียบเสมือนกับ "Google of China" ที่มีผู้ใช้งานมากถึง 660 ล้านคนต่อเดือนการประกาศความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสามารถขยายตลาดและเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของ S39 Digital Agency ให้เป็นผู้นำในวงการการตลาดจีน ตอกย้ำความเป็น “The REAL ONE in China Marketing” ตัวจริงเรื่องการตลาดจีนทีมงานของ YunShang Technology กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราเป็นบริษัทตัวแทนของ Baidu ที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 8 ปี ซึ่งในประเทศจีน Baidu ยังคงเป็นหนึ่งใน Media Platform และ Search Engine ที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เรามี Case Study ที่ประสบความสำเร็จมากมาย นอกจากนี้ YunShang เองก็มีส่วนช่วยในภาคการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งในบริบทนี้ ไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก ทำให้ Baidu เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจไทยในการเข้าถึงลูกค้าชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่ได้ร่วมมือกับ S39 Digital Agency เป็นเวลากว่า 1 ปี ในตลาดไทย ทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของทีมงาน S39 อีกทั้ง S39 เป็นพันธมิตรที่สำคัญของ Yunshang ในประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือเพื่อเสริมสร้างความแน่นแฟ้นและความชัดเจนในเป้าหมายของเราที่ต้องการช่วยให้ธุรกิจไทยบุกตลาดจีนอย่างประสบความสำเร็จ”ในตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูง Baidu ถือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยี และเป็น Search Engine อันดับ 1 ของประเทศจีน ความสำคัญของ Baidu ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเป็นเครื่องมือค้นหา แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มการโฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ซึ่งทำให้ธุรกิจไทยสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายCo-Founder and Chief Revenue Officer ของ S39 Digital Agency กล่าวว่า “การร่วมมือกับ YunShang Technology ซึ่งเป็น Baidu Official Agency ในจีน ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในตลาดจีน ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมมากว่า 10 ปี จากการทำงานให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม การทำโฆษณาบน Baidu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้นหาอันดับ 1 ของจีน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม B2B เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนักลงทุนและผู้ซื้อชาวจีนเข้ามาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยมากที่สุดถึงกว่า 40% ผมเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล ทำให้เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างช่องทางในการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งในตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างจีน”Digital Account Manager S39 Digital Agency กล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับลูกค้าหลาย ๆ แบรนด์ ความท้าทายหลักเลยก็คือการเข้าถึงและเจาะตลาดจีน ซึ่งมีความซับซ้อนและแตกต่างจากตลาดอื่น ๆ อย่างมาก แต่ด้วยการร่วมมือกับ YunShang Technology และการทำการตลาดโดยใช้ Baidu Ads เราจะสามารถนำเสนอแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และสิ่งที่กั้งตื่นเต้นที่สุดคือการที่เราจะสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในการวางแผนและทำแคมเปญโฆษณาบน Baidu Ads ที่เหมาะกับตลาดจีนโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ แต่ยังช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้นในตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูง กั้งเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการยกระดับการให้บริการของ S39 Digital Agency และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในทุก ๆ ด้าน”ความร่วมมือระหว่าง S39 Digital Agency และ YunShang Technology จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการทำการตลาดออนไลน์ในจีนผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาของ Baidu อย่างเต็มรูปแบบปลดล็อกศักยภาพทางการตลาดจีน ดันธุรกิจไทยสู่ความสำเร็จกับ S39 Digital Agency ดิจิทัลเอเจนซี่จีนตัวจริงในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีนแบบครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในจีน พร้อมช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักในจีนได้อย่างกว้างขวาง และประสบความสำเร็จในตลาดจีนอย่างยั่งยืน สนใจรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 02 248 3068 หรือเว็ปไซต์ https://s39digital.com/, Facebook: S39DigitalAgency