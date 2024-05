ททท.รุกหนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หวังดึงนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง 1.1 ล้านคน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวนิภา นิรันดร์นุต กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดคูหาประเทศไทยภายในงาน Arabian Travel Market (ATM) 2024 มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่กำหนดจัดขึ้นวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Dubai World Trade Centre เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. และนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา ททท. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน โดยในปีนี้ ททท. นำคณะผู้ประกอบการไทยกว่า 64 หน่วยงาน บุกงาน Arabian Travel Market (ATM) 2024 พร้อมเจรจาพันธมิตรทางธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่การขายกิจกรรมท่องเที่ยวตามความสนใจหลากหลาย และเปิดตัวแคมเปญ “Your Stories Never End” ตั้งเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง 1.1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาทเปิดเผยว่างาน Arabian Travel Market (ATM) 2024 เป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคตะวันออกกลาง และเป็นงานส่งเสริมการขายทางการที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 31 และเป็นปีที่ 24 ที่ประเทศไทยเข้าร่วมงาน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การจัดแสดง Dubai World Trade Center เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายในงานได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก รวมไปถึงองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ เข้าร่วมงานสำหรับคูหาประเทศไทยในปีนี้ ททท. ได้สำรองพื้นที่ขนาด 303.75 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถรองรับผู้ขายได้เพิ่มมากขึ้น โดยนำเสนอประเทศไทยผ่านการนำหน้าจั่วของปราสาทพระเทพบิดรอันเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของโครงสร้างคูหาฯ เป็นอัตลักษณ์สำคัญที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล อีกทั้งได้นำเอาสีฟ้า สีน้ำเงิน และสีขาว จากกระเบื้องเคลือบประดับผนังภายในวัดฯ มาเป็นสีโทนหลัก ตัดสลับกับไม้สีโทนอ่อนที่แสดงถึงความอบอุ่น และสีทองที่แสดงถึงความหรูหราผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในปีนี้ ททท. ได้นำสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม บริษัทนำเที่ยว สายการบิน และธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่นๆ รวมถึงได้ดำเนินงานร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงาน รวม 64 หน่วยงาน (หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 หน่วยงาน) มาเสนอขายสินค้าและบริการในฐานะผู้ขาย (Exhibitor หรือ Seller) พร้อมได้จัดพื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพบปะเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ (Trade Visitor หรือ Seller)ในโอกาสเดียวกันนี้ ททท. ยังได้ดำเนินภารกิจด้านความร่วมมือทางการตลาดกับหน่วยงานเอกชนในพื้นที่มากมาย ได้แก่ การจัดงาน “Your Stories Never End Media Lunch 2024” เพื่อพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น และ KOLs นำเสนอแคมเปญทางการท่องเที่ยว “Your Stories Never End” การประชุมหารือความร่วมมือกับผู้บริหารสายการบิน Qatar Airways และ Emirates Airlines และการประชุมร่วมกับผู้บริหาร WEGO ซึ่งเป็น META Search Engine ในการจองที่พักและบัตรโดยสารเครื่องบินอันดับหนึ่งของซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางอีกทั้ง ททท. ยังได้ร่วมพิธีลงนาม Strategic Partnership Agreement ร่วมกับ Esaad Card เพื่อทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในกลุ่ม Dubai Police และ dnata Travel Group ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการทางการท่องเที่ยว ในการทำ joint promotion และส่งเสริมนักท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจต่างๆ ในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC)สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความสำคัญและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย 867,674 คน โดยมีนักท่องเที่ยวหลักเข้ามาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (180,000 คน) และซาอุดีอาระเบีย (130,000 คน) ทั้งยังมีตลาดเกิดใหม่ เช่น โอมาน คูเวต บาห์เรน และกาตาร์ ที่มีศักยภาพเติบโตต่อไปได้ดีทั้งนี้ ในปี 2567 ททท. จะมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness tourism) ของประเทศไทยที่มีทั้งความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และการบริการที่ดี จากสถานประกอบการด้านสุขภาพมาตรฐานระดับนานาชาติในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง รวมถึงนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง และจุดหมายปลายทางใหม่ที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยพบเห็น โดย ททท. คาดการณ์ว่าตลอดปี 2567 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางมาท่องเที่ยวไทยมากกว่า 1.1 ล้านคน และสร้างรายได้มากกว่า 1 แสนล้านบาท