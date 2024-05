ก้าวสู่ปีที่ 17 “อาเวอรี่ แอนด์ โค” สุดยอดเอเจนซี่หนึ่งในผู้บุกเบิกการสร้าง Branding ของเมืองไทย ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชื่อดังทั้งในไทยและต่างประเทศ

อาเวอรี่ แอนด์ โค (Avery & Co) ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนดิ้งและการตลาดครบวงจร มีสาขาทั้งประเทศไทยและฮ่องกง และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจด้านพลังงาน, อสังหาริมทรัพย์, ยานยนต์, โรงพยาบาล,โรงแรม, อาหาร หรือ ค้าปลีก มุ่งเน้นการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสินค้าและบริการ ด้วยการสร้างแบรนด์และดิจิทัลโซลูชั่น แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศไทย, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, ลาว, ฮ่องกง, จีน, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, เดนมาร์ก ฯลฯ ด้วยแนวคิด “เราจะเป็นคู่หูทางธุรกิจที่จะช่วยหาออกที่ดีที่สุดให้กับทุกปัญหาของคุณ”กว่า 17 ปีที่ อาเวอรี่ แอนด์ โค (Avery & Co) ให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์ (Branding) เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าและบริการนั้นยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อในคำพูดของ ซามูเอล เทย์เลอร์ คอเลอริดจ์ ที่ว่า “สิ่งที่สร้างจากใจ สื่อถึงใจเสมอ” และยึดถือคำพูดนี้เป็นปรัชญาในการทำงานมาตลอด โดยในทุกๆงานที่เราได้รับ เราจะให้ใจและลงมือทำมันอย่างเต็มที่ เพราะความสำเร็จของของลูกค้าทุกคน คือเป้าหมายที่สำคัญของเราบริการของ อาเวอรี่ แอนด์ โค (Avery & co) มีครบในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นResearch การวิจัยตลาดเพื่อให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจคู่แข่งในธุรกิจ ทำให้เข้าใจตลาดอย่างถ่องแท้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการวางแผนให้ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยเราจะเลือกรูปแบบการทำวิจัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์สูงสุด Branding เรามีทีมงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน และมีบริการที่ครบวงจรเพื่อการสร้างแบรนด์อย่างตรงจุด ตรงใจ พร้อมให้บริการลูกค้าตั้งแต่ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยคำปรึกษาและคำแนะนำที่จริงใจแบบ "เพื่อนคู่คิด" หมดห่วงเรื่องงบประมาณบานปลาย ด้วยราคาการบริการที่ย่อมเยา ยุติธรรม เพื่อการสร้างอัตลักษณ์แบบไม่ซ้ำใคร จากตัวตนของคุณDigital Solution ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบริการแบบครบวงจร ให้คุณสร้างงานคราฟต์ในรูปแบบดิจิทัลคราฟต์ เพื่อให้ทุกชิ้นงาน คือ "Masterpiece" ที่อธิบายตัวตนอย่างชัดเจน และสื่อสารความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา Web & Application Development เราจะช่วยออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ของคุณให้โดดเด่น สวยงาม ตรงตามคาแรกเตอร์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี การใช้ตัวอักษร แบบกราฟฟิก เนื้อหา โดยสามารถออกแบบได้ทั้งสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กร เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทั่วไป และเว็บไซต์ E-Commerce สำหรับการขายสินค้าและบริการ ให้มีการใช้งานที่ง่าย ไม่สร้างความสับสน ลดขั้นตอนการคลิกบนเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วและปิดการขายสินค้าได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การทำ "SEO" หรือ "Search Engine Optimization" ต่อไปในอนาคตธันยพร จาติเสถียร Vice President Creative Business กล่าวถึงการให้บริการของ อาเวอรี่ แอนด์ โค (Avery & Co) เอาไว้ว่า “แบรนด์ดิ้ง เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน อาเวอรี่ แอนด์ โค เราเป็นเพื่อนคู่คิดมืออาชีพ ที่พร้อมเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในด้านการสร้างแบรนด์ พัฒนาภาพลักษณ์ เพิ่มมูลค่า ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต ตลอด 17 ปีที่เรามุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ เรามีทีมที่เข้าใจแบรนด์ผ่านการทำงานที่เจาะลึก และมีประสบการณ์ทำงานที่พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ทีมพัฒนา Branding เพื่อต่อยอดสู่ตลาดหลักทรัพย์, ทีมพัฒนา Branding สำหรับบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย, ทีมพัฒนาแบรนด์โครงการอสังหาริมทรัพย์, ทีมพัฒนาช่องทางการขาย E-Commerce สำหรับธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึงทีมการทำ Rebranding และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ อยากให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า พวกเราจะทำทุกงานอย่างเต็มที่ เพราะความสำเร็จของของลูกค้าทุกคน คือเป้าหมายที่สำคัญของพวกเรา”อาเวอรี่ แอนด์ โค (Avery & Co) พร้อมให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์อย่างมืออาชีพแบบครบวงจร และพร้อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับแบรนด์ของคุณ “We Deliver Ultimate Solutions for Your Business” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.averyandco.co.th หรือ 02-115-3030 , 091-556-0748