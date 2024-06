“แบรนด์ 19" German Export Rack” เปิดตัวตู้ New GERMAN RACK สำหรับ Hyper Scale Data Center ล้ำกว่าทุกความทนทาน

ประกาศความยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี พร้อมการรับประกันผลิตภัณฑ์ 30 ปี ท้าชนความแข็งแรง ! กับงานฉลองครบรอบ 35 ปี อย่างเป็นทางการของตู้จัดเก็บอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก แบรนด์พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ โชว์ความแกร่ง บนความท้าทาย เผยเซอร์ไพรส์ New Model ที่ออกแบบมาพิเศษ เตรียมวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้า และค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ นำโดย คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการฯ และผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 19" GERMANY EXPORT RACK แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ได้รังสรรค์จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แห่งปี ในบรรยากาศสไตล์เยอรมัน ภายใต้ยี่ห้อ (Brand) 19" GERMANY EXPORT RACK ซึ่งเป็นตู้ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย โดยได้ถูกยอมรับจัดชั้นให้เป็นตู้ RACK ที่มีความแข็งแรง และทนทานที่สุดในอาเซียน กับงาน Let’s Celebrate 19” Germany Export Rack ที่ ร้านอาหารบ้านน้ำเคียงดิน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมากว่า 35 ปี ที่ก้าวมาสู่ความสำเร็จ จากกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ 19" GERMANY EXPORT RACK ตู้ที่ได้สิทธิ์ผลิตในประเทศไทย และได้ลิขสิทธิ์มาตรฐานจากเยอรมันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยเป็นการร่วมคิด และพัฒนาขึ้นจากวิศวกรชาวไทยร่วมกับชาวเยอรมัน ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตในทุกชิ้นส่วน จนออกมาเป็นดีไซน์แต่ละ Series ที่ออกแบบแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ทั้งความประณีต รูปลักษณ์ และผิวสัมผัส รวมถึงความทนทานแข็งแรงที่สุด ตามมาตรฐานเยอรมัน อีกทั้งมีการปรับประกันถึง 30 ปี อีกด้วยด้วยพลังของประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์ 19" GERMANY EXPORT RACK ที่วิศวกรชาวเยอรมันได้ออกแบบ นำไปสู่การพัฒนาสินค้า ตู้จัดเก็บอุปกรณ์สุดยอดนวัตกรรมใหม่ แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแรง และความทนทานไว้ โดยได้คิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานกับ “New Model” ที่ถูกออกแบบให้เป็นขั้นสุดแห่งความแข็งแรงที่เหนือกว่า Series อื่น ๆ แต่ยังคงใส่ใจในทุกรายละเอียดของทุกขั้นตอนการผลิต มีคุณสมบัติ และความแปลกใหม่ที่พิเศษไปกว่าเดิม ดังนี้1. แผ่นเหล็ก Electro Galvanized จะมีขนาด 2.5 mm. นำมาประกอบเป็นโครงสร้างตู้ ให้มีความแข็งแรงกว่าเดิมถึง 2 เท่า และปลอดสนิมแบบ 100% อีกทั้งยังออกแบบให้มีพื้นที่ภายในที่กว้างกว่า ทำให้สามารถประหยัดพลังงาน และระบายความร้อนภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม2. ใช้เทคนิคการป้องกันอุปกรณ์ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันฝุ่น แมลง หรือ ละอองน้ำ ที่จะเข้ามาลดประสิทธิภาพในการทำงาน3. ขาตั้ง และฐานยาง ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต และปรับได้ 180 องศา การันตีได้จากแสตมป์โลโก้ German Rack4. เทคนิค PrecisionFit Technology ที่ล็อกทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความแข็งแกร่งทางโครงสร้างตู้แบบ Modular Knockdown5. เทคนิค ZeroGap Zeal Technology เป็นการออกแบบบานพับประตู ด้วยการทำบานพับปิดสนิท ปกป้องอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเต็มขั้น และไม่ลืมใส่ใจที่จะทำให้ตู้ German Rack ทุก Series ออกมาสวยงาม คงทน ด้วยเทคนิคการพ่นสี Electro Static Paintนับว่า “New Model” นี้ เป็นที่สุดของตู้คุณภาพ โดยทุกโครงสร้างตู้ถูกออกแบบให้มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมที่อาศัยประสบการณ์จากวิศวกรชาวเยอรมัน ผสมผสานกับความตั้งใจที่ต้องการทำให้ระบบเน็ตเวิร์กของผู้ใช้งานสมบูรณ์แบบมากกว่าที่เคย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานแก่ทุกระบบโครงข่าย ไปพร้อมกับช่วยปกป้องการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคาดการณ์วางจำหน่ายในปี 2567 เร็ว ๆ นี้สำหรับช่วงบรรยากาศภายในงานแห่งการร่วมเฉลิมฉลอง ยังมีเซอร์ไพรส์กันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับความตื่นตา ตื่นใจ กับที่สุดของความท้าทายโชว์ความแข็งแกร่ง ผ่านตู้จัดเก็บอุปกรณ์ 19" GERMANY EXPORT RACK เพื่อทดสอบความแข็งแรงของตู้กันอีกด้วย ย้ำให้เห็นถึงความทนทานอย่างเด่นชัด ของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต ใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งความประณีต และผลิตตามมาตรฐานสากล บนความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานกับระบบ Networking ที่เป็นหัวใจหลัก อันเป็นการยืนยันถึงคุณภาพ และมาตรฐานระดับโลกของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี“ผมต้องขอขอบพระคุณทุกความเชื่อมั่น และความไว้วางใจที่ทําให้แบรนด์ German Rack หรือ ตู้ 19" GERMANY EXPORT RACK (THE BEST PARTNER FOR YOUR NETWORKING) ในทุกซีรีย์ได้ก้าวมาสู่ความสําเร็จกว่า 35 ปี โดยมี ทุกท่าน และทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา ในวันนี้ นับว่าก้าวกระโดดไปอีกขั้นแห่งวงการตู้จัดเก็บอุปกรณ์ Networking ด้วยประสบการณ์จากวิศวกรชาวไทยร่วมกับชาวเยอรมัน ตอกย้ำให้เห็นความแตกต่าง ที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียด จึงได้รังสรรค์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์อย่างตั้งใจให้ออกมาเป็นสุดยอดนวัตกรรม "New Model" ที่ยังคงคุณภาพความทนทาน แข็งแกร่ง และตอบโจทย์แก่การนําไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิผล โดยการันตีได้จากยอดขายที่สามารถขึ้นแท่นเป็นตู้ที่จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทย ถูกยอมรับด้วยเอกลักษณ์ความแข็งแรงเฉพาะตัว และยังทนทานที่สุดในอาเซียน นับว่า “เป็นสินค้าคุณภาพส่งออก ราคาคนไทย” ที่ยืนหนึ่งครองใจจากผู้ใช้งานจริงจนถึงทุกวันนี้” คุณสมบัติฯ กล่าวเสริมตอนท้าย