CFS เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ สำหรับงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ LED UV Curing พิมพ์ปั๊บ แห้งปุ๊บ!!!

บริษัท แคร์ ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จํากัด เป็นผู้นําระบบ LED UV Curing ,UV Curing UVA, UVB, UVC และหลอดยูวี Spec พิเศษทุกชนิด มีทั้ง Spec มาตรฐาน, Spec พิเศษ รวมทั้งอะไหล่เกี่ยวกับเครื่อง UV ทุกชนิด ดําเนินงานโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านระบบ UV -LED UV กว่า 15 ปี ซึ่งทางบริษัทฯ ยังดําเนินการผลิต UV MACHINE - LED UV SYSTEM โดยให้ตรงตามจุดประสงค์และค่าใช้จ่ายของลูกค้า ผลิตได้ตามขนาดและ Spec ตามความต้องการของลูกค้าบริษัท แคร์ฯ ได้นําเข้าหลอดให้ความร้อน Infrared Short wave, Infrared Medium wave และ Infrared Heater Import from Germany, Japan ใช้สําหรับงานเป่าขวด Pet, งานสิ่งพิมพ์, โรงประกอบรถยนต์, งาน Preheat, งานเฟอร์นิเจอร์, งานกระดาษ ฯลฯ และรับสร้างเครื่องอบ Conveyor ระบบไฟฟ้าทุกชนิดโดยเป็นผู้ผลิตเครื่องอบชนิดสายพานลําเลียง, ตู้อบระบบปิด, รับ Modify ตู้อบเดิม ให้เป็นระบบใหม่ ทั้งระบบ UV CURING, LED UV, Infrared Short Wave, UV C ฆ่าเชื้อต่างๆ รับออกแบบและปรึกษางานระบบ UV CURING, LED UV, Infrared Short Wave, UVC ฆ่าเชื้อต่างๆ ให้ความร้อนโดยช่างผู้ชํานาญบริษัท แคร์ ฟิวเจอร์ ซิสเต็ม จํากัด นําเข้าระบบ LED UV นวัตกรรมใหม่รักษโลก LED UV Curing ใช้ในงานอบสี ซิลิโคน กาวยูวีให้แห้ง ซึ่งนํามาทดแทนระบบหลอดยูวี (Mercury Lamp) ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการพิมพ์และอุตสาหกรรมต่างๆ การพิมพ์ระบบ LED UV สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบหลอดยูวีที่ใช้กันโดยทั่วไป ขณะพิมพ์งานยังไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมที่ชิ้นงาน ชิ้นงานไม่หด งอ หรือเสียรูปทรง ไม่ต้องติดตั้งท่อระบายอากาศเหมือนระบบยูวีแบบเดิม ไม่ก่อให้เกิด ก๊าซพิษและมีกลิ่นเหม็น โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LED UV ใช้พลังงานตํ่าเมื่อเทียบกับระบบยูวีแบบเดิม มีอายุเฉลี่ยประมาณ 20,000 ชั่วโมง แถมประหยัดพลังงานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ LED UV สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาวอร์มหลอดยูวี จึงทําให้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์งาน และปิดได้ทันทีเมื่องานเสร็จ นอกจากนี้ LED UV ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่าระบบยูวีแบบเดิม โดยติดตั้งใช้งานได้หลากหลายเครื่องพิมพ์ เข่น เครื่องพิมพ์ระบบ off-set, เครื่องพิมพ์ระบบ rotary, เครื่องพิมพ์ระบบ Letterpress เป็นต้นสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามโปรโมชันพิเศษต่างๆ ได้ที่ Line official: https://lin.ee/vN10Z2KFacebookhttps://www.facebook.com/rich.uvlamps Email : sales_carefuture@hotmail.comWebsite : https://uvlamp-uvmachine.com/led-uv-system สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-5364-6292