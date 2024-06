“พาสเทล” ขยายความสดชื่นสู่คนรุ่นใหม่ เปิดตัว “เจมีไนน์-โฟร์ท” พรีเซนเตอร์คนล่าสุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Creative Personal Care

พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ Pastel Creative ว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่แบรนด์ Pastel Creative ได้เลือกมาเป็นตัวแทนของความ หอม เย็น สดชื่น ให้กับทุกๆคน แล้วส่วนตัวก็ใช้ยาดมพาสเทลเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะต้องเดินทาง ทำงาน ถ่ายซีรีส์ และออกกำลังกายแทบจะทุกวัน นอกจากนั้นยังชอบดีไซน์มาก ที่นอกจากจะหอม เย็น สดชื่นแล้ว ยังพกง่ายฝาไม่หายอีกด้วย เลยทำให้พกติดตัวไปหอมเย็นสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลา จึงอยากให้ทุกคนเลือกใช้ยาดมตราพาสเทล พร้อมเชิญชวนให้มาหอม เย็น สดชื่น กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้อีกด้วย

ผู้นำแบรนด์ยาดมสำหรับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่สุดปังแห่งปีเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุด พร้อมรุกหนักในตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ที่มี Creativity Lifestyle โดยสร้างความแตกต่าง และจุดเด่นไม่เหมือนใครเป็นแบรนด์แรกของไทย ทั้งพกง่าย ฝาไม่หาย เปิด-ปิดได้ด้วยมือเดียว จัดงาน Pastel Land Full of Fresh & Fun with Gemini-Fourth ที่ชวนทุกคนมาสดชื่นขั้นสุด ด้วยยาดมพาสเทลทั้ง 3 สูตร คือ 1. Pastel Pocket Inhaler Original: ยาดมหลากสี ดีไซน์สุดคูล 2. Pastel Pocket Inhaler Translucent: ยาดมหลอดใสเจ้าแรกของไทย และ 3. Pastel Pocket Inhaler Fruity: ยาดมกลิ่นผลไม้ที่มีให้เลือกมากที่สุดในตลาด พร้อมด้วยยาหม่องแท่งกลิ่นผลไม้, พิมเสนน้ำชุบสำลี, เจลลี่บาล์ม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกิจกรรมสุดสดชื่นให้ร่วมสนุกภายในงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด เผยว่า จากปีที่ผ่านมา กลุ่มสินค้าของพาสเทล ทั้งยาดม ยาหม่องแท่ง และสินค้าใหม่อื่นๆ ต่างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์ยังมุ่งเน้นเจาะตลาดกลุ่มสินค้ายาดม ที่มาพร้อมดีไซน์ที่ พกง่าย ฝาไม่หาย เปิด-ปิดได้ด้วยมือเดียว ที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกในตลาดยาดมของไทย ซึ่งสะท้อนตัวตนของแบรนด์พาสเทลได้เป็นอย่างดี (Brand Identity) ซึ่งเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยการรังสรรค์กลิ่นและสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ เพื่อผสานรับความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์และกลิ่นหอมให้เลือกมากที่สุดในตลาดโดยแผนการตลาดในครั้งนี้ เราวางกลยุทธ์รอบทิศทาง และได้ดึง “เจมีไนน์-โฟร์ท” สองหนุ่มสุดฮอตนั่งแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์ล่าสุดให้กับแบรนด์ ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี พร้อมกับแคมเปญและกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้อีกด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการสร้างแบรนด์และความคิดสร้างสรรค์ บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Pastel Creative กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยการดีไซน์สินค้า เราไม่ได้คำนึงแค่ประโยชน์การใช้งานเพียงอย่างเดียว เรายังออกแบบให้ยาดมมีรูปลักษณ์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มีช่องลมรูปยิ้ม ที่มีการศึกษามาแล้วว่าทำให้สามารถสูดดมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่คิดอย่างครบถ้วนตอบโจทย์ ทั้งในมุม Functional and Emotional โดยยึดถือความเชื่อหลักของแบรนด์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านทั้ง Body, Heart, Mind และ Soul (4 Bodies) ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพทางอารมณ์ สุขภาพจิตที่ดี สุขภาพใจ โดยเราทำงานและทดสอบสินค้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสรรค์กลิ่นหอมอันน่าประทับใจสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านพรีเซนเตอร์สุดฮอตฮิตอย่างสองหนุ่ม เจมีไนน์-โฟร์ท ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีที่ชัดเจนกับคนรุ่นใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์นอกจากผลิตภัณฑ์ยาดมแล้วยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกมากมาย อาทิ Balm Stick ยาหม่องแท่ง สไลด์หมุนใช้ง่ายไม่เลอะมือ / พิมเสนน้ำชุบสำลี บรรเทาอาการ เวียนศีรษะ คัดจมูกเนื่องจากหวัด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ / เจลลี่บาล์ม เจลใสลดอาการคัดจมูกจากเนื่องจากหวัด แมลงสัตว์กัดต่อย และ Cooling Spray สเปรย์เย็น เติมความสดชื่น เหมาะสำหรับอากาศร้อนๆ ของประเทศไทย เป็นต้นส่วนทางด้าน 2 พรีเซนเตอร์ โฟร์ท ณัฐวรรธน์ และ เจมีไนน์ นรวิชญ์ เผยความรู้สึกในฐานะนอกจากนี้ภายในงาน ยังมีสินค้าใหม่อีกมากมาย ที่ยกทัพมากับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะในงาน Pastel Land Full of Fresh & Fun with Gemini-Fourth พร้อมกับกิจกรรมสุดคูลมาให้ทุกคนได้ หอม เย็น สดชื่น ไปกับ เจมีไนน์-โฟร์ท ตลอดทั้งงาน