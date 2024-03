“พาสเทล” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Creative Personal Care คว้า “เจมส์ จิรายุ” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ ตั้งเป้าก้าวสู่สินค้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่

ลานกิจกรรม สยามสแควร์วัน ต้องสดชื่นขั้นสุด… เมื่อผลิตภัณฑ์ยาดม พาสเทล ครีเอทีฟ ยกทัพความ หอม เย็น สดชื่น มารวมไว้ที่นี่ นำทีมโดย พระเอกคนดัง “เจมส์-จิรายุ” พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ล่าสุด ของ แบรนด์ Pastel Creative ที่จะมาทำให้ทุกวันเป็นวันสดชื่น พร้อมดีไซน์ที่ช่วยแก้ปัญหาจากการใช้ยาดม ทั้งการพกง่าย ฝาไม่หาย เปิด-ปิดได้ด้วยมือเดียว เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ที่มี Creativity Lifestyle มาเติมความ หอม เย็น สดชื่น แบบไม่เหมือนใคร ด้วยยาดมพาสเทลทั้ง 3 สูตร คือ 1. Pastel Pocket Inhaler Original : ยาดมหลากสี ดีไซน์สุดคูล 2. Pastel Pocket Inhaler Translucent : ยาดมหลอดใสแบรนด์แรกของไทย และ 3. Pastel Pocket Inhaler Fruity : ยาดมกลิ่นผลไม้ที่มีให้เลือกมากที่สุดในตลาด พร้อมประกาศรุกหนักในตลาดยาดมเมืองไทย โดยสร้างความแตกต่าง และจุดเด่นไม่เหมือนใครนายรวิ อิทธิระวิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด เปิดเผยว่า จากปีที่ผ่านมากลุ่มสินค้าของพาสเทล ทั้งยาดม ยาหม่องแท่ง และสินค้าใหม่อื่นๆ ต่างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย Hero Product ของแบรนด์ยังคงเป็นยาดมพาสเทล ที่มาพร้อมดีไซน์ที่ พกง่าย ฝาไม่หาย เปิด-ปิดได้ด้วยมือเดียว ที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกในตลาดยาดมของไทย สะท้อนตัวตนของแบรนด์พาสเทลได้เป็นอย่างดี (Brand Identity) โดยยาดมพาสเทลได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้ง 3 สูตร คือ1. Pastel Inhaler Original ยาดมหลากสี ดีไซน์สุดคูล ที่หยิบขึ้นมาใช้ก็รู้สึกถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ และในส่วนของกลิ่น อัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น ดอก YLANG-YLANG และ Menthol ผสานกับส่วนผสมของ Pogostemon Cablin (Patchouli) ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้ มีให้เลือกถึง 6 สีด้วยกัน2. Pastel Inhaler Translucent ยาดมหลอดใสแบรนด์แรกของไทยที่ เก๋ เท่ กว่าใคร ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สี 1 กลิ่น เอาใจคนที่ชอบยาดมแบบเย็นสุดขั้ว เพราะได้เพิ่มยูคาลิปตัสมากถึง 10 เท่า พร้อมสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิด เช่น น้ำมันเปลือกส้มโอ น้ำมันโรสแมรี่ น้ำมันกระวาน น้ำมันข่า เมนทอล และพิมเสน3. Pastel Inhaler Fruity ยาดมกลิ่นผลไม้ที่มีให้เลือกมากที่สุดในตลาด สดชื่นไปกับกลิ่นหอมหวานจากสารสกัดของผลไม้ และสมุนไพรต่าง ๆ ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด และได้รับความสดชื่นที่แปลกใหม่ สามารถเลือกกลิ่นที่ชอบได้ เช่น กลิ่นน้ำมันผิวส้ม, กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่, กลิ่นมะม่วง, กลิ่นวานิลลา และกลิ่นตะไคร้มากไปกว่านั้น ในการดีไซน์สินค้าไม่ได้คำนึงแค่ประโยชน์การใช้งานเพียงอย่างเดียว เรายังออกแบบให้ยาดมมีรูปลักษณ์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มีช่องลมรูปยิ้ม ที่มีการศึกษามาแล้วว่าทำให้สามารถสูดดมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่คิดอย่างครบถ้วนตอบโจทย์ ทั้งในมุม Functional and Emotional ได้อย่างลงตัวนางสาววาธิณี สุธาเกียรติสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการสร้างแบรนด์และความคิดสร้างสรรค์ บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Pastel Creative กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพัฒนาสินค้าต่างๆ นั้น เรายังคงยึดถือความเชื่อหลักของแบรนด์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุม ทัั้ง 4 ด้าน ทั้ง Body Heart Mind Soul (4 Bodies) คือ Body หรือ สุขภาพกาย เราใช้ User Experience ในการออกแบบประสบการณ์ในการใช้งาน ของกลุ่มสินค้าของเราให้ใช้งานสะดวกที่สุดHeart หรือ สุขภาพอารมณ์ โดยเรากำลังต่อยอดแบรนด์ของเราไปสู่สินค้า, Service และ Community สำหรับทุกคน ที่เชื่อในเรื่อง Wellness และ sustainability ในอนาคตMind หรือ สุขภาพจิตที่ดี เราใช้เรื่องของกลิ่นบำบัดเข้ามาช่วยลูกค้าของเราทุกคน เราทำงานและทดสอบสินค้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสรรค์กลิ่นหอมอันน่าประทับใจสำหรับทุกคนSoul คือสุขภาพใจ ทุกคนอาจจะเกิดความเครียด ด้วยปัจจัยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเราอยากเป็นส่วนเล็กๆที่จะส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคน ผ่านข้อความ และ Quote ต่างๆ ใน Social Mediaโดย Pastel Creative มองว่า เจมส์-จิรายุ พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ สามารถเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่มามอบความหอมเย็น สดชื่นได้เป็นอย่างดี และเป็นตัวแทนของแบรนด์ในเรื่องของภาพลักษณ์ในการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุม ทัั้ง 4 ด้านทั้ง Body, Heart, Mind และ Soul (4 Bodies) ได้อย่างชัดเจนส่วนทางด้าน เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข ได้เผยความรู้สึกในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ Pastel Creative ว่า เจมส์รู้สึกดีใจมากๆ ที่แบรนด์ Pastel Creative ได้เลือกเจมส์มาเป็นตัวแทนของความ หอม เย็น สดชื่น ให้กับทุกๆคน แล้วส่วนตัวเจมส์เองก็ใช้ยาดมพาสเทลเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะต้องเดินทาง ทำงาน และออกกำลังกาย แทบจะทุกวันครับ นอกจากนั้นเจมส์ยังชอบดีไซน์ของพาสเทลมาก ที่นอกจากจะหอม เย็น สดชื่นแล้ว ยกพกง่ายฝาไม่หายอีกด้วย เลยทำให้พกติดตัวไปหอมเย็นสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับ แล้วมาหอม เย็น สดชื่น กับ กิจกรรมและสินค้าต่างๆ ของ Pastel creative กันนะครับนอกจากนี้ภายในงาน ยังมีสินค้าใหม่อีกมากมายยกทัพมากับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะในงาน Pastel Go Fresh & Get Fun with James Jirayu พร้อมกับกิจกรรมสุดคูลมาให้ทุกคนได้หอมเย็นสดชื่นไปกับ Pastel Creative โดย มีผู้เข้าร่วมงาน สื่อมวลชน และแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ซึ่ง Pastel Creative เกิดจากไอเดียที่มองเห็น Pain Point ของผู้บริโภค เวลาที่ใช้ยาดมแล้วฝามักหาย หรือใช้แล้วดูเชย แต่มากไปกว่าน้ันเรามองเห็นเลยว่า “พาสเทล” สามารถจับเมกะเทรนด์โลกได้อย่างรวดเร็วนั่นคือ Healthy & Wellness ที่ผู้คนหันมารักสุขภาพมากขึ้นต้ังแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมา ก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือสั่งซื้อสินค้าของพาสเทลได้ที่ Facebook / Instagram : Pastel Creative, Line Official Account : @pastelcreative, Website : www.pastelcreative-xcom , คิง เพาเวอร์, 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ