"ปาท่องโก๋" ของไทยเจ๋ง! คว้าอันดับ 5 ของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก

น่ายินดี! หลังเว็บไซต์ดังจัดอันดับของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่ง "ปาท่องโก๋" ของไทย คว้าอันดับ 5 มาครองได้ รวมถึงมีข้าวเหนียวมะม่วง กล้วยทอดและข้าวหลามติด 50 อันดับแรกมาด้วยTasteAtlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก ได้จัดอันดับ “50 Best Rated STREET FOOD SWEETS in the World” หรือ 50 ของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก และได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 66 ที่ผ่านมาโดยผลคือ "ปาท่องโก๋" ของไทย ติดอันดับ 5 ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วย และยังมี "ข้าวเหนียวมะม่วง" ได้อันดับ 11 "กล้วยทอด" ได้อันดับ 45 และ "ข้าวหลาม" ได้อันดับ 48ส่วนอันดับ 1 ในครั้งนี้ได้แก่ Pastel de nata ทาร์ตไข่จากโปรตุเกส อันดับ 2 คือ Serabi แพนเค้กจากอินโดนีเซีย อันดับ 3 คือ Dondurma ไอศกรีมจากตุรกีหากใครสนใจการจัดอันดับเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ https://www.tasteatlas.com/50-best-rated-street-food-sweets-in-the-world