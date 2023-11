MAKE YOUR HOME YOUR CANVAS บ้านคือผืนผ้าใบของคุณ Jotun’s Global Colour Card 2024 เปิดตัวเครื่องมือแห่งสีสันเพื่อการตกแต่งภายใน

งาน Global Colour Card ประจำปี 2024 “CANVAS Colour Design by Jotun,” เปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จ ณ EmQuartier Helix Garden ชั้น 5 เมื่อวันที่ 10 ถึง 12 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา โจตัน เชื่อว่าทุกคนมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว และต้องการที่จะช่วยปลดปล่อยความเป็นศิลปินนั้นด้วย CANVAS – the brand’s new Global Colour Card for 2024 ที่ออกแบบมาเพื่อมอบแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความเป็นศิลปินในบ้านของตนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการนำเสนอสีสันกว่า 23 เฉดสีจากโจตัน ที่รวมไปถึง 10 เฉดสีใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้ภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ Lisbeth Larsen - Global Colour Manager และห้องปฏิบัติการด้านเฉดสีของโจตันแรงบันดาลใจจากสีของผืนผ้าสู่บ้านของคุณ สีสันที่รายล้อมรอบตัวเราสะท้อนถึงตัวตนและความรู้สึกภายในของเราเมื่อไรก็ตามที่เราเลือกใช้สีสันใด ก็เปรียบเสมือนการที่ได้ก้าวเข้าไปสู่พื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ภายในของเรา แปรเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เหมือนดั่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุก ๆ ปี ทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสีระดับนานาชาติของ Jotun และ Larsen จะออกเดินทางสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก นำเอาเทรนด์ใหม่ ๆ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจมารังสรรค์ให้กลายเป็นชุดคอลเล็กชันเฉดสีที่สวยงามสอดคล้องกับยุคสมัยอย่างลงตัวเพื่อให้สอดคล้องต่อเทรนด์การออกแบบสีปัจจุบันที่นิยมสีที่ให้ความรู้สึกสงบและมีความเป็นกลางซึ่งช่วยให้คนสามารถผ่อนคลาย ดังนั้นพาเลทสีประจำปี 2024 ของโจตัน จึงได้รวมเอาสีเขียวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ตลอดจนสีฟ้าสดและสีเทาอ่อนที่ชวนให้นึกถึงร่มเงาของท้องฟ้าและท้องทะเล สีน้ำตาลเอิร์ธโทนและสีเบจให้ความรู้สึกถึงความเป็น “พื้นดิน” ในขณะที่สีเหลืองและสีทองช่วยเสริมบรรยากาศด้วยความสดใส“เมื่อกล่าวถึงเรื่องการแสดงออก ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า “สี” เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด แม้ว่าเราไม่ได้ตระหนักถึง เราทุกคนล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยไอเดียต่าง ๆ มากมาย ในบางครั้งเราแค่ต้องการความกล้าที่จะดึงไอเดียเหล่านั้นออกมา CANVAS Collection คือแนวทางของโจตันที่จะแสดงให้เห็นว่าทุก ๆ คนก็สามารถที่จะเป็นศิลปินได้ ”– Lisbeth Larsen, Global Colour Manager at Jotunนอกจากจะส่งเสริมให้ทุกคนปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวเองในการเลือกใช้สีอย่างอิสระแล้ว ด้วย Global Colour Card ประจำปี 2024 โจตันยังมอบแนวทางการจับคู่ ผสมผสานสีสันต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับการตกแต่งภายในของคุณ โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎีสีที่เป็นแนวทางที่ช่วยให้ศิลปินและนักออกแบบภายในสร้างสรรค์ผลงานมานานนับศตวรรษที่แค่ปรายตามองก็เห็นถึงความกลมกลืนและความแตกต่างที่เสริมกันของสีสันอันสวยงามแต่ละ ‘interior spread’ ใน Global Colour Card มาพร้อมกับวงล้อสีที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงการผสมผสานเฉดสี และเหตุผลเบื้องหลังของแต่ละเฉดสีที่ถูกเปิดตัวในงาน Global Colour Card 2024 ครั้งนี้1376 Mist – a warm, greyish white12075 Soothing Beige – a muted beige tone12290 Antwerp Beige – a softly muted beige*12291 Soft Brown – a golden muted brown*1632 Rock Sugar – a golden brown tone9925 Fahm – a neutral cool grey12078 Comfort Grey – a softly muted grey12077 Sheer Grey – a light grey-beige tone5081 Silver Moon – a cool blueish-grey tone4947 True Blue – a fresh blue tone*9918 Morning Fog – a neutral white20218 Healing Lavender – a muted purple tone*2300 Deep Soil – a muted red-brown2224 Indi Pink – a gently golden pink tone*20217 Muted Coral – a golden coral tone*1622 Edelweiss – a warm, greyish white1775 Fresh Pasta – a pastel yellow shade7386 Pistachio – a fresh yellowish green*7685 Subtle Green – a soft, muted green*7686 Mindful Green – a muted green*8583 Earthy Yellow – a muted yellow tone*0288 Mexico – a greenish yellow8493 Green Tea – a golden greenเจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้สีทาภายในเกรดพรีเมียม Majestic Sense เพื่อสร้างการตกแต่งภายในที่ดูเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเลือกสีที่ตรงกันข้ามเพื่อเติมความน่าตื่นเต้นและความน่าสนใจ หรือจะเลือกใช้สีที่มีระดับความเข้มที่ใกล้เคียงกันเพื่อผสมผสานเฉดสีที่ต่างกันอย่างลงตัวCANVAS Collection เปิดตัวครั้งแรกของโลกในเดือนสิงหาคมปี 2023 พร้อมงานอีเวนต์สุดพิเศษในหลายประเทศรอบโลกที่รวมถึงการจัดแสดงผืนผ้าใบแขวนขนาดใหญ่ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สำรวจรูปทรงเรขาคณิต และสัมผัสประสบการณ์สีสันที่แตกต่างอย่างตระการตา อีกทั้งยังสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานและจับคู่เฉดสีเพื่อสร้างงานศิลปะของตนเองอีกด้วย โดยในงานได้รับเกียรติจากนางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (H.E. Mrs. Astrid Emilie Helle) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยแขกรับเชิญผู้ทรงอิทธิพล โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย ไม่ว่าจะกิจกรรมถามตอบกับสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดัง, เวิร์คช็อปเรื่องสี, การสาธิตวงล้อสีโจตันในการจับคู่โทนสีแบบลงมือจริง และ ColourConsultations กับผู้เชี่ยวชาญด้านสีระดับนานาชาติของโจตัน และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่รวมไปถึงกิจกรรมถ่ายรูปท่ามกลางผืนผ้าใบแขวนขนาดใหญ่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและพื้นที่กิจกรรมมากมายที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนที่กำลังมองหาพื้นที่ที่สวยงามที่จะสร้างสรรค์ด้วยสีทาภายในเกรดพรีเมียม Majestic Sense