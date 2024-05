“ซีอาร์จี” ฉลอง “26 ปี อานตี้ แอนส์ ในประเทศไทย” จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเปิดตัวแบรนด์พรีเซนเตอร์ “กลัฟ คณาวุฒิ”

“อานตี้ แอนส์” (AUNTIE ANNE’S) ผู้นำตลาดซอฟต์เพรทเซล ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) จัดกิจกรรม “Auntie Anne’s Exclusive Meet & Eat with GULF” ฉลอง “26 ปี อานตี้ แอนส์ ในประเทศไทย” ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Twist up your day – อัพวันดีๆ ที่อานตี้ แอนส์” มุ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยสินค้าหลากหลาย ดึงหนุ่มฮอต “กลัฟ คณาวุฒิ” นักแสดงชื่อดังเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เชื่อมั่นหนุนแบรนด์โตต่อเนื่อง ตั้งเป้าเปิดสาขาทั่วประเทศ เพิ่มเป็น 250 สาขา ในสิ้นปีภายในงานซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเกียรติจาก คุณจันทรัตน์ โตวินัส ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ “อานตี้ แอนส์” (AUNTIE ANNE’S) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้ และผู้มีเกียรติ ร่วมด้วย กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ศิลปินนักร้อง นักแสดง นายแบบ สุดฮอต ที่มีแฟนคลับติดตามมาร่วมงานคับคั่งคุณจันทรัตน์ โตวินัส ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ อานตี้ แอนส์ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) เปิดเผยว่า “ในโอกาส 26 ปี อานตี้ แอนส์ ในประเทศไทย เราได้มีการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ โลโก้ใหม่ ให้มีความร่วมสมัย วัยรุ่น และสดใสมากขึ้น ผ่านกลยุทธ์ล่าสุด คือ การสร้างแบรนด์พรีเซนเตอร์ คือ กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ด้วยบุคลิก และการมีภาพลักษณ์ที่ดี มีฐานแฟนคลับอย่างเหนียวแน่น ที่จะสามารถช่วยเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลกับตลาดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความสนใจจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และกลุ่มลูกค้าใหม่ ให้กับแบรนด์มากขึ้น พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้มากขึ้นอีกด้วย”จันทรัตน์ กล่าวด้วยว่า “ความท้าทายในปีนี้ของ อานตี้ แอนส์ กับการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Twist up your day – อัพวันดีๆ ที่อานตี้ แอนส์’ ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นแบรนด์ที่ครองใจ และอัพวันดีๆ ให้กับทุกคน จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างสรรค์ความอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงภาพลักษณ์ งานบริการ และแนวคิดที่จะประกอบกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่แบรนด์ซอฟต์เพรทเซล ที่เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษ ผ่านการสื่อสารแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้า ทั้งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าในทุกมิติของการใช้ชีวิต สอดคล้องไปกับเทรนด์ในปัจจุบัน”ทั้งนี้ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ แบรนด์พรีเซนเตอร์ ได้ประเดิมการสื่อสาร กับบริการใหม่ล่าสุด จากอานตี้ แอนส์ “Craft Pretzel” ที่ลูกค้าสามารถสามารถออกแบบเพรทเซลในสไตล์ตัวเอง ครีเอทความอร่อยได้ตามใจ เพื่อเอาใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการออกแบบความอร่อยของเพรทเซลด้วยตัวเอง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน official video ที่มี “กลัฟ” เป็นคนเล่าเรื่อง โดย “Craft Pretzel” ได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ (25 พ.ค. 67) ไปจนถึง 31 ธ.ค 67 ที่ร้านอานตี้ แอนส์ จำนวน 95 สาขา ที่ร่วมรายการนอกจากนี้ ในโอกาสฉลอง 26 ปี อานตี้ แอนส์ ยังมาพร้อมโลโก้ใหม่ ที่ซ่อนตัว A แทนคำว่า Auntie Anne’s ไว้ในเพรทเซล เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และความตั้งใจ ที่จะเป็นแบรนด์ที่ให้มากกว่าความอร่อย นั่นคือ ต้องการเป็นแบรนด์ที่ช่วยอัพวันดีๆ ให้กับทุกคน สร้างความประทับใจผ่านความอร่อยของแฮนด์เมดเพรทเซล ที่ตั้งใจอบใหม่ให้รับประทานแบบชิ้นต่อชิ้นในด้านสินค้า ที่พร้อมตอบโจทย์และครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค แบรนด์ได้ออกสินค้าใหม่ ที่สอดคล้องกับ เทรนด์และเทศกาล ทั้ง Savory Pretzel และ Sweet Pretzel อีกทั้งยังขยายไปยังกลุ่มของคนรักสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพ และโภชนาการ อาทิ เลมอนเนดไร้น้ำตาล (Zero Sugar Lemonade) นอกจากนี้ ยังมีสินค้า แกร็บ แอนด์ โก (Grab and Go) พร้อมรับประทาน พกพาสะดวก ตอบโจทย์สายเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าพิเศษจากแบรนด์ อาทิ กระบอกน้ำลายเพรทเซลสุดน่ารัก“ในโอกาสฉลอง 26 ปี อานตี้ แอนส์ ที่มาพร้อมการปรับภาพลักษณ์ มีสินค้าพิเศษ และได้ กลัฟ คณาวุฒิ มาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ ในครั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าจะหนุนแบรนด์ให้เติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าเปิดสาขาทั่วประเทศ เพิ่มเป็น 250 สาขา ในสิ้นปีนี้” จันทรัตน์ กล่าว ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมสุด Exclusive Meet & Eat with GLUF ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ตามหาผู้โชคดี 26 ท่าน มาอัพวันดีๆ ในงานมีตที่อร่อย...ฟิน และพิเศษสุดในงานนี้อีกด้วย กระทั่งกิจกรรมจบลงด้วยความประทับใจติดตามความเคลื่อนไหว “อานตี้ แอนส์” (AUNTIE ANNE’S) และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/AuntieAnnesThailand #AuntieAnnesTH #GulfKanawut #GulfKanawutXAuntieAnnesTH