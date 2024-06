ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่! ราชินีบอสซาโนว่า ‘Lisa Ono’ ใน Greatest hits live in Bangkok Concert 2024

สถานที่จัดงาน โครงการ Phenix หลายๆคนอาจจะสงสัย โครงการ Phenix คืออะไร คือโครงการที่พัฒนาจาก Pantip ประตูน้ำเดิม จากศูนย์ IT กลายมาเป็นแหล่งบันเทิงแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพ ที่รวบรวม ร้านอาหารชั้นนำทั่วโลก โดยมีพื้นที่ Food lounge ใหญ่ที่สุดในประเทศ และสินค้าอาหารวัตถุดิบชั้นนำนานาชาติ พร้อมไปกับกิจกรรมตลอดทั้งปี มีกำหนดการเปิดศูนย์เป็นทางการ วันที่ 26 มิถุนายน นี้ โดยประเดิม Concert แรกกับ ราชินีบอสซาโนว่า ‘Lisa Ono’ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567

งานนี้ คอเพลงบอสซาโนว่า ห้ามพลาดเด็ดขาด! เตรียมดื่มด่ำท่วงทำนองเพลงบอสซาโนว่า ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนพิเศษ LISA ONO GREATEST HITS LIVE IN BANGKOK CONCERT 2024 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ โครงการ Phenix ประตูน้ำ ที่ Phenix Grand ballroom ชั้น 5

เมื่อย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น Lisa Ono เกิดที่ประเทศบราซิล และกลับมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับครอบครัวตอนอายุ 10 ขวบ โดยระหว่างนั้น Lisa Ono ก็ไป ๆมา ๆ และใช้ชีวิตอยู่ทั้งในบราซิลและญี่ปุ่น เธอก็ได้รับอิทธิพลทางดนตรีจากที่นั่นมาเต็มเปี่ยม เริ่มจากการได้ทำงานเป็นนักร้องที่คลับของพ่อในบราซิล เส้นทางการเป็นศิลปินแนวบอสซา โนวา ของ Lisa Ono นั้นเริ่มต้นตอนอายุได้ 27 ปีด้วยน้ำเสียง และท่วงทำนองในการเล่นกีต้าร์อันเป็นเอกลักษณ์ บวกกับรอยยิ้มอันเปี่ยมเสน่ห์ ทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างสูงในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลบั้ม Dream ที่ออกเมื่อปี 1999 ที่ขายได้ในญี่ปุ่นกว่า 2 แสนชุดตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีในวงการเพลง Lisa Ono ออกอัลบั้มมาแล้วทั้งหมด 28 ชุด แม้ว่าส่วนใหญ่จะร้องเป็นภาษาโปรตุกีส แต่ก็มีหลายเพลงจากหลายอัลบั้มที่เธอร้องเป็นภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศส (กับอัลบั้ม DANS MON ILE 2003)รวมถึงเมื่อปี 2010 ที่ Lisa Ono ได้ออกอัลบั้มรวมเพลงคลาสสิคจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียโดยเธอได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลงภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน กับเพลง เหอ ยื่อ จวิน ไจ้ ไหล ของ เติ้ง ลี่ จวิน เพลงภาษาเกาหลี กับเพลง อารีรัง รวมถึง เพลงภาษาไทย กับ เพลงสายชล ซึ่งนั่นทำให้ชื่อของ Lisa Ono เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยม จากคอเพลงบอสซาโนว่า ทั่วโลกทั้งในละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเรา ที่พิสูจน์ได้จากจำนวนผู้ชมคอนเสิร์ตที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามในทุกครั้งที่ราชินีบอสซา โนว่า มาเปิดการแสดง ซึ่งในครั้งนี้ ลิซ่า ได้เตรียมเพลงพิเศษมามอบให้กับแฟน ๆ มากมายให้สมกับการรอคอยโดยมีโซนต่างๆและราคาดังนี้V1 = VIP Room group of 4 = 24,000 บาท , V2 = Honeymoon group of 2 = 12,000 บาท , A1-2 = 3,600 บาท (เป็นแบบ Fix ที่นั่ง) รับ Voucher 500 บาท ,B1-2 = 3,200 บาท (เป็นแบบ Fix ที่นั่ง) รับ Voucher 300 บาท และ C1-2 = 2,600 บาท (เป็นแบบ Fix ที่นั่ง) รับ Voucher 200 บาทสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ซื้อบัตรดังนี้ บัตรราคา 2,600 บาท รับ Voucherมูลค่า 200 สิทธิทานอาหาร ที่ Food lounge ชั้น4 ,บัตรราคา 3,200 บาท รับ Voucherมูลค่า 300 สิทธิทานอาหาร ที่ Food lounge ชั้น4, บัตรราคา 3,600 บาท รับ Voucherมูลค่า 500 สิทธิทานอาหาร ที่ Food lounge ชั้น4สิทธิพิเศษเหนือระดับจำนวนจำกัด Honeymoon group of 2 = 12,000 บาท (2ท่าน)สิทธิพิเศษรับประทานอาหาร อร่อยฟินจาก เชฟส์เทเบิ้ล (Michelin Chef) และ VIP Room group of 4 = 24,000 บาท (4 ท่าน) สิทธิพิเศษรับประทานอาหาร อร่อยฟินจาก เชฟส์เทเบิ้ล (Michelin Chef)