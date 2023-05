“คาซา โบโฮ” บ้านโบฮีเมียนสไตล์ละติน จุดเช็กอินใหม่บนเกาะภูเก็ต

คาซา โบโฮ สวยเด่นแปลกตารอต้อนรับทุกคนด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกบรรจบกับการตกแต่งสไตล์ปาล์มสปริงส์ในยุค ‘70s บ้านทรอปิคอลหลังสีขาวจึงเปรียบได้ดั่งผืนผ้าใบแคนวาส แต่งแต้มด้วยสีสันอันน่าตื่นตาตื่นใจในสไตล์ละตินอเมริกา ที่มาพร้อมกับความรู้สึกเป็นอิสระ สนุกสนาน คงความขี้เล่น ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และเข้าถึงง่าย ถือเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการดื่มด่ำบรรยากาศในการชมพระอาทิตย์ตกดินที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส

ด้านเมนูอันหลากหลายแสนอร่อยของคาซา โบโฮ ปรุงด้วยใจอย่างพิถีพิถันโดย “เชฟมิเกล เลอกิซาโม” เชฟหนุ่มชาวโคลอมเบียน ผู้อยู่เบื้องหลังเมนูต้นตำรับสไตล์ละตินอเมริกัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและหยิบยืมเมนูต้นตำรับอาหารท้องถิ่นจากประเทศต่างๆ ในแถบอเมริกาใต้ ปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่ เป็นวัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในท้องถิ่น ผสานด้วยสูตรลับเฉพาะจนได้จานเด็ดรสชาติจัดจ้าน สีสันสดใส เป็นทั้งอาหารตาและอาหารใจ

เชฟมิเกล บอกเล่าปรัชญาในการทำอาหารของเขาว่า “ที่คาซา โบโฮ เราต้องการสร้างบรรยากาศที่นำพาผู้คนและวัฒนธรรมการกินดื่มผสานเข้าไว้ด้วยกัน การแบ่งปันอาหารเป็นหนึ่งในความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต และเป็นที่มาของสิ่งที่เรารักที่สุด เป็นความทรงจำที่เราหวงแหน เราจึงออกแบบเมนูทุกจานมาเพื่อให้ทุกคนได้แบ่งกันทานได้อย่างเพลิดเพลิน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน”

ฟูดเลิฟเวอร์ส ไม่ควรพลาดเมนูจานเด็ดที่เชฟอยากให้ลิ้มลอง “Empanadas de Carne” พายสไตล์อาร์เจนตีเนียน ที่อัดแน่นด้วยเนื้อแองกัสย่างด้วยไฟอ่อนๆ จนได้เนื้อที่นุ่มฉ่ำรส พร้อมกับพริกแดงและมะกอก Castelvetrano ให้รสหอมอวลในปาก และอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดคือ เมนูทาโก้ต่างๆ ของคาซา โบโฮ ไฮไลต์พิเศษคือ De Birria Taco ทาโก้เนื้อซี่โครงแองกัสตุ๋น 72 ชั่วโมง จนได้เนื้อนุ่มที่พร้อมละลายในปาก และเนื้อเนื้อย่างหอมๆ ให้สองรสสัมผัสที่แตกต่าง เสริมรสด้วยหัวหอม และชีส Oaxaca เสิร์ฟพร้อมด้วยซุปคอนโซเม่เนื้อและซัลซ่าโรโจ

เมนูพิเศษอื่นๆ ที่รอให้คุณมาชิมยังรวมไปถึง Ceviche และ Tiraditos ล้วนแล้วแต่เป็นเมนูที่นำเสนอกลิ่นอายแห่งอาหารละตินอย่างแท้จริง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเมนู Ceviche อันหลากหลายของคาซา โบโฮ เป็นการชูรสความสดใหม่ของปลากะพงขาวที่หมักด้วย leche de tigre เครื่องหมักรสเปรี้ยวและเผ็ดเล็กน้อย เสิร์ฟพร้อมอะโวคาโดเผา มะกอกเขียว หอมแดง และหมึก ผสานรสชาติสดใหม่และสดชื่นเข้าไว้ด้วยกันในหนึ่งคำ ส่วนเมนู Tiraditos นั้นคือ ซาซิมิปลาฮามาจิเวอร์ชั่นเปรูเวียน คลุกเคล้าด้วย leche de tigre น้ำยำสไตล์เปรูเวียน ผสมมันม่วง ข้าวโพดปิ้ง และหัวไชเท้าแดง

นอกจากอาหารสไตล์ละตินอเมริกัน เครื่องดื่มของคาซา โบโฮ นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนชื่นชอบ โดยเมนูค๊อกเทลซิกเนเจอร์นั้นออกแบบโดยบาร์เทนเดอร์มากความสามารถและมีประสบการณ์ในร้านอาหารและบาร์ระดับมิชลินสตาร์ที่ติดอันดับ 50 บาร์ที่ดีที่สุดในเอเชียและทั่วโลก (Asia’s and the World’s 50 Best Bars) เมนูเครื่องดื่มของเรารังสรรค์ขึ้นมาเพื่อสานต่ออัตลักษณ์ของ คาซา โบโฮ จนได้เป็นเครื่องดื่มที่กล่อมกลมเสริมรสชาติของอาหารละตินอเมริกัน เพื่อการเข้าถึงวัฒนธรรมและประสบการณ์การกินดื่มแบบโบฮีเมียนอย่างแท้จริง

เมนูค็อกเทลซิกเนเจอร์ทั้ง 16 สูตรของเรานั้น ได้แรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์ชาวโบฮีเมียนที่รักอิสระและชื่นชอบความสนุก แฟนค็อกเทลละตินอเมริกันแบบคลาสสิก ห้ามพลาด Peruvian Pisco Sour, Mexican Michelada และ Cuban Hotel Nacional Special แต่ถ้าคุณอยากแบ่งปันเครื่องดื่มสูตรโปรดกับเพื่อนๆ Gypsy Punch ค็อกเทลหลักของชาวละตินอเมริกันนับเป็นตัวเลือกที่ลงตัว อีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นไม่แพ้กันคือ เหล้าจินผสมนมรสลิ้นจี่, Aperol ท็อปด้วยสปาร์กลิงไวน์ และ Paria 1498 เป็นค็อกเทลที่มีส่วนผสมหลักเป็นเหล้าจินเอิร์ลเกรย์ให้รสฟรุตตี้ด้วยแอปเปิลและเลม่อน ผสานกับรสเผ็ดร้อนของอบเชยและกลิ่นหอมของใบไธม์

สำหรับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของคาซา โบโฮ จังหวะบีตแบบแอฟโฟร-ละติโน เพลงสไตล์นู ดิสโก้ รวมถึงเพลงเฮาส์แบบละตินจากดีเจประจำของเราจะสร้างโมเมนต์แห่งความสนุกชิลๆ ให้กับคุณตั้งแต่สายๆ ไปจนถึงยามค่ำคืน นอกจากนี้ ยังมีเหล่าดีเจชื่อดังที่แวะเวียนมาเปิดแผ่นเพื่อสร้างสีสันและความสนุกๆ ให้กับทุกคน

ด้านบรรยากาศและการตกแต่งของบ้านสีขาวหลังนี้ ทุกมุมทุกพื้นที่มีความหลากหลายให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นโซนไดน์นิ่ง สำหรับนั่งรับประทานอาหารในห้องแอร์ และพื้นที่เอาต์ดอร์ที่มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบปาร์ตี้ที่ต้องการพักผ่อนในสระหรือบนเดย์เบดส์เพื่อชมวิวพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศชิลๆ รวมไปถึงบาร์ชั้นบน อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคาซา โบโฮ ที่ใครไปใครมาต้องแวะถ่ายรูปมุมนี้อย่างพลาดไม่ได้ ไฮไลต์อีกที่คือ The Den ห้องเกมส์ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดชิค ให้ความรู้สึกเท่หรู และเต็มไปด้วยเกมส์และเครื่องเล่นมากมายเอาใจหนุ่มสาวชาวโบฮีเมียน เช่น โต๊ะพูล ฟุตบอลโต๊ะ และเทเบิลเทนนิส

ชื่อร้าน :: คาซา โบโฮ (Casa Boho)

ที่ตั้ง : ไฮแอท รีเจนซี ภูเก็ต รีสอร์ต 16/12 หมู่ 6, ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

เวลาเปิดให้บริการ : ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น.

ติดต่อ : + 66(0) 76 231 234