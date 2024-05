ราคาบัตรเป็นศูนย์! เพราะ “RADWIMPS” ทำถึงเกิน กับคอนเสิร์ตที่ฟออินฟินหูมากที่สุดแห่งปี

เต็มสิบให้ร้อย เต็มร้อยให้ล้าน! คือเสียงรีวิวจากผู้ฟังจริง! ประทับใจจริง! กับคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าราคาบัตรทุกวินาที ของหนุ่มๆ วงวงร็อกชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่กลับมาหาแฟนเพลงชาวไทยอีกครั้ง ในเวลาไม่ถึงปี กับสถานที่ที่ใหญ่ขึ้น โปรดักชั่นส์จัดเต็มมากขึ้น Visual & Lighting แสง สี เสียง แน่น! ตระการตามากยิ่งขึ้น และ Setlist ที่ทำถึงมากที่สุด! ในงานที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ UOB Live โดย Avalon Live ผู้จัดตัวตึงที่ทำถึงทุกงานสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ บอกได้คำเดียวถึงความคุ้มค่าแบบจัดเต็ม กับโปรดักชั่นส์ และสถานที่ที่ใหญ่มากที่สุด ที่ 3 หนุ่มและเคยมาเล่นที่เมืองไทย มาพร้อมผังคอนเสิร์ตที่ถูกใจแฟนเพลง ทั้งสเตจที่ยื่นออกไปหาผู้ชมให้ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น จอ LED ขนาดใหญ่ ที่พร้อมโชว์ และเล่น แสง สี เสียง ประดับกับเลเซอร์จำนวนมาก ให้ผู้ชมอินไปกับโชว์ และฟินไปกับเสียงเพลงระดับเทพของพวกเขาในส่วนของ Setlist ต้องบอกว่าทำถึงมากที่สุด! ทั้งการเลือกชุดเพลงเปิดที่ไฮป์คนฟังตั้งแต่จุดสตาร์ท อย่าง Lights go out, Zenzenzense และ DARMA GRAND PRIX ก่อนจะปรับโหมดเข้าสู่เพลง September San, Nanoka, Is there still anything that love can do? ที่ “โยจิโร่” สะกดคนฟังด้วยเสียงร้องและการเล่นคีย์บอร์ดควบคู่ไปด้วย ทำให้แฟนๆ ได้ฟังเพลงนี้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ไฮไลท์หนึ่งของค่ำคืนนี้ อยู่ที่เพลง Suzume feat. Toaka ที่ RADWIMPS เชิญ Toaka แขกรับเชิญพิเศษ มาขึ้นเวทีด้วยกัน สร้างความประทับใจและสะกดให้แฟนๆ ตกอยู่ในภวังค์ที่เกินบรรยายจากเสียงร้องใสๆของเธอหลังจากนั้น RADWIMPS ก็ขนเพลงฮิตมาเล่นต่อเนื่อง พาแฟนๆ ไปสนุกต่อจนลืมปวดขา โดดกันให้สุดพลัง กับเพลง DADA, Setsunarensa, Oshakashama, Katawaredoki และ Sparkle ที่ถือเป็นอีกไฮไลต์ของเซ็ตลิสต์วันนี้ ที่แฟนๆ รอฟัง แค่เสียงเปียโนขึ้นมาแฟนๆ ต่างพร้อมใจกันเปิดแสงไฟจากโทรศัพท์สร้างบรรยากาศให้สวยงามทะเลดาว คลอไปกับเสียงเพลงของ RADWIMPS และไปต่อสนุกแบบยาวๆ กับเพลง Dream lantern, NEVER EVER ENDER, lindesuka? และ Kimi To Hitsuji To Ao เพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็น 2 ชั่วโมงเต็มที่เต็มอิ่ม คุ้มค่า ที่ไม่ใช่แค่การมาฟังเพลงโปรด แต่ศิลปินคนโปรดก็ทำถึงสุดๆ ทั้ง 3 หนุ่ม RADWIMPS พร้อมทั้งวงดนตรีไฮป์คนดูได้ถึงที่สุด! ไม่ว่าจะเป็น นักร้องนำอย่าง “โยจิโร่” ที่คอยเช็คเอเนอร์จีแฟนๆ ทุกพื้นที่ในฮอลล์อย่างทั่วถึง และไฮป์คนดูตลอดเวลา จนทำให้นี่ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ดูคอนเสิร์ตแบบธรรมดา แต่แฟนๆ ยังมีส่วนร่วมสนุกๆ ทั้งโบกมือ ปรบมือ กระโดด และยังได้ร้องเพลงไปกับศิลปินแบบสุดเสียงด้าน 2 หนุ่ม “อากิระ” และ “ยูสุเกะ” ที่นอกจากจะใส่พลังดนตรีแบบเต็มเหนี่ยวแล้ว ยังเตรียมภาษาไทยประโยคยาวๆ มาคุยกับแฟนๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ทั้ง “สวัสดีคนไทยทุกคน ผมชื่อ คุวาฮาระ เป็นมือกีตาร์ครับ ขอบคุณที่มาวันนี้นะครับ วันนี้ต้องสุดยอดแน่ๆ เลย วันนี้ขอให้สนุกกันนะครับ เอาให้มันๆ กันไปเลย” และ “สวัสดีครับทุกคน สบายดีกันไหมครับ ผมชื่อยูสุเกะครับ ทุกคนสนุกกันไหมครับ ใจฟูมากๆ อยากเจอทุกคนมากครับ ดีใจที่ได้มาที่นี่ วันนี้พวกเราดีใจมากที่ได้มาเจอแฟนๆ คนไทยนะครับ ขอบคุณที่มาดูพวกเราวันนี้นะครับ พวกเราจะเล่นเต็มที่เพื่อทุกคนนะครับ ทุกคนพร้อมไหม มาสนุกด้วยกันนะครับ ขอบคุณนะครับ อาริกาโตะ”หลังเสียงเรียกร้อง “อังกอรุ…” ที่ดังสนั่นฮอลล์ พวกเขา RADWIMPS ก็กลับมาอังกอร์ส่งท้ายให้แฟนๆถึง 3 เพลงแบบจุกๆ กับ Nandemonaiya, Okoshite และ Summer Daze 2021 เพลงส่งท้ายสุดพิเศษสำหรับประเทศไทย! ที่จัดให้ทั้งรอบที่แล้ว และรอบนี้ ยกให้เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่แฟนๆ ได้เก็บความประทับใจกลับบ้านไปแบบเต็มกระเป๋า และ RADWIMPS ส่งแฟนๆ กลับบ้าน ด้วยประโยคภาษาไทยว่า “กลับบ้านดีๆ นะครับ” และ “จะไม่ลืมคอนเสิร์ตวันนี้เลย วันนี้ขอบคุณมากๆ” เป็นการจบคอนเสิร์ตที่เต็มอิ่ม จุใจ ค่าบัตรคอนเสิร์ตเท่ากับศูนย์ เพราะเพลงก็ดี ศิลปินก็เพอร์เฟค รับความสุขกลับบ้านแบบฉ่ำใจไปทั้งคนดูและคนแสดง! เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากผลงานการจัดของ Avalon Live ที่แฟนเพลงจะไม่มีวันลืม