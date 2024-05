“รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว” เจอสูตรทำถึงในการแข่งขัน “กะเพรา CHALLENGE FINAL ROUND” ยกตำแหน่งแชมป์ให้เมนูจานเด็ด “กะเพราเนื้อแด่คนที่ฉันรัก” เพื่อใช้ในซีรีส์

ทำเอาทั้งลานหน้า CENTRAL WORLD หอมฉ่ำ โชยไปด้วยกลิ่นยั่วน้ำลายเกินต้านจากหลากเมนูผัดกะเพรา ในการแข่งขัน “กะเพรา CHALLENGE FINAL ROUND” ซึ่งก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากจากทุกภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ไทเป สิงค์โปร์ ก็ยังส่งเมนูผัดกะเพราจานเด็ดมาร่วมคัดเลือกด้วย โดยเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ในการค้นหาสูตรผัดกะเพราสูตรพิเศษเด็ดที่สุดเฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร เพื่อนำไปใช้ในซีรีส์ที่แฟนสาววายต่างรอคอยใน “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว (This Love Doesn’t Have Long Beans)” ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ที่กระแสแรงตั้งแต่เปิดตัว งานนี้นอกจากจะได้สูตรเมนูผัดกะเพราที่จะถูกนำไปใช้จริงในซีรีส์แล้ว ยังเป็นการตอบรับนโยบายเพื่อเดินหน้าในการผลักดัน Soft Power ให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักผ่านซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยโดยบรรยากาศในงาน กะเพรา CHALLENGE FINAL ROUND เป็นไปอย่างคึกคัก เพียงเปิดตัวก็สร้างโมเมนต์ให้แฟนๆที่พร้อมใจมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามใจฟูเบอร์แรงกับโมเม้นต์สุดจิ้นของ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ ที่มารับบท พระเอก&นายเอก เป็นครั้งแรกกับ กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , เบนซ์ อัทธ์ธนิน ที่มาจับคู่กันเป็นครั้งแรกตามกระแสเรียกร้องของแฟนคลับ ควงกันออกมาส่งความหวานผ่านเพลงประกอบซีรีส์ ห้ามไม่ทัน ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่น จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี เป้ วิศวะ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเชิญ พี่ฉอด สายทิพย์ และ 9 นักแสดงนำ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ลี อัสรี , ไทเกอร์ ธนวัต , อ้น กษมา และ เบลเล่ จิรัชญา ขึ้นกล่าวทักทายและการสัมภาษณ์ใกล้ชิดอย่างเป็นกันเอง จากนั้น เป้ วิศวะ ก็ทำหน้าที่พาทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการแข่ง กะเพรา CHALLENGE FINAL ROUND โดยมีผู้เข้ารอบทั้งหมด 12 ทีม จากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทย มาประชันฝีมือในการทำผัดกะเพราที่ทั้งสนุกสนาน ตื่นเต้น ให้ลุ้นกัน เพราะแต่ละคนนอกจากจะพกพาสูตรเด็ดเคล็ดลับส่วนตัวมาประชันฝีมือกันแล้ว ยังมาพร้อมด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผัดกะเพราเรียกได้ว่าสามารถทำให้ร้องว้าวออกมาได้ทุกเมนู ทำเอากรรมการกิตติมศักดิ์ คุณเอส วรฤทธิ์ , เชฟพลอย ณัฐณิชา และ คุณน้ำผึ้ง บุศยาจรี ผู้บริหารจาก CHANGE2561 ที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินหนักใจไม่น้อยเพราะทั้งฝีมือและการสร้างสรรค์เมนูของผู้เข้าแข่งขัน นอกจากจะอลังการงานสร้างจัดจ้านด้วยรสชาติเข้มข้น รูปลักษณ์สร้างสรรค์ และหอมหวนไปด้วยกลิ่นกะเพราแล้ว ลีลาการพรีเซนต์เมนูผัดกะเพราของแต่ละคนก็เด็ดไม่แพ้กันและในที่สุดผู้ที่ชนะเลิศคว้าใจกรรมการพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในการแข่งขัน กะเพรา CHALLENGE FINAL ROUND ได้แก่เมนู “กะเพราเนื้อแด่คนที่ฉันรัก” ของ คุณกฤติเดช จันมณี ที่ครีเอทเมนูนี้ขึ้นมาจากความรักและทำเพื่อระลึกถึงคุณพ่อที่ล่วงลับ ซึ่งสูตร กะเพราเนื้อแด่คนที่ฉันรัก ที่ชนะเลิศนี้จะถูกนำไปใช้ในซีรีส์ “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว (This Love Doesn’t Have Long Beans)” ในโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซีรีส์แนวบอยเลิฟที่รับประกันความฟิน กับเรื่องราวภารกิจลับของหนุ่มนายแบบที่แอบปลอมตัวมาเป็นผู้เข้าแข่งขัน โดยมีร้าน “กะเพราไม่มีถั่วฝักยาว” เป็นเดิมพัน เพื่อตำแหน่งเชฟคนต่อไป แต่ก็ไปหลงเสน่ห์เกินต้านของเชฟเจ้าของร้านสุดหล่อเสียก่อน ความสัมพันธ์ของ พวกเขาหรือเมนูผัดกะเพราอะไรจะเด็ดและเร้าใจยิ่งกว่ากันในซีรีส์ “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว” เตรียมพร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆได้รับชมพร้อมกันอย่างแน่นอน ในวันที่ 5 กรกฎาคม นี้ เวลา 22.15 น. ทางช่องวัน 31 และสามารถดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น