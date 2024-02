CHANGE2561 จัดเต็ม! ปิดโรงหนังชม PIT BABE Final EP. พร้อมแฟนคลับ ในงาน “PIT BABE FINAL EPISODE”

ปิดฉากอย่างอลังการเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข นับเป็นความทรงจำของเรื่องราวดีดีตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มจากก้าวแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปีที่แล้วที่มีการเปิดออดิชั่นนักแสดง “PIT BABE THE SERIES” ซีรีส์ Boys Love เรื่องแรกจาก CHANGE2561 ORIGINAL จนมาถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปีนี้ กับการร่วมชม PIT BABE Final EP. นับเป็นการส่งตัวละครใน PIT BABE กลับคืนสู่นิยาย หลังจากที่ได้ออกมาโลดแล่นอยู่หน้าบนจอจนได้กระแสตอบรับอย่างรุนแรงครองใจแฟนๆในไทยและระดับสากลไปทั่วโลก จนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากให้จบ ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการสนับสนุนของ FC THAILAND ทุกคน ทุกบ้าน โดยการันตีจากการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 มาตลอดและติดอันดับสูงๆในอีกหลายประเทศทั่วโลก สมกับการทุ่มทุนสร้างจนเป็นโปรดักชั่นยิ่งใหญ่ตามความตั้งใจของ CHANGE2561 ผู้ผลิตฝีมือคุณภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 กับเรื่องราวความเข้มข้นให้แฟนวายได้ลุ้นครบรสทั้งแอ็คชั่น บู๊สนั่นจอ ความโรแมนติกดราม่าฉากรักและเลิฟซีนสุดประทับใจ ไปจนถึงการทรยศหักหลังและการแข่งขันในสนามแข่งรถที่ดุเดือดเร้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา CHANGE2561 ได้จัดงาน PIT BABE FINAL EPISODE โดยปิดโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอนซีนีเพล็กซ์ จัดเต็มส่งท้ายให้แฟนนับพันมาร่วมชม Final EP. พร้อมกับเหล่านักแสดงนำ พาเวล นเรศ, พูห์ กฤติน , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , นัท ศุภณัฐ , ปิง โอบนิธิ , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท็อปเทน ศุภกรณ์ , ลี อัสรี และ ป๊อป ภัทรพล,ซึ่งบรรยากาศในงาน “PIT BABE FINAL EPISODE” เหล่าแฟนๆของ 12 หนุ่มนักแสดงนำ PIT BABE THE SERIES ต่างพร้อมใจกัน ถือป้ายไฟ หอบดอกไม้เงินช่อโต และจัดบู๊ทอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้กำลังใจเมนตัวเองกันอย่างล้นหลาม เริ่มสตาร์ทก็สร้างโมเมนต์ให้แฟนๆใจฟูเบอร์แรงกับกับการปรากฏตัวของ 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” แบบยิ่งใหญ่เรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์ตั้งแต่วินาทีแรกกับการโชว์เพลงประกอบซีรีส์ “Speed of love” ที่พาฟินจุกๆพิเศษสุดๆ และพิธีกรอารมณ์ดี เป้ วิศวะ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทักทาย 12 หนุ่มก่อนจะส่งทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบ QUICK CHANGE ข้างเวทีที่มีเพียงฉากขาวกั้นทำเอาแฟนๆหัวใจแทบวายจ้องกันตาแทบไม่อยากกระพริบ จากนั้นทั้ง 12 หนุ่มกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งกับลุคหล่อออร่าว้าวสุด !!! พร้อมเปิดความรู้สึกถึงซีรีส์ที่ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้าย และส่งไม้ต่อให้ 4 หนุ่มตัวร้ายในซีรีส์ กาฟิวส์ , เบนซ์ , ป๊อป , ลี โชว์เพลง ผู้ชายร้ายๆ ก่อนจะเริ่มชม PIT BABE Final EP. ตอนจบพร้อมกัน ซึ่งทำเอาแฟนๆอินหนักมากจนบางคนถึงกับร้องไห้ตาม ส่วนซีนสุดโรแมนติกทิ้งท้ายก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินจนส่งเสียงกรี๊ดกันสุดเสียงตลอดเวลากับโมเม้นท์แบบหวานสุดๆของคู่เคมีเคใจคู่จิ้นคู่ฮอต พาเวล นเรศ และ พูห์ กฤติน กับบทบาทของ “เบ๊บ – ชาลี(เจ้าลูกหมาน้อย)” และ สายลับ เหมวิช กับ ภณ ธนภณ ในบทบาท “ลุงอลัน กับ เจฟ” จากนั้นพิธีกรได้เชิญผู้บริหารพี่ฉอด สายทิพย์,เอส วรฤทธิ์ ผู้กำกับ ปีเตอร์ นพชัย และนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจในซีรีส์ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและได้ร่ำลาตัวละครด้วยน้ำตาอย่างสุดซึ้ง พร้อมเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงานอย่างสนุกสนานและคำขอบคุณจากใจของเหล่านักแสดงที่ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กันมาโดยตลอด ตั้งแต่อีพีแรกจนซีรีส์ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีทั้งในไทยและทั่วโลก ปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษจากนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” ในเพลง ถึงจะน้อยแต่100% พร้อมกับเพลง BETTER ME ที่พาเวลและพูห์ ได้โชว์โมเมนต์หวานสุดประทับใจให้แฟนๆได้กดชัตเตอร์รัวๆเก็บภาพความสุขไปแบบเต็มกราฟเลยทีเดียวถึงซีรีส์จะจบแต่ความสนุกยังมีต่อ นั่นคืองาน FAN MEETING ครั้งแรกในประเทศไทยกับงานที่ชื่อว่า “PIT BABE 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY” จากเด็กผู้ชาย 12 คน ที่มีความฝัน ความหวัง และความตั้งใจ ผ่านการผจญภัยในรายการออนไลน์ BOYS’ JOURNEY มาสู่ PIT BABE THE SERIES และสิ่งที่พวกเขาได้รับคือ ความรักจากแฟนๆทุกคน จึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งที่ได้รับมาและตอนนี้ยังพอมีบัตรให้ทุกคนได้เข้าไปเซฟโมเม้นท์ฟินๆกันอยู่ โดยทาง CHANGE2561 ผู้จัดบอกว่าไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพร์ส อยู่ดีดีอาจได้นั่งใกล้ 12 หนุ่ม PIT BABE แบบคาดไม่ถึง งานนี้บอกเลยว่ามีลุ้นทุกโซน ทุกที่นั่ง ทุกราคาบัตรแน่นอน แล้วไปเจอกับพวกเขากันได้วันที่ 2-3 มีนาคม นี้ ที่ TRUE ICON HALL @ICON SIAM สามารถจับจองบัตร 3,500 / 2,500 บาท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรจะมอบให้กับ “มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ” เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวพิการที่เจ็บป่วยหรือถูกทอดทิ้ง ส่วนใครยังไม่มีบัตรรีบเข้าไปได้ใน THAITICKET MAJOR ทุกสาขา https://www.thaiticketmajor.com/concert/pit-babe-1st-fanmeeting-love-journey.html ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปสู่ PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING กันต่อไป