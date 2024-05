Instant Pot หม้อมหัศจรรย์ 9 in 1 แบรนด์ดังยอดขายอันดับ 1 ในอเมริกา ส่งรุ่น Duo Plus ดีไซน์สวยมินิมอล ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนไทย ผู้ช่วยให้การทำอาหารง่าย อร่อย และสุขภาพดี ได้แค่ปลายนิ้ว

ซูวีก็ได้เช่นกัน และเชฟในร้านอาหารที่ต้องการประหยัดเวลาและสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ได้ด้วยหม้อมหัศจรรย์นี้เพียงใบเดียว





จากประสบการณ์เคียงข้างคู่ครัวไทย ด้วยความสำเร็จของ SUPER LOCK ที่ยืนหนึ่งในใจคนไทยมากว่า 30 ปี เพราะ “ไมครอน กรุ๊ป” เข้าใจในการทำธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างแท้จริง จากการเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าพลาสติกเล็ก ๆ (OEM) ให้กับประเทศญี่ปุ่น สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ “ไมครอน กรุ๊ป” เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบและคิดค้นสินค้าด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือนสิ่งที่ทำให้พิชิตใจผู้บริโภคได้ เพราะ “ไมครอน กรุ๊ป” ยึดหลักความต้องการและปัญหาของผู้บริโภคเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้ SUPER LOCK มีสินค้าครอบคลุม 10 หมวดหมู่ กว่า 500 รายการ กลายเป็น Home & Living Solution ในใจผู้บริโภค และมีสามารถส่งออกสินค้าได้กว่า 40 ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ยังเดินหน้าขยายธุรกิจนำเข้าเครื่องใช้ในครัวเรือนแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ ที่มุ่งมั่นคัดสรรความพรีเมียม ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนไทย ภายใต้ Homey Select ร้านมัลติแบรนด์ ที่รวบรวมสินค้าเครื่องใช้ในครัวจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกมาไว้ในร้านเดียว ซึ่งปัจจุบันมีถึง 7 แบรนด์ คือ FIKA, Better Finger, Kambukka, Homey Choice, Nineware, Neoflam รวมถึงแบรนด์ล่าสุด “Instant Pot” หม้อมหัศจรรย์ที่มีถึง 9 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียว แบรนด์ดังที่ได้รับความนิยมในอเมริกาที่มีสถิติยอดขายในช่วง Amazon prime day สูงสุด 300,000 เครื่องใน 36 ชั่วโมง ในปี 2561 อีกทั้งยังได้รับความนิยมในโซนเอเชีย โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่มีการวางขาย “Instant Pot รุ่น Duo Plus” รุ่นดีไซน์มินิมอลใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยแบรนด์ทั้งหมดนี้ได้ถูกนำเข้าโดย “ไมครอน กรุ๊ป” Authorized Distributor อย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทยเมื่อทุกบ้านต้องมีครัว แล้วความกลัวในการทำอาหาร คืออะไร ? คำตอบของคนส่วนใหญ่คงจะเป็นความไม่ถนัดในการเข้าครัว แต่ชื่นชอบในการทำอาหาร และอยากมีพื้นที่ครัวไว้สำหรับทำอาหารดูแลคนในครอบครัวกันแบบง่าย ๆ ไปจนถึงต้อนรับแขกที่มาบ้าน รวมถึงอยากได้ความสะดวกในการทำอาหาร แต่ในเรื่องเครื่องใช้ในครัว ต้องซื้ออะไรเพื่อให้พร้อมในการเข้าครัวทำเมนูที่อยากทาน และไม่มากเกินความจำเป็น คุณพลาวุฒิ เจริญจิตมั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมครอน กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหาร ซึ่งมีความเข้าใจผู้บริโภคในการเข้าครัว จากประสบการณ์ในการทำงานที่ได้เห็นความต้องการของผู้บริโภค ทางบริษัทจึงได้เปิดตัว Homey Select ร้านมัลติแบรนด์ที่มีสินค้าเครื่องใช้ในครัวที่ตั้งใจคัดสรรคุณภาพและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยมารวมไว้ในที่เดียว ปัจจุบันมีถึง 7 แบรนด์ชั้นนำที่วางขายในร้าน โดยล่าสุดคือ หม้อมหัศจรรย์อย่าง “Instant Pot” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เพื่อมอบให้คนไทยกลายเป็น Instant Chef เชฟมือใหม่ที่มาร่วมเปลี่ยนแนวคิดการเข้าครัวให้กลายเป็นเรื่องง่าย ทั้งสะดวก ประหยัดเวลา ปรุงอาหารได้อร่อย มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคัดสรรสินค้าคุณภาพจากประสบการณ์จริงเพราะการนำเข้าสินค้าภายใต้ “ไมครอน กรุ๊ป” Authorized Distributor อย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทย และ Homey Select ร้านมัลติแบรนด์ที่วางจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในครัว ยึดหลักความต้องการและปัญหาของผู้บริโภค จึงไม่เพียงคัดสรรสินค้าแบรนด์ชั้นนำเพื่อตอบโจทย์การเข้าครัวของคนไทยเท่านั้น แต่มองถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับว่าตรงตามความต้องการและพฤติกรรมในการเข้าครัวหรือไม่โดย คุณพลาวุฒิ เจริญจิตมั่น เผยว่า “เมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปอเมริกา จึงทำให้ได้เห็นว่า Instant Pot ได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกา รวมถึงคนใกล้ตัวที่เลือกใช้เช่นกัน ทั้งนี้ยังมีสถิติทำยอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในอเมริกาอีกด้วย โดยจำหน่ายได้สูงสุดถึง 300,000 ใบ ใน 36 ชั่วโมง จากช่วง Amazon prime day ซึ่งถือเป็นการการันตีคุณภาพได้อีกทางหนึ่งว่าหม้อมหัศจรรย์เครื่องนี้ตอบโจทย์อย่างยิ่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้หม้ออัดแรงดันแบบแก๊สที่เคยใช้มา ซึ่งต้องคอยระวังในการระบายแรงดันภายในหม้อผ่านการเปิดฝาด้วยตัวเอง ซึ่งมีความเสี่ยง โดย Instant Pot มอบความปลอดภัย สะดวก และคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ได้ ทั้งนี้จึงอยากมอบประสบการณ์นี้ให้คนไทยได้สัมผัสด้วยเช่นกัน และทางเราก็พร้อมสนับสนุน Instant Chef เชฟมือใหม่ให้ต่อยอดสู่การเป็นเชฟมืออาชีพได้ง่าย ๆ ที่บ้าน”เครื่องใช้ในครัวเพียง 1 ชิ้น จบทุกความต้องการด้วย 9 ฟังก์ชันในการใช้งาน เทรนด์การทำอาหารในปัจจุบันที่เห็นได้จากต่างประเทศอย่างอเมริกาและเกาหลี นิยมเลือกใช้ความสะดวกในการทำอาหาร โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบทุกแบบในครัว แต่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ครบครันในเครื่องเดียว Instant Pot รุ่น DUO Plus หม้อมหัศจรรย์ จึงตอบโจทย์อย่างมาก ซึ่งสามารถทำอาหารได้ทั้งคาวและหวาน ด้วย 9 ฟังก์ชัน ทั้ง Boil, Steam, Simmer, Warm, Stew, Rice, Saute, Yogurt, Slow Cook ใช้งานง่าย เพียงแค่กดเมนูเท่านั้น และความแตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ คือมีฟังก์ชั่น Bake สำหรับทำขนมด้วยInstant Pot มากกว่าหม้อมหัศจรรย์ ทำได้กว่า 1 เมนูด้วยจุดเด่นของหม้อมหัศจรรย์ ที่มีมากถึง 9 ฟังก์ชัน จึงทำให้ทุกคนที่เข้าครัวสนุกไปได้กับการออกแบบเมนูที่หลากหลาย แม้จะไม่ได้เป็นเชฟมืออาชีพ แต่ถ้าชื่นชอบการทำอาหาร หรืออยู่ในช่วงของการเริ่มต้นทำ ก็สามารถทำเมนูต่าง ๆ ได้•Tasty – เมนูอาหารที่หลากหลายและมีความอร่อย จบได้แค่หม้อเดียว ที่สำคัญ ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้อีกด้วย เนื่องจากสารอาหาร ไม่ได้ระเหยไปพร้อมความร้อนที่ใช้ในการปรุงอาหารที่นานเกินไป นอกจากนี้ Instant pot ยังมี Community คนรักการทำอาหารใน Facebook instant pot สมาชิกถึง 3.2 ล้านคน ที่คอยแชร์สูตรอาหาร•Easy – การใช้งานที่ง่ายเพียงปลายนิ้วในการกดเลือกเมนู จึงทำให้อาหารที่เคยคิดว่ายากก็จะง่ายลงทันที จะเป็นกระดูกหมู ขาหมู เนื้อตุ๋น ไก่อบ แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน แกงพะแนง แกงส้ม แกงกะหรี่ ต้มจืดมะระ โจ๊ก หรือจะเป็นการเคี่ยวน้ำซุป ทุกอย่างก็สามารถทำได้เพียงหม้อเดียว ทำให้เนื้อเปื่อย นุ่ม เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กทานได้คล่อง นอกจากนี้ยังสามารถทำเค้ก เบเกอรี่ ไปจนถึงโยเกิร์ตได้ง่ายที่ครัวในบ้าน เพราะมีเมนูเฉพาะ รวมถึงเหมาะกับคนรักสุขภาพที่ต้องการทำอาหารทานเอง คนที่ชื่นชอบเนื้อแบบ•Safety - Instant Pot มาพร้อมความปลอดภัย โดยมีระบบวาวล์ความดันซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ ไม่สามารถเปิดได้หากมีแรงดันในหม้อเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งานเลือกตัวจริงในวงการอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น คุณเองก็ทำอาหารได้ จากผู้ใช้งานจริงสำหรับ คุณพล ตัณฑเสถียร เซเลบริตี้เชฟมืออาชีพ และคอลัมน์นิสต์สายอาหาร สู่การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ “Instant Pot Thailand” ที่พร้อมแชร์ประสบการณ์จริงในการใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะหลงใหลในการใช้หม้อมหัศจรรย์ ที่ฟังก์ชันครบ จบในหม้อเดียว ซึ่งสร้างสรรค์เมนูต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น และสามารถบอกต่อได้อย่างมั่นใจในคุณภาพของ Instant Pot รุ่น Duo Plus ที่รับรองว่าใช้แล้วจะติดใจ และสนุกในการทำอาหารมากยิ่งขึ้น ถึงจะเป็นมือใหม่ที่ไม่คล่องทำครัว แต่หากมี Instant Pot รุ่น Duo Plus ก็จะทำให้รักการเข้าครัวจนเก่งขึ้นได้ง่ายเลยที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้สูตรอาหารต่าง ๆ ที่นำมาแชร์กันในโซเชียลผ่านการใช้หม้อมหัศจรรย์ของ Instant Pot รู้สึกทึ่งและเมื่อได้ใช้งานจริงก็ประทับใจมาก ๆ ทั้งการทำอาหารได้เร็วและคุณค่าของสารอาหารยังคงอยู่ อย่างเช่น การใช้วัตถุดิบหรือเครื่องเทศในการชูกลิ่นของอาหาร จุดเด่นของหม้อมหัศจรรย์เครื่องนี้ที่ประหยัดเวลาทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นและลดปริมาณการใช้วัตถุดิบได้อีกด้วย รวมไปถึงการต้มไข่ที่ทำให้แกะเปลือกได้ง่ายขึ้น และการมีฟังก์ชันที่สามารถหุงข้าว จากประสบการณ์สุกเร็วเพียง 1 นาที เมื่อแรงดันเริ่มทำงานหลังจากมีการไต่ระดับความร้อน ได้ทั้งปริมาณที่น้อยและมาก ตั้งแต่ 1 – 7 ถ้วย ไปจนถึงการทำเค้กได้เช่นกัน ซึ่งตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารในสไตล์ไหนก็มีความสะดวก รวมถึงมีฟังก์ชัน Slow Cook ด้วยโดยสิ่งสำคัญที่ชื่นชอบ Instant Pot ยกให้เป็นเรื่องของการออกแบบความปลอดภัย ไม่ต้องกังวลถึงแรงดันไอน้ำเหมือนที่เคยใช้งานในอดีต ซึ่ง Instant Pot โดดเด่นและผมยอมรับในเรื่องนี้จนกล้าบอกต่อในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารในบ้าน รวมไปถึงเชฟมืออาชีพ ก็สามารถสนุกกับทั้ง 9 ฟังก์ชันในสไตล์ของคุณ และสามารถทำอาหารได้คุณภาพเหมือนเดิมในทุกครั้งที่ใช้งาน”คุณพล กล่าวถึง Instant Pot แกงมัสมั่น ทำได้รวดเร็ว อร่อยทันใจ เพียง 20 นาที เพราะมันฝรั่ง หัวหอม และเนื้อสัตว์ ที่ต้องใช้เวลาตุ๋นเพื่อให้มีความเปื่อยนุ่ม จากเดิมที่หลายคนยกให้เป็นเมนูสุดยาก หากต้องทำเองในบ้าน แต่จบทุกความกลัวด้วยหม้อมหัศจรรย์ Instant Pot โดยเชฟพลที่ได้สาธิตการทำมัสมั่น ซึ่งใช้เวลาเพียง 20 นาที วัตถุดิบทุกอย่างสามารถสุกอย่างทั่วถึง และกะทิที่เป็นอีกส่วนผสมหลัก ไม่แตกมัน และสวยจนชวนให้หิวทันทีที่เปิดฝาหม้อ ซึ่งเป็นเทคนิคในการทำอาหารสไตล์เชฟพลที่ได้ลองทำทานเองมาก่อนแล้ว จึงพร้อมบอกต่อเทคนิคดี ๆ ให้ทุกคนได้นำไปทำตามพิเศษในไทย โดนใจสายมินิมอลด้วยหม้อมหัศจรรย์ สีขาวInstant Pot หม้อมหัศจรรย์ มี 2 รุ่นให้เลือกสรร ทั้ง Duo และ Duo Plus ที่พิเศษและ Exclusive สำหรับรุ่น Duo Plus เท่านั้น ด้วยสีขาว ที่เหมาะสำหรับสายมินิมอลที่เป็นที่นิยมในไทย โดยสีขาวมีจำหน่ายเพียง 2 ประเทศเท่านั้นคือ ในไทยและเกาหลีใต้ โดย Instant Pot เลือกใช้วัสดุคุณภาพด้วยสแตนเลส 304 ในระดับ Food Grade ซึ่งไม่มีสารเคลือบที่ก่อให้เกิดอันตรายและปลอดภัยต่อสุขภาพอีกทั้งยังได้รับความสนใจจากเหล่าครีเอเตอร์ อาทิ เพจกินข้าวกัน, งานบ้านที่รัก และฟาร์มกำลังทำอาหาร และอีกมากมาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการทำอาหารที่บ้านแบบง่าย ๆ มาร่วมทดลองใช้และการันตีคุณภาพของ Instant Pot รุ่น Duo Plusสำหรับ Instant Pot มีความจุขนาด 6 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวใหญ่ สามารถหุงข้าวได้ถึง 8 ถ้วย โดย Instant Pot รุ่น Duo วางจำหน่ายในราคา 5,990 บาท และ Instant Pot รุ่น Duo Plus ราคา 6,990 บาท พร้อมรับประกัน 2 ปีและไม่เพียงความสุขในการเข้าครัวที่ทำอาหารอร่อยได้แค่ปลายนิ้ว ยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์เทคนิคต่าง ๆ ได้ผ่าน Instant Community ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน และคุยทริคกันแบบเข้าใจง่ายแบบฉบับคนไทยด้วยคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักการทำอาหารอร่อย ได้แจกสูตร แลกเปลี่ยนเทคนิคต่าง ๆ ให้กลายเป็นพื้นที่ของคนรัก Instant Potพร้อมรับชมสินค้าจริงได้ที่ Homey Select ทั้ง 4 สาขา Central World ชั้น 5, Central Westville ชั้น 1, The Mall Bangkhae ชั้น 4 โซน Living, The Mall Bangkapi ชั้น 2 โซน Living และสั่งซื้อ Instant Pot ในช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee: https://shope.ee/9zabCYO6mr, Lazada: https://rb.gy/xb9d56, Line: @homeyselect (มี@) และสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/homeyselect และ Website : www.homeyselect.co/instant-pot