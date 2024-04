blueplus+ ส่งแคมเปญโฆษณาชุด blueplus+ #PlusTogether ชวนผู้คนพลัสความสุขให้มากกว่าเดิม โอกาสดี ๆ ที่พลาดไม่ได้

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า blueplus+ มีฟังก์ชันใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ทั้งผู้ใช้รถยนต์หรือไม่ใช้รถยนต์ก็สามารถสะสมคะแนนกับ blueplus+ ได้ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมความ Privilege ที่เหนือกว่า นอกจากการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นแล้ว ยังมอบสิทธิพิเศษจัดเต็มกว่าเดิม ด้วยร้านค้าที่สามารถสะสมคะแนน และแลกคะแนนได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งร้านค้าในเครือ OR ไม่ว่าจะเป็น พีทีที สเตชั่น, Café Amazon, Texas Chicken, Jiffy, Pearly Tea และ FIT Auto ยังมีร้านค้าพันธมิตรอีกมากมาย อาทิ KAMU KAMU, Kouen Premium Buffet, Neta Grill, ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ, Otteri, ทิพยประกันภัย และ Wonderful Package เป็นต้น รวมทั้งยังเพิ่มความสนุกในการสะสมคะแนนให้กับสมาชิก โดยเมื่อสมาชิกสะสมคะแนนครบทุก 250 คะแนน จะได้รับรางวัลเป็นโค้ดส่วนลดพิเศษ นอกจากนี้ blueplus+ ยังเพิ่มฟังก์ชันระดับสมาชิกที่สามารถอัปเกรดได้ถึงระดับโกลด์ เมื่อสะสมครบ 1,000 คะแนน โดยสมาชิกสามารถเช็กคะแนนและรับสิทธิพิเศษได้ทันทีง่าย ๆ ที่เมนู Reward ในแอป xplORe ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการร่วมพลัสความสุขให้สมาชิกอย่างแท้จริง

โปรแกรมสะสมคะแนนให้สมาชิกได้ใช้ชีวิตแบบพิเศษกว่าที่เคย อัดแคมเปญกระตุ้นผู้บริโภค ด้วย ภาพยนตร์โฆษณาชุดแรก blueplus+ #PlusTogether หลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Blue Card มาเป็น blueplus+ ชวนทุกคนร่วมพลัสความสุขไปด้วยกันให้มากกว่าเดิม สนุกกับไลฟ์สไตล์ที่พลัสขึ้น สะสมคะแนนได้มากขึ้น เพลิดเพลินไปกับการแลกสิทธิพิเศษสุด Exclusive และรับรางวัลอีกมากมาย สะสมง่าย แลกได้ทุกวัน ความคุ้มค่าที่พลาดไม่ได้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืนแคมเปญโฆษณาชุด blueplus+ #PlusTogether เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษได้ในทุกวัน จาก blueplus+ ที่เพิ่มร้านค้าที่เข้ามาร่วมพลัสความสุขให้มากขึ้น พร้อมชวนทั้งสมาชิกปัจจุบันและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก blueplus+ มาร่วมอัปเดตเทรนด์การใช้งานโปรแกรมสะสมคะแนนที่พลัสความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า โดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกอีกต่อไป สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก blueplus+ สามารถสมัครฟรีง่าย ๆ ได้ทั้ง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่แอป xplORe หน้าร้านค้าเครือ OR และ www.blueplus.comผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ Facebook Blueplus:และ Youtube OR Official: https://youtu.be/4kCnBFOg4fQ?si=eTRVtFNsAHHVKBpe พิเศษ สมาชิก blueplus+ รับฟรี 50 คะแนน! เมื่อดาวน์โหลด และล็อกอินเข้าใช้งานแอป xplORe ครั้งแรก ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567 นี้