“นุนิว” โชว์ความโก๊ะ ปล่อยโป๊ะ! ซื้อของขวัญให้ “ซี” เป็นกำลังใจจัดแฟนมีตฯ ZEE ME SHOW

ไม่ว่าออกงานที่ไหน เมื่อไหร่ ก็มีเหล่าซนซน (ชื่อแฟนคลับ) ไปให้กำลังใจกันล้นทุกที สำหรับคู่จิ้นสุดฮอตและที่ล่าสุดวันนี้ (30 ส.ค.) ก็ได้มาร่วมงาน “Surprisingly Bata Event” ณ สยามเซ็นเตอร์ ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์คู่กัน หลังบัตรงาน Birthday Fanmeet Concert “ZEE ME SHOW” ของหนุ่มซี ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายนนี้ ขายหมดเกลี้ยงภายใน 5 นาทีแบบไม่ทันตั้งตัวซี : “ก็ยังรู้สึกว่าเป็นความฝันอยู่เลยครับ เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะแบบ สมมติถ้าหมดจริงๆ ก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้น ตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่หมดซะด้วยซ้ำ ซึ่งมันหมดแล้ว ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆ เลยครับ ก็กดดันมากกว่าเดิม แค่ตอนนี้ก็รู้สึกสบายขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่พิเศษสำหรับเรามากเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิต แล้วมันมีอะไรที่มันเกินตัวสำหรับเราไปเยอะมาก แต่เราแค่ไม่อยากกดดันตัวเองแล้ว ก็ทำโชว์หรือเอ็นจอยในแบบ ZEE ME SHOW ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขไปกับเรา มีโชว์เยอะมาก ใครยังไม่มีบัตร ก็สามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้ รับรองว่าได้เห็นอะไรหลายรูปแบบแน่ๆถามว่ากดดันไหมที่บัตรหมดเร็วขนาดนี้ ตอนวันแรกๆ กดดันมากเลยครับผม แต่ตอนนี้ก็รู้สึกผ่อนคลาย หนู (นุนิว) ก็ยังถามอยู่ว่า เฮียยังเครียดกับคอนเสิร์ตอยู่ไหม ซึ่งก็นิดหนึ่ง แต่สบายขึ้นมาแล้ว”“นุนิว” รีบตื่นเช้า อยากมีโมเมนต์กดบัตร แต่สุดท้ายก็กดไม่ทัน เพราะหมดไวใน 5 นาทีนุนิว : “ใช่ครับ เตรียมกดมากๆ เลย แต่วันนั้นกดไม่ทัน”ซี : “หนูไม่ต้องใช้บัตรเข้างาน”นุนิว : “ก็อยากมีโมเมนต์ แบบไปกดบัตรบ้าง”ซี : “แต่มันตื่นเต้นครับ เข้ามาดูแฮชแท็กที่คนไปกดบัตร เพื่อนที่ทำงานที่ไปรษณีย์บอกว่ามีคนมารอ มากดบัตรมึงเหรอ เราก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่คนให้ความสนใจเยอะครับ”แอบขิง “ซนซน” หนูไม่ต้องใช้บัตร แต่ก็เข้าได้เลยนุนิว : “ถึงไม่มีบัตรก็ได้เข้าอยู่แล้วครับ (ยิ้ม) แต่ก็อยากกดให้ทันบ้าง”ซี : “อันนี้มันเหมือนขิงอยู่นะ ไม่มีบัตรก็ได้เข้าอยู่แล้ว”นุนิว : “อ้าว…หนูขิงเหรอ หนูอยากกดให้ได้ แต่ว่าไม่ได้ เพราะไม่ถึง 5 นาทีก็หมดแล้ว จะกดแล้วเอามาอวดทุกคนด้วย ว่าผมกดได้”เฉลยแขกรับเชิญพิเศษ ก็คือ “นุนิว” แน่นอนซี : “ใช่ครับ (หัวเราะ)”นุนิว : “เฮียบอกเลยเหรอ (หัวเราะ)”ซี : “หรือว่าอะไรที่สเปเชียลด้วยกัน”ให้กำลังใจ “ซี” รู้ว่ามีความเครียดยังไงนุนิว : “ผมเข้าใจเลยครับ ว่าจะจัดคอนเสิร์ตครั้งหนึ่ง ความเครียดมันเป็นยังไงแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เฮียตลอดเลย เดี๋ยวก็วันที่ 10 แล้ว อีกแค่ประมาณ 10 วันนิดๆ เอง”ซี : “เนี่ย มาอีกแล้ว เริ่มกดดันละ (หัวเราะ)”มีเสนอเพลงบ้าง อยากทำโชว์ในสไตล์ของตัวเองซี : “จริงๆ เราก็มีเสนอเพลง ส่วนตัวโชว์นี้ ที่ตั้งไว้ว่าเป็นธีม ZEE ME SHOW เราอยากโชว์ในสไตล์ของตัวเองครับ เราก็คุยกับพี่เขาว่าเราอยากโชว์อะไรบ้าง เพลงอะไรบ้าง”อยากเข้าฟิตเนสแต่ไม่มีเวลา เลยใช้วิธีคุมอาหารเอา “นุนิว” คอนเฟิร์ม ยังหุ่นยังดี มีซิกแพ็กอยู่ซี : “ผมไปเข้าอยู่วันหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าเลยครับ เพราะไม่มีเวลา ก็เลยทำใจว่าโอเค เราคุมอาหารเท่าที่ทำได้ อยากเข้ามากๆ ถามว่าซิกแพ็กหายไหม ยังมีครับ เหลือวันแพ็กครับ”นุนิว : “มีอยู่ครับ หุ่นที่ไม่ได้เข้าฟิตเนสก็ยังเฟิร์มอยู่ มี 18 แพ็กครับ (หัวเราะ)”ซี : “หรือการซ้อม เราก็ต้องแลก เราต้องพักผ่อนด้วย ถ้าเราไปเล่นเราก็ไม่ไหว ลองไว้บาลานซ์อยู่”รับประกัน “ZEE MEE SHOW” สนุกครบรสแน่นอนซี : “มีครบรสครับผม มีหนูแน่นอนแล้ว แล้วก็มีสเปเชียลเกสต์ แล้วก็มีโชว์สุดพิเศษมากมาย ที่ไม่เคยทำในชีวิตมาก่อน ไม่ใช่แค่ 1-2 แต่มีเป็น 3-4 ครับ นุนิวติดปีกไปแล้วเป็นคอนเสิร์ต ไม่ได้เป็นโชว์จ๋าขนาดนั้นครับ”รู้ “ซี” อยากได้ของขวัญชิ้นหนึ่ง แต่ห้ามไม่ให้ซี : “อันนั้นบอกแล้วว่าพูดเล่นครับ พูดเล่น แต่หนูสปอยมาแล้วว่ามีหลายสี”นุนิว : “มีหลายสีครับ แต่ไม่บอกว่ามีกี่ชิ้น สีไม้ 78 สี (หัวเราะ) เฮียอยากได้อะไรผมรู้ครับ แต่ว่า…”ซี : “ถ้าหนูซื้อสิ่งนั้นมาเฮียโกรธ”นุนิว : “เอ้า ทำไม”ซี : “ซื้อมาแล้วเหรอ”นุนิว : “ยังไม่ได้ซื้อ ไม่บอกครับ ว่าซื้อหรือเปล่า (ซีบอกไม่อยากให้เราซื้อ แต่เราจะเซอร์ไพรส์เขาไหม?) ไม่บอกครับ เดี๋ยวเฮียจะรู้”ซี : “ถามอีกเลยครับ อยากรู้เหมือนกัน (หัวเราะ)”เผยคำใบ้คือเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง ปล่อยโป๊ะบอกไม่ซื้อ แต่ก็แอบซื้อมาแล้วนุนิว : “มันคือเครื่องประดับชิ้นหนึ่งครับ ซึ่งก็ไม่บอกว่าผมซื้อหรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้ว ซื้อมาอย่างหนึ่ง คิดว่าถูกใจครับ”ซี : “บอกเลยว่าใครจะซื้ออะไรให้เฮีย เฮียถูกใจยากมาก”นุนิว : “ถูกใจอยู่แล้วครับอันนี้ แน่นอน (แสดงว่าซื้อมาแล้ว?)มีโปรเจกต์รออยู่เยอะ แต่ยังพูดไม่ได้ ส่วนซีรีส์นิ่งเฮียภาคพิเศษ จะเริ่มถ่ายเดือนหน้านุนิว : “ใช่ครับ แต่ยังพูดไม่ได้ครับ ยังพูดไม่ได้เลย”ซี : “ก็ยังมีอีกหลายอย่าง ทั้งซีรีส์ของหนู ซีรีส์ของเฮีย แล้วก็คอนเสิร์ต หรือว่างานแฟนมีตติ้งต่างประเทศครับ แล้วบริษัทดูมันดิ ก็เพิ่งโพสต์หานักแสดงหน้าใหม่ ใครก็สามารถมาสมัคร มาแคสติ้งได้นะครับ ภายในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วย ก็รอดูกันว่าเราสองคน จะมีอะไรให้ทุกคนได้รับชมบ้าง”นุนิว : “ว้าวแน่นอน”ซี : “นิ่งเฮียภาคพิเศษ (Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ) ก็ต้องรอติดตามครับ เดือนหน้าจะเริ่มถ่ายทำแล้ว (มี 3 ตอนใช่ไหม?) อาจจะมากกว่านั้นไหมนะ 18 ตอนครับ (หัวเราะ)”มีผลงานให้ติดตามกัน ไปยันปีหน้าแน่นอนนุนิว : “ใช่ครับ ถ้าทุกคนยังอยากเห็น เราก็จะอยู่ให้เห็นแบบนี้ (ยิ้ม)”