สมัครสมาชิก “บางจากกรีนไมลส์ดิจิทัล” รับฟรี 150 คะแนน

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ยกระดับระบบสมาชิกบางจากกรีนไมลส์เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบให้สมาชิกสะดวกง่ายยิ่งขึ้นไปอีกขั้น ไม่ต้องใช้บัตรอีกต่อไป สะสมคะแนนเพียงบอกหมายเลขโทรศัพท์ แลกรับคะแนนได้ผ่านแอปฯ บางจาก และ Bangchak LINE Officialโดยมอบสิทธิประโยชน์หลากหลายให้สมาชิก สุด Rank ในการสะสมและแลกคะแนนแทนส่วนลด เมื่อเติมน้ำมัน ซื้อเครื่องดื่มอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น หรือสินค้าอื่นๆ ในเครือบางจากฯ 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 20 สตางค์สิทธิประโยชน์สุด Rank “ขึ้นเท่าไหร่คืนเท่านั้น (Same Price)” ซึ่งสมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม เท่ากับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่น้ำมันปรับขึ้นราคา รวมทั้งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลากหลายสุด Rank โดยร่วมมือกับพันธมิตร คัดสรรสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งชอป กิน ดื่ม เที่ยว เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง และยังขยายช่องทางการใช้คะแนนสะสมในแพลตฟอร์มที่ร่วมกับพันธมิตรได้มากมาย เช่น The 1 AIS ShopeePay KrungSri SCB Card X และ Maai by KTC เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น คะแนนสะสมของสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ยังสามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดที่ร้านค้าถุงเงินซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้ผู้บริโภคได้อีกด้วยทั้งนี้ ระบบสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ อัปเวลเต็มรูปแบบเป็น “บางจากกรีนไมลส์ดิจิทัลการ์ด” ไม่ต้องพกบัตรอีกต่อไป เมื่อสมัครแบบไม่มีบัตรและใช้ครั้งแรก รับคะแนนสะสมไปเลย 150 คะแนน (มูลค่า 30 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566-30 เมษายน 2566