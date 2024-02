ครั้งแรกในไทยกับภาพยนตร์ในตำนานอย่าง “STAR WARS” ที่จะกลับมาให้ได้รับชม ในรูปแบบการแสดงดนตรีออเครสตร้า “LIVE TO FILM”

หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องแรกของ Star Wars ได้ออกฉายมากว่า 40 ปี แฟรนไชส์เรื่องนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับทั้งวงการภาพยนตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วโลกด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง ตัวละครที่น่าหลงใหล Special Effect ที่แปลกใหม่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมไปถึงสกอร์เพลงของที่เรียกได้ว่าใครๆต่างก็จดจำได้“จอห์น วิลเลียมส์” (John Williams) ผู้ประพันธ์สกอร์ดนตรีภาพยนตร์ในตำนาน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสำหรับการประพันธ์สกอร์จากภาพยนตร์แฟรนไชส์ Star Wars เขาได้รับรางวัลมามากมายหลายเวที ไม่ว่าจะเป็น Academy Awards, Golden Globe Awards, British Academy Film Awards, Grammy Awards เป็นต้น และเขายังได้รับเสนอชื่อเข้าชิง Academy Award nominations ถึง 51 ครั้ง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นอันดับสองรองในประวัติศาสตร์ รองจากคุณ Walt Disney โดยในปี 2548 American Film Institute ได้เลือกสกอร์ของ Star Wars: A New Hope เป็นสกอร์ภาพยนตร์อเมริกาที่ดีที่สุดตลอดกาล ซาวด์แทรคของ A New Hope ยังได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดของ Congress ในส่วนของ National Recording Registry ว่า “มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และในเชิงสุนทรียภาพเป็นอย่างมาก”ติดตามข่าวสารอัพเดทของFive Four Liveได้ที่นี่